https://crimea.ria.ru/20230406/dva-aferista-pod-vidom-silovikov-razveli-moshennika-iz-kryma-na-4-mln-1128010957.html

Два афериста под видом силовиков "развели" мошенника из Крыма на 4 млн

Два афериста под видом силовиков "развели" мошенника из Крыма на 4 млн - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Два афериста под видом силовиков "развели" мошенника из Крыма на 4 млн

Следком Крыма завершил расследование по делу двух аферистов, которые выдавали себя за сотрудников силовых структур. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчины РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T11:43

2023-04-06T11:43

2023-04-06T12:11

крымский следком

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

прокуратура республики крым

происшествия

центральный районный суд симферополя

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Следком Крыма завершил расследование по делу двух аферистов, которые выдавали себя за сотрудников силовых структур. Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчины обвиняются в посредничестве во взяточничестве, а также в мошенничестве в особо крупном размере.По данным следствия, один из фигурантов приехал в Крым из Оренбургской области и познакомился с местным жителем, который находился под следствием по делу о мошенничестве. Гость полуострова представился сотрудником ФСБ и предложил "уладить вопрос" за 4 млн рублей.Для убедительности оренбуржец повез крымчанина в Москву, на встречу со своим подельником, который также представился "силовиком" и забрал "свою часть" - 2,5 млн рублей.Здесь же, в столице, фигурантов и задержали, благодаря работе сотрудников ФСБ, раскрывших схему. Отмечается, что у "ФСБшника" нашли и изъяли нагрудный знак ФСБ России, охолощенный автомат Калашникова и пневматический пистолет Макарова, которыми он "подтверждал" свою причастность к силовым структурам.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, по уголовному делу в отношении "силовиков" и жителя республики утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время материалы направят в Центральный районный суд Симферополя.Ранее в Ялте сотрудники МВД задержали "предприимчивого" гражданина, который выманивал у жертв деньги, предлагая им помощь в оформлении земельных участков. При этом документы, которые он "выдавал" потерпевшим, оказывались фальшивыми. Читайте также на РИА Новости Крым:Виртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млнВ Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартирВ Севастополе осудят экс-полицейских за мошенничество с жильем

https://crimea.ria.ru/20230322/vymanil-dengi-pod-vidom-politseyskogo-v-krymu-zaderzhan-seriynyy-moshennik-1127696750.html

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крымский следком, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), прокуратура республики крым, происшествия, центральный районный суд симферополя, крым, новости крыма