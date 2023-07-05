Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе обокрали храм почти на миллион - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230705/v-sevastopole-obokrali-khram-pochti-na-million-1129821951.html
В Севастополе обокрали храм почти на миллион
В Севастополе обокрали храм почти на миллион - РИА Новости Крым, 05.07.2023
В Севастополе обокрали храм почти на миллион
В Севастополе обокрали Свято-Никольский храм-памятник – один из воров, житель Московской области, под стражей и ждет суда. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T12:02
2023-07-05T12:02
новости крыма
севастополь
происшествия
кража
суд
прокуратура города севастополя
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/37/1115343773_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_01c41176ea1df4c0d31db90262b11d16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. В Севастополе обокрали Свято-Никольский храм-памятник – один из воров, житель Московской области, под стражей и ждет суда. Об этом сообщили в прокуратуре города.Обвиняемый – житель города Коломны Московской области, 1986 года рождения. По информации следствия, он проник в храм ночью через оконный витраж, пока его подельник следил на улице за обстановкой.Кроме того, во время преступного деяния были разбиты защитные стекла на иконах "Святителя Николая Чудотворца Мирликийского" и "Богородицы Иерусалимской", уточнили в ведомстве.Общий ущерб, причиненный религиозной организации, превысил 820 тыс. рублей.Инцидент произошел в августе 2022 года. Отмечается, что мужчины специально приехали в Севастополь, чтобы совершить такую кражу.Один из фигурантов уголовного дела заключен под стражу и ждет суда. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Второй соучастник преступления объявлен в розыск.Похищенное имущество возвращено в храм.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе работник службы клининга "вычистил" карту клиентаВ Севастополе "мастер на все руки" украл золото у пенсионеркиВ Симферополе сын украл из сейфа матери полмиллиона рублей
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/37/1115343773_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d3308491387a0fcdfc279f455f604603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, севастополь, происшествия, кража, суд, прокуратура города севастополя, религия
В Севастополе обокрали храм почти на миллион

В Севастополе обокрали храм – перед судом предстанет житель Московской области

12:02 05.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. В Севастополе обокрали Свято-Никольский храм-памятник – один из воров, житель Московской области, под стражей и ждет суда. Об этом сообщили в прокуратуре города.
Обвиняемый – житель города Коломны Московской области, 1986 года рождения. По информации следствия, он проник в храм ночью через оконный витраж, пока его подельник следил на улице за обстановкой.

"Из храма похитили ювелирные изделия: золотые кольца, цепочки, подвески, нательные кресты и серьги", – говорится в сообщении.

Кроме того, во время преступного деяния были разбиты защитные стекла на иконах "Святителя Николая Чудотворца Мирликийского" и "Богородицы Иерусалимской", уточнили в ведомстве.
Общий ущерб, причиненный религиозной организации, превысил 820 тыс. рублей.
Инцидент произошел в августе 2022 года. Отмечается, что мужчины специально приехали в Севастополь, чтобы совершить такую кражу.
Один из фигурантов уголовного дела заключен под стражу и ждет суда. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Второй соучастник преступления объявлен в розыск.
Похищенное имущество возвращено в храм.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе работник службы клининга "вычистил" карту клиента
В Севастополе "мастер на все руки" украл золото у пенсионерки
В Симферополе сын украл из сейфа матери полмиллиона рублей
 
Новости КрымаСевастопольПроисшествияКражаСудПрокуратура города СевастополяРелигия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:41Обстрелы Белгородской области усилились: ВСУ выпустили 170 снарядов
13:15Ситуация напряженная: в Кремле оценили угрозу диверсии на ЗАЭС
12:59Экс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против России
12:49Села и города Херсонщины под огнем: ВСУ выпустили больше 90 снарядов
12:36Мария Захарова: ЮНЕСКО "пристраивает" культурные ценности Украины в ЕС
12:02В Севастополе обокрали храм почти на миллион
11:43На "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие
11:32В Крыму 38 выпускников стали стобалльниками по результатам ЕГЭ
11:18Как работает Керченская паромная переправа в среду 5 июля
10:46Когда в Коктебеле начнут строить очистные сооружения и набережную
10:36Группировка "Днепр" громит врага на Херсонщине: потери ВСУ за сутки
10:22В Евпатории будет громко: власти объяснили причину
10:10Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие
09:39В Крыму первый замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взятки
09:35В Крыму запустили новый автобусный маршрут в Орджоникидзе
09:07Новые жертвы среди мирных в Донецке после обстрела ВСУ – ранены дети
08:40Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в Крыму
08:11Бывший детский омбудсмен Астахов снял в Донбассе фильм "Чудо на фронте"
07:52Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК
07:37Керамика Романовых и Мейсенский фарфор: в Ялте открылась редкая выставка
Лента новостейМолния