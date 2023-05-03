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Житель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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Житель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков
Житель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Житель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков
29-летний житель Сакского района предстанет перед судом по делу о четырехмиллионном мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, крымчанин... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T18:15
2023-05-03T18:15
мошенничество
крым
сакский район
прокуратура республики крым
общество
евпатория
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. 29-летний житель Сакского района предстанет перед судом по делу о четырехмиллионном мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, крымчанин состоял в организованной группе аферистов, "работавшей" по схеме "Ваш родственник попал в ДТП".Обман на 4 миллионаПо версии следствия, с 1 по 14 марта обвиняемый был курьером в группе телефонных мошенников, которые звонили престарелым жителям Евпатория и Саки и сообщали, что их родственники или знакомые стали виновниками дорожно-транспортных происшествий.Дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере организованной группой, передано в Евпаторийский суд. Для возмещения ущерба потерпевшим по уголовному делу заявлены также гражданские иски."Ваш родственник попал в аварию"По данным крымской полиции, из общего количества зарегистрированных заявлений одна треть обращений относится именно к таким мошенничествам, где мошенник используют схему "Ваш родственник попал в аварию".Ранее крымские оперативники задержали в разных районах полуострова и в Краснодарском крае восьмерых человек, причастных к серии преступлений, жертвами которой становились пожилые люди. Установилена причастность данных лиц к совершению не менее 20 преступлений на территории различных городов и поселков Республики Крым. Общая сумма денежных средств, переданная им пенсионерами, составила около 7 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как распознавать мошенников по телефонному номеруДва афериста под видом силовиков "развели" мошенника из Крыма на 4 млнМошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмы
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мошенничество, крым, сакский район, прокуратура республики крым, общество, евпатория, новости, новости крыма
Житель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков

Прокуратура: житель Сакского района обвиняется в четырехмиллионном мошенничестве

18:15 03.05.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. 29-летний житель Сакского района предстанет перед судом по делу о четырехмиллионном мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, крымчанин состоял в организованной группе аферистов, "работавшей" по схеме "Ваш родственник попал в ДТП".

Обман на 4 миллиона

По версии следствия, с 1 по 14 марта обвиняемый был курьером в группе телефонных мошенников, которые звонили престарелым жителям Евпатория и Саки и сообщали, что их родственники или знакомые стали виновниками дорожно-транспортных происшествий.
"Участники группы убеждали потерпевших, что они должны передать денежные средства для возмещения причиненного вреда пострадавшим в ДТП. Эти денежные средства в сумме от 100 до 900 тысяч рублей забирал у них курьер. Всего таким образом злоумышленники выманили у 10 потерпевших 4 млн рублей", - уточнили в надзорном ведомстве.
Дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере организованной группой, передано в Евпаторийский суд. Для возмещения ущерба потерпевшим по уголовному делу заявлены также гражданские иски.

"Ваш родственник попал в аварию"

По данным крымской полиции, из общего количества зарегистрированных заявлений одна треть обращений относится именно к таким мошенничествам, где мошенник используют схему "Ваш родственник попал в аварию".
"Телефонные мошенники обманывают стариков, убеждая, что их родственник попал в беду. Находясь под психологическим прессингом, люди готовы отдать крупные суммы денег незнакомцам", - сообщали ранее в полиции.
Ранее крымские оперативники задержали в разных районах полуострова и в Краснодарском крае восьмерых человек, причастных к серии преступлений, жертвами которой становились пожилые люди. Установилена причастность данных лиц к совершению не менее 20 преступлений на территории различных городов и поселков Республики Крым. Общая сумма денежных средств, переданная им пенсионерами, составила около 7 миллионов рублей.
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МошенничествоКрымСакский районПрокуратура Республики КрымОбществоЕвпаторияНовостиНовости Крыма
 
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