https://crimea.ria.ru/20230705/v-sevastopole-obokrali-khram-pochti-na-million-1129821951.html

В Севастополе обокрали храм почти на миллион

В Севастополе обокрали храм почти на миллион - РИА Новости Крым, 05.07.2023

В Севастополе обокрали храм почти на миллион

В Севастополе обокрали Свято-Никольский храм-памятник – один из воров, житель Московской области, под стражей и ждет суда. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T12:02

2023-07-05T12:02

2023-07-05T12:02

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севастополь

происшествия

кража

суд

прокуратура города севастополя

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. В Севастополе обокрали Свято-Никольский храм-памятник – один из воров, житель Московской области, под стражей и ждет суда. Об этом сообщили в прокуратуре города.Обвиняемый – житель города Коломны Московской области, 1986 года рождения. По информации следствия, он проник в храм ночью через оконный витраж, пока его подельник следил на улице за обстановкой.Кроме того, во время преступного деяния были разбиты защитные стекла на иконах "Святителя Николая Чудотворца Мирликийского" и "Богородицы Иерусалимской", уточнили в ведомстве.Общий ущерб, причиненный религиозной организации, превысил 820 тыс. рублей.Инцидент произошел в августе 2022 года. Отмечается, что мужчины специально приехали в Севастополь, чтобы совершить такую кражу.Один из фигурантов уголовного дела заключен под стражу и ждет суда. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Второй соучастник преступления объявлен в розыск.Похищенное имущество возвращено в храм.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе работник службы клининга "вычистил" карту клиентаВ Севастополе "мастер на все руки" украл золото у пенсионеркиВ Симферополе сын украл из сейфа матери полмиллиона рублей

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, севастополь, происшествия, кража, суд, прокуратура города севастополя, религия