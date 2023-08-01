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В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товар - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товар
В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товар - РИА Новости Крым, 01.08.2023
В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товар
В Севастополе курьер интернет-магазина крепко выпил и присвоил товар, от которого клиенты отказались по разным причинам. Теперь ему грозит до двух лет лишения... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T20:58
2023-08-01T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе курьер интернет-магазина крепко выпил и присвоил товар, от которого клиенты отказались по разным причинам. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.Инцидент произошел в Балаклаве. Героем истории стал 30-летний курьер, в обязанности которого входило доставлять клиентам товары со склада интернет-магазина и привозить обратно те из них, от которых заказчики отказались по тем или иным причинам. Решив так, мужчина вернулся к машине, вскрыл находившиеся там коробки с заказами и забрал себе бытовые товары общей стоимостью около 40 тысяч рублей.На работе на следующий день он не появился: не позволило состояние здоровья. Тогда коллеги взволновались и решили проверить автомобиль. Увидев вскрытые упаковки с товаром и поредевшее содержимое коробок – вызвали полицию.Мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы по статье УК "Кража".Ранее в Севастополе мужчина украл аквариум из зоомагазина и обменял его на пиво.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полицииВ Севастополе обокрали храм почти на миллионЖитель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, севастополь, полиция севастополя, происшествия, кража, новости, общество
В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товар

В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товар на десятки тысяч

20:58 01.08.2023
 
© Fotolia/ chatsimoНаручники. Архивное фото
Наручники. Архивное фото
© Fotolia/ chatsimo
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе курьер интернет-магазина крепко выпил и присвоил товар, от которого клиенты отказались по разным причинам. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Инцидент произошел в Балаклаве. Героем истории стал 30-летний курьер, в обязанности которого входило доставлять клиентам товары со склада интернет-магазина и привозить обратно те из них, от которых заказчики отказались по тем или иным причинам.
"В очередной раз забрав возвращенный товар... и загрузив его в автомобиль, злоумышленник проследовал к себе домой, где употребил достаточно большое количество алкоголя и решил, что может забрать себе часть заказов", – рассказали в полиции.
Решив так, мужчина вернулся к машине, вскрыл находившиеся там коробки с заказами и забрал себе бытовые товары общей стоимостью около 40 тысяч рублей.
На работе на следующий день он не появился: не позволило состояние здоровья. Тогда коллеги взволновались и решили проверить автомобиль. Увидев вскрытые упаковки с товаром и поредевшее содержимое коробок – вызвали полицию.
Мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы по статье УК "Кража".
Ранее в Севастополе мужчина украл аквариум из зоомагазина и обменял его на пиво.
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