https://crimea.ria.ru/20230801/v-sevastopole-pyanyy-kurer-prisvoil-vozvraschennyy-klientami-tovar-1130463663.html
В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товар
В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товар - РИА Новости Крым, 01.08.2023
В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товар
В Севастополе курьер интернет-магазина крепко выпил и присвоил товар, от которого клиенты отказались по разным причинам. Теперь ему грозит до двух лет лишения... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T20:58
2023-08-01T20:58
2023-08-01T19:38
новости крыма
севастополь
полиция севастополя
происшествия
кража
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110804/37/1108043725_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_28263fbd967ac82b2875a0620562dfec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе курьер интернет-магазина крепко выпил и присвоил товар, от которого клиенты отказались по разным причинам. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.Инцидент произошел в Балаклаве. Героем истории стал 30-летний курьер, в обязанности которого входило доставлять клиентам товары со склада интернет-магазина и привозить обратно те из них, от которых заказчики отказались по тем или иным причинам. Решив так, мужчина вернулся к машине, вскрыл находившиеся там коробки с заказами и забрал себе бытовые товары общей стоимостью около 40 тысяч рублей.На работе на следующий день он не появился: не позволило состояние здоровья. Тогда коллеги взволновались и решили проверить автомобиль. Увидев вскрытые упаковки с товаром и поредевшее содержимое коробок – вызвали полицию.Мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы по статье УК "Кража".Ранее в Севастополе мужчина украл аквариум из зоомагазина и обменял его на пиво.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полицииВ Севастополе обокрали храм почти на миллионЖитель Крыма пойдет под суд за четырехмиллионный обман стариков
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110804/37/1108043725_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_7ab4782151193ee8868027065a2c5152.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, севастополь, полиция севастополя, происшествия, кража, новости, общество
В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товар
В Севастополе пьяный курьер присвоил возвращенный клиентами товар на десятки тысяч
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе курьер интернет-магазина крепко выпил и присвоил товар, от которого клиенты отказались по разным причинам. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Инцидент произошел в Балаклаве. Героем истории стал 30-летний курьер, в обязанности которого входило доставлять клиентам товары со склада интернет-магазина и привозить обратно те из них, от которых заказчики отказались по тем или иным причинам.
"В очередной раз забрав возвращенный товар... и загрузив его в автомобиль, злоумышленник проследовал к себе домой, где употребил достаточно большое количество алкоголя и решил, что может забрать себе часть заказов", – рассказали в полиции.
Решив так, мужчина вернулся к машине, вскрыл находившиеся там коробки с заказами и забрал себе бытовые товары общей стоимостью около 40 тысяч рублей.
На работе на следующий день он не появился: не позволило состояние здоровья. Тогда коллеги взволновались и решили проверить автомобиль. Увидев вскрытые упаковки с товаром и поредевшее содержимое коробок – вызвали полицию.
Мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы по статье УК "Кража".
Ранее в Севастополе мужчина украл
аквариум из зоомагазина и обменял его на пиво.
Читайте также на РИА Новости Крым: