https://crimea.ria.ru/20230801/v-sevastopole-pyanyy-kurer-prisvoil-vozvraschennyy-klientami-tovar-1130463663.html

В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товар

В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товар - РИА Новости Крым, 01.08.2023

В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товар

В Севастополе курьер интернет-магазина крепко выпил и присвоил товар, от которого клиенты отказались по разным причинам. Теперь ему грозит до двух лет лишения... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T20:58

2023-08-01T20:58

2023-08-01T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе курьер интернет-магазина крепко выпил и присвоил товар, от которого клиенты отказались по разным причинам. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.Инцидент произошел в Балаклаве. Героем истории стал 30-летний курьер, в обязанности которого входило доставлять клиентам товары со склада интернет-магазина и привозить обратно те из них, от которых заказчики отказались по тем или иным причинам. Решив так, мужчина вернулся к машине, вскрыл находившиеся там коробки с заказами и забрал себе бытовые товары общей стоимостью около 40 тысяч рублей.На работе на следующий день он не появился: не позволило состояние здоровья. Тогда коллеги взволновались и решили проверить автомобиль. Увидев вскрытые упаковки с товаром и поредевшее содержимое коробок – вызвали полицию.Мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы по статье УК "Кража".Ранее в Севастополе мужчина украл аквариум из зоомагазина и обменял его на пиво.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полицииВ Севастополе обокрали храм почти на миллионЖитель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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