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В Севастополе обокрали храм почти на миллион
В Севастополе обокрали храм почти на миллион - РИА Новости Крым, 05.07.2023
В Севастополе обокрали храм почти на миллион
В Севастополе обокрали Свято-Никольский храм-памятник – один из воров, житель Московской области, под стражей и ждет суда. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T12:02
2023-07-05T12:02
2023-07-05T12:02
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происшествия
кража
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прокуратура города севастополя
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. В Севастополе обокрали Свято-Никольский храм-памятник – один из воров, житель Московской области, под стражей и ждет суда. Об этом сообщили в прокуратуре города.Обвиняемый – житель города Коломны Московской области, 1986 года рождения. По информации следствия, он проник в храм ночью через оконный витраж, пока его подельник следил на улице за обстановкой.Кроме того, во время преступного деяния были разбиты защитные стекла на иконах "Святителя Николая Чудотворца Мирликийского" и "Богородицы Иерусалимской", уточнили в ведомстве.Общий ущерб, причиненный религиозной организации, превысил 820 тыс. рублей.Инцидент произошел в августе 2022 года. Отмечается, что мужчины специально приехали в Севастополь, чтобы совершить такую кражу.Один из фигурантов уголовного дела заключен под стражу и ждет суда. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Второй соучастник преступления объявлен в розыск.Похищенное имущество возвращено в храм.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе работник службы клининга "вычистил" карту клиентаВ Севастополе "мастер на все руки" украл золото у пенсионеркиВ Симферополе сын украл из сейфа матери полмиллиона рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, севастополь, происшествия, кража, суд, прокуратура города севастополя, религия
В Севастополе обокрали храм почти на миллион
В Севастополе обокрали храм – перед судом предстанет житель Московской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. В Севастополе обокрали Свято-Никольский храм-памятник – один из воров, житель Московской области, под стражей и ждет суда. Об этом сообщили в прокуратуре города.
Обвиняемый – житель города Коломны Московской области, 1986 года рождения. По информации следствия, он проник в храм ночью через оконный витраж, пока его подельник следил на улице за обстановкой.
"Из храма похитили ювелирные изделия: золотые кольца, цепочки, подвески, нательные кресты и серьги", – говорится в сообщении.
Кроме того, во время преступного деяния были разбиты защитные стекла на иконах "Святителя Николая Чудотворца Мирликийского" и "Богородицы Иерусалимской", уточнили в ведомстве.
Общий ущерб, причиненный религиозной организации, превысил 820 тыс. рублей.
Инцидент произошел в августе 2022 года. Отмечается, что мужчины специально приехали в Севастополь, чтобы совершить такую кражу.
Один из фигурантов уголовного дела заключен под стражу и ждет суда. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Второй соучастник преступления объявлен в розыск.
Похищенное имущество возвращено в храм.
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