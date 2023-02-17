https://crimea.ria.ru/20230217/v-dzhankoe-muzhchina-vynes-600-tysyach-rubley-iz-kassy-magazina-1127042573.html

В Джанкое мужчина вынес 600 тысяч рублей из кассы магазина

В Джанкое мужчина вынес 600 тысяч рублей из кассы магазина - РИА Новости Крым, 17.02.2023

В Джанкое мужчина вынес 600 тысяч рублей из кассы магазина

В Джанкое задержан мужчина по подозрению в краже у своего работодателя 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T12:11

2023-02-17T12:11

2023-02-17T12:11

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ 17 фев - РИА Новости Крым. В Джанкое задержан мужчина по подозрению в краже у своего работодателя 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.О похищении заявила 44-летняя хозяйка одного из магазинов. Женщина рассказала, что подозревает своего работника в пропаже денег из кассы.Возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщают в ведомстве. Злоумышленнику грозит наказание – лишение свободы до шести лет.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое мастер украл из квартиры заказчиков 5 тысяч долларовДвое крымчан пойдут под суд за крупную кражу из магазинаВ Евпатории 18-летний парень "обчистил" магазин

джанкой

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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