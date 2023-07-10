https://crimea.ria.ru/20230710/v-sevastopole-storozh-otmetil-imeniny-v-otdelenii-politsii-1129934475.html

В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полиции

В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полиции - РИА Новости Крым, 10.07.2023

В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полиции

Желание отпраздновать день рождения за чужой счет закончилось для севастопольского охранника продуктового магазина задержанием. 51-летнего мужчину подозревают в РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T20:02

2023-07-10T20:02

2023-07-10T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Желание отпраздновать день рождения за чужой счет закончилось для севастопольского охранника продуктового магазина задержанием. 51-летнего мужчину подозревают в краже денежных средств с чужой банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Уточняется, что мужчина хотел отметить свой день рождения. За продукты для праздничного стола он заплатил деньгами с чужой банковской карты, вышло больше четырех тысяч рублей.Оперативники задержали подозреваемого, праздничный вечер ему пришлось провести в отделе полиции.Начато уголовное производство, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Джанкое задержан мужчина по подозрению в краже у своего работодателя 600 тысяч рублей.Также в Крыму задержали подозреваемую в краже товаров из табачного магазина на сумму более 900 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обокрали храм почти на миллионВ Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублейВ Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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