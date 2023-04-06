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Два афериста под видом силовиков "развели" мошенника из Крыма на 4 млн - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Два афериста под видом силовиков "развели" мошенника из Крыма на 4 млн
Два афериста под видом силовиков "развели" мошенника из Крыма на 4 млн - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Два афериста под видом силовиков "развели" мошенника из Крыма на 4 млн
Следком Крыма завершил расследование по делу двух аферистов, которые выдавали себя за сотрудников силовых структур. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчины РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T11:43
2023-04-06T12:11
крымский следком
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
прокуратура республики крым
происшествия
центральный районный суд симферополя
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Следком Крыма завершил расследование по делу двух аферистов, которые выдавали себя за сотрудников силовых структур. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчины обвиняются в посредничестве во взяточничестве, а также в мошенничестве в особо крупном размере.По данным следствия, один из фигурантов приехал в Крым из Оренбургской области и познакомился с местным жителем, который находился под следствием по делу о мошенничестве. Гость полуострова представился сотрудником ФСБ и предложил "уладить вопрос" за 4 млн рублей.Для убедительности оренбуржец повез крымчанина в Москву, на встречу со своим подельником, который также представился "силовиком" и забрал "свою часть" - 2,5 млн рублей.Здесь же, в столице, фигурантов и задержали, благодаря работе сотрудников ФСБ, раскрывших схему. Отмечается, что у "ФСБшника" нашли и изъяли нагрудный знак ФСБ России, охолощенный автомат Калашникова и пневматический пистолет Макарова, которыми он "подтверждал" свою причастность к силовым структурам.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, по уголовному делу в отношении "силовиков" и жителя республики утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время материалы направят в Центральный районный суд Симферополя.Ранее в Ялте сотрудники МВД задержали "предприимчивого" гражданина, который выманивал у жертв деньги, предлагая им помощь в оформлении земельных участков. При этом документы, которые он "выдавал" потерпевшим, оказывались фальшивыми. Читайте также на РИА Новости Крым:Виртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млнВ Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартирВ Севастополе осудят экс-полицейских за мошенничество с жильем
https://crimea.ria.ru/20230322/vymanil-dengi-pod-vidom-politseyskogo-v-krymu-zaderzhan-seriynyy-moshennik-1127696750.html
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РИА Новости Крым
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крымский следком, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), прокуратура республики крым, происшествия, центральный районный суд симферополя, крым, новости крыма
Два афериста под видом силовиков "развели" мошенника из Крыма на 4 млн

Следком: аферисты из Оренбурга "развели" мошенника из Крыма под видом силовиков

11:43 06.04.2023 (обновлено: 12:11 06.04.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Следком Крыма завершил расследование по делу двух аферистов, которые выдавали себя за сотрудников силовых структур. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчины обвиняются в посредничестве во взяточничестве, а также в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, один из фигурантов приехал в Крым из Оренбургской области и познакомился с местным жителем, который находился под следствием по делу о мошенничестве. Гость полуострова представился сотрудником ФСБ и предложил "уладить вопрос" за 4 млн рублей.
"Доброжелатель" пояснил, что 2,5 млн уйдут на взятку его "коллегам" - представителям спецслужб, которые привлекут к уголовной ответственности сотрудников полиции, что повлечет прекращение уголовного дела. Еще 1,5 млн необходимы лично ему на "оперативные расходы", связанные с перелетами в Москву для встреч со своим "начальством", - уточнили детали в пресс-службе.
Для убедительности оренбуржец повез крымчанина в Москву, на встречу со своим подельником, который также представился "силовиком" и забрал "свою часть" - 2,5 млн рублей.
Здесь же, в столице, фигурантов и задержали, благодаря работе сотрудников ФСБ, раскрывших схему. Отмечается, что у "ФСБшника" нашли и изъяли нагрудный знак ФСБ России, охолощенный автомат Калашникова и пневматический пистолет Макарова, которыми он "подтверждал" свою причастность к силовым структурам.
"В качестве обеспечительных мер у обоих фигурантов уголовного дела наложен арест на автомобили и недвижимое имущество с земельным участком", - уточнили в Следкоме.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, по уголовному делу в отношении "силовиков" и жителя республики утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время материалы направят в Центральный районный суд Симферополя.
Ранее в Ялте сотрудники МВД задержали "предприимчивого" гражданина, который выманивал у жертв деньги, предлагая им помощь в оформлении земельных участков. При этом документы, которые он "выдавал" потерпевшим, оказывались фальшивыми.
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22 марта, 13:19
Выманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник
 
Крымский СледкомФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Прокуратура Республики КрымПроисшествияЦентральный районный суд СимферополяКрымНовости Крыма
 
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