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В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полиции
В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полиции - РИА Новости Крым, 10.07.2023
В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полиции
Желание отпраздновать день рождения за чужой счет закончилось для севастопольского охранника продуктового магазина задержанием. 51-летнего мужчину подозревают в РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T20:02
2023-07-10T20:02
2023-07-10T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Желание отпраздновать день рождения за чужой счет закончилось для севастопольского охранника продуктового магазина задержанием. 51-летнего мужчину подозревают в краже денежных средств с чужой банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Уточняется, что мужчина хотел отметить свой день рождения. За продукты для праздничного стола он заплатил деньгами с чужой банковской карты, вышло больше четырех тысяч рублей.Оперативники задержали подозреваемого, праздничный вечер ему пришлось провести в отделе полиции.Начато уголовное производство, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Джанкое задержан мужчина по подозрению в краже у своего работодателя 600 тысяч рублей.Также в Крыму задержали подозреваемую в краже товаров из табачного магазина на сумму более 900 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обокрали храм почти на миллионВ Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублейВ Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, закон и право, севастополь, умвд россии по севастополю, крым, общество
В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полиции
МВД: в Севастополе 51-летнего охранника подозревают в присвоении денег с чужой карты
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Желание отпраздновать день рождения за чужой счет закончилось для севастопольского охранника продуктового магазина задержанием. 51-летнего мужчину подозревают в краже денежных средств с чужой банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
"Установлено, что 51-летний местный житель работал охранником в одном из продуктовых супермаркетов и, находясь на смене, обнаружил возле касс утерянную банковскую карту. Вместо того, чтобы в дальнейшем вернуть ее владельцу, подозреваемый попросту забрал находку себе, а вечером после работы отправился за покупками", - говорится в сообщении официального Telegram-канала полиции Севастополя
Уточняется, что мужчина хотел отметить свой день рождения. За продукты для праздничного стола он заплатил деньгами с чужой банковской карты, вышло больше четырех тысяч рублей.
Оперативники задержали подозреваемого, праздничный вечер ему пришлось провести в отделе полиции.
Начато уголовное производство, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Джанкое задержан мужчина
по подозрению в краже у своего работодателя 600 тысяч рублей.
Также в Крыму задержали подозреваемую в краже товаров из табачного магазина
на сумму более 900 тысяч рублей.
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