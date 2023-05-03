https://crimea.ria.ru/20230503/zhitel-kryma-poydet-pod-sud-za-chetyrekhmillionnyy-obman-starikov-1128510424.html

Житель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков

Житель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Житель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков

29-летний житель Сакского района предстанет перед судом по делу о четырехмиллионном мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, крымчанин... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T18:15

2023-05-03T18:15

2023-05-03T18:15

мошенничество

крым

сакский район

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. 29-летний житель Сакского района предстанет перед судом по делу о четырехмиллионном мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, крымчанин состоял в организованной группе аферистов, "работавшей" по схеме "Ваш родственник попал в ДТП".Обман на 4 миллионаПо версии следствия, с 1 по 14 марта обвиняемый был курьером в группе телефонных мошенников, которые звонили престарелым жителям Евпатория и Саки и сообщали, что их родственники или знакомые стали виновниками дорожно-транспортных происшествий.Дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере организованной группой, передано в Евпаторийский суд. Для возмещения ущерба потерпевшим по уголовному делу заявлены также гражданские иски."Ваш родственник попал в аварию"По данным крымской полиции, из общего количества зарегистрированных заявлений одна треть обращений относится именно к таким мошенничествам, где мошенник используют схему "Ваш родственник попал в аварию".Ранее крымские оперативники задержали в разных районах полуострова и в Краснодарском крае восьмерых человек, причастных к серии преступлений, жертвами которой становились пожилые люди. Установилена причастность данных лиц к совершению не менее 20 преступлений на территории различных городов и поселков Республики Крым. Общая сумма денежных средств, переданная им пенсионерами, составила около 7 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как распознавать мошенников по телефонному номеруДва афериста под видом силовиков "развели" мошенника из Крыма на 4 млнМошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмы

https://crimea.ria.ru/20230425/19-letnemu-evpatoriytsu-grozit-do-6-let-tyurmy-za-moshennichestvo-1128349186.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, крым, сакский район, прокуратура республики крым, общество, евпатория, новости, новости крыма