https://crimea.ria.ru/20230503/zhitel-kryma-poydet-pod-sud-za-chetyrekhmillionnyy-obman-starikov-1128510424.html
Житель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков
Житель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Житель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков
29-летний житель Сакского района предстанет перед судом по делу о четырехмиллионном мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, крымчанин... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T18:15
2023-05-03T18:15
2023-05-03T18:15
мошенничество
крым
сакский район
прокуратура республики крым
общество
евпатория
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_0:231:1600:1131_1920x0_80_0_0_c62a87a5b427c0c5ef9a4298faaf6848.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. 29-летний житель Сакского района предстанет перед судом по делу о четырехмиллионном мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, крымчанин состоял в организованной группе аферистов, "работавшей" по схеме "Ваш родственник попал в ДТП".Обман на 4 миллионаПо версии следствия, с 1 по 14 марта обвиняемый был курьером в группе телефонных мошенников, которые звонили престарелым жителям Евпатория и Саки и сообщали, что их родственники или знакомые стали виновниками дорожно-транспортных происшествий.Дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере организованной группой, передано в Евпаторийский суд. Для возмещения ущерба потерпевшим по уголовному делу заявлены также гражданские иски."Ваш родственник попал в аварию"По данным крымской полиции, из общего количества зарегистрированных заявлений одна треть обращений относится именно к таким мошенничествам, где мошенник используют схему "Ваш родственник попал в аварию".Ранее крымские оперативники задержали в разных районах полуострова и в Краснодарском крае восьмерых человек, причастных к серии преступлений, жертвами которой становились пожилые люди. Установилена причастность данных лиц к совершению не менее 20 преступлений на территории различных городов и поселков Республики Крым. Общая сумма денежных средств, переданная им пенсионерами, составила около 7 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как распознавать мошенников по телефонному номеруДва афериста под видом силовиков "развели" мошенника из Крыма на 4 млнМошенник из Ялты "выделял" землю льготникам - ему грозит 10 лет тюрьмы
https://crimea.ria.ru/20230425/19-letnemu-evpatoriytsu-grozit-do-6-let-tyurmy-za-moshennichestvo-1128349186.html
крым
сакский район
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_746dd1220141a9073294e46e5bb6a7de.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, крым, сакский район, прокуратура республики крым, общество, евпатория, новости, новости крыма
Житель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков
Прокуратура: житель Сакского района обвиняется в четырехмиллионном мошенничестве
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. 29-летний житель Сакского района предстанет перед судом по делу о четырехмиллионном мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, крымчанин состоял в организованной группе аферистов, "работавшей" по схеме "Ваш родственник попал в ДТП".
Обман на 4 миллиона
По версии следствия, с 1 по 14 марта обвиняемый был курьером в группе телефонных мошенников, которые звонили престарелым жителям Евпатория и Саки и сообщали, что их родственники или знакомые стали виновниками дорожно-транспортных происшествий.
"Участники группы убеждали потерпевших, что они должны передать денежные средства для возмещения причиненного вреда пострадавшим в ДТП. Эти денежные средства в сумме от 100 до 900 тысяч рублей забирал у них курьер. Всего таким образом злоумышленники выманили у 10 потерпевших 4 млн рублей", - уточнили в надзорном ведомстве.
Дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере организованной группой, передано в Евпаторийский суд. Для возмещения ущерба потерпевшим по уголовному делу заявлены также гражданские иски.
"Ваш родственник попал в аварию"
По данным крымской полиции, из общего количества зарегистрированных заявлений одна треть обращений относится именно к таким мошенничествам, где мошенник используют схему "Ваш родственник попал в аварию".
"Телефонные мошенники обманывают стариков, убеждая, что их родственник попал в беду. Находясь под психологическим прессингом, люди готовы отдать крупные суммы денег незнакомцам", - сообщали ранее в полиции.
Ранее крымские оперативники задержали в разных районах полуострова и в Краснодарском крае
восьмерых человек, причастных к серии преступлений, жертвами которой становились пожилые люди. Установилена причастность данных лиц к совершению не менее 20 преступлений на территории различных городов и поселков Республики Крым. Общая сумма денежных средств, переданная им пенсионерами, составила около 7 миллионов рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым: