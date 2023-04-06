https://crimea.ria.ru/20230406/dva-aferista-pod-vidom-silovikov-razveli-moshennika-iz-kryma-na-4-mln-1128010957.html
Два афериста под видом силовиков "развели" мошенника из Крыма на 4 млн
Два афериста под видом силовиков "развели" мошенника из Крыма на 4 млн - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Два афериста под видом силовиков "развели" мошенника из Крыма на 4 млн
Следком Крыма завершил расследование по делу двух аферистов, которые выдавали себя за сотрудников силовых структур. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчины РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T11:43
2023-04-06T11:43
2023-04-06T12:11
крымский следком
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
прокуратура республики крым
происшествия
центральный районный суд симферополя
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_bf3754c94fdcad3279a3ce3c098dece9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Следком Крыма завершил расследование по делу двух аферистов, которые выдавали себя за сотрудников силовых структур. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчины обвиняются в посредничестве во взяточничестве, а также в мошенничестве в особо крупном размере.По данным следствия, один из фигурантов приехал в Крым из Оренбургской области и познакомился с местным жителем, который находился под следствием по делу о мошенничестве. Гость полуострова представился сотрудником ФСБ и предложил "уладить вопрос" за 4 млн рублей.Для убедительности оренбуржец повез крымчанина в Москву, на встречу со своим подельником, который также представился "силовиком" и забрал "свою часть" - 2,5 млн рублей.Здесь же, в столице, фигурантов и задержали, благодаря работе сотрудников ФСБ, раскрывших схему. Отмечается, что у "ФСБшника" нашли и изъяли нагрудный знак ФСБ России, охолощенный автомат Калашникова и пневматический пистолет Макарова, которыми он "подтверждал" свою причастность к силовым структурам.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, по уголовному делу в отношении "силовиков" и жителя республики утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время материалы направят в Центральный районный суд Симферополя.Ранее в Ялте сотрудники МВД задержали "предприимчивого" гражданина, который выманивал у жертв деньги, предлагая им помощь в оформлении земельных участков. При этом документы, которые он "выдавал" потерпевшим, оказывались фальшивыми. Читайте также на РИА Новости Крым:Виртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млнВ Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартирВ Севастополе осудят экс-полицейских за мошенничество с жильем
https://crimea.ria.ru/20230322/vymanil-dengi-pod-vidom-politseyskogo-v-krymu-zaderzhan-seriynyy-moshennik-1127696750.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_20:0:1711:1268_1920x0_80_0_0_c3ddde9020a213a57fd0380442ca985b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский следком, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), прокуратура республики крым, происшествия, центральный районный суд симферополя, крым, новости крыма
Два афериста под видом силовиков "развели" мошенника из Крыма на 4 млн
Следком: аферисты из Оренбурга "развели" мошенника из Крыма под видом силовиков
11:43 06.04.2023 (обновлено: 12:11 06.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Следком Крыма завершил расследование по делу двух аферистов, которые выдавали себя за сотрудников силовых структур. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчины обвиняются в посредничестве во взяточничестве, а также в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, один из фигурантов приехал в Крым из Оренбургской области и познакомился с местным жителем, который находился под следствием по делу о мошенничестве. Гость полуострова представился сотрудником ФСБ и предложил "уладить вопрос" за 4 млн рублей.
"Доброжелатель" пояснил, что 2,5 млн уйдут на взятку его "коллегам" - представителям спецслужб, которые привлекут к уголовной ответственности сотрудников полиции, что повлечет прекращение уголовного дела. Еще 1,5 млн необходимы лично ему на "оперативные расходы", связанные с перелетами в Москву для встреч со своим "начальством", - уточнили детали в пресс-службе.
Для убедительности оренбуржец повез крымчанина в Москву, на встречу со своим подельником, который также представился "силовиком" и забрал "свою часть" - 2,5 млн рублей.
Здесь же, в столице, фигурантов и задержали, благодаря работе сотрудников ФСБ, раскрывших схему. Отмечается, что у "ФСБшника" нашли и изъяли нагрудный знак ФСБ России, охолощенный автомат Калашникова и пневматический пистолет Макарова, которыми он "подтверждал" свою причастность к силовым структурам.
"В качестве обеспечительных мер у обоих фигурантов уголовного дела наложен арест на автомобили и недвижимое имущество с земельным участком", - уточнили в Следкоме.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, по уголовному делу в отношении "силовиков" и жителя республики утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время материалы направят в Центральный районный суд Симферополя.
Ранее в Ялте сотрудники МВД задержали "предприимчивого" гражданина, который выманивал у жертв деньги, предлагая им помощь в оформлении земельных участков
. При этом документы, которые он "выдавал" потерпевшим, оказывались фальшивыми.
Читайте также на РИА Новости Крым: