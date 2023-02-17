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В Джанкое мужчина вынес 600 тысяч рублей из кассы магазина
В Джанкое мужчина вынес 600 тысяч рублей из кассы магазина - РИА Новости Крым, 17.02.2023
В Джанкое мужчина вынес 600 тысяч рублей из кассы магазина
В Джанкое задержан мужчина по подозрению в краже у своего работодателя 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T12:11
2023-02-17T12:11
2023-02-17T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ 17 фев - РИА Новости Крым. В Джанкое задержан мужчина по подозрению в краже у своего работодателя 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.О похищении заявила 44-летняя хозяйка одного из магазинов. Женщина рассказала, что подозревает своего работника в пропаже денег из кассы.Возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщают в ведомстве. Злоумышленнику грозит наказание – лишение свободы до шести лет.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое мастер украл из квартиры заказчиков 5 тысяч долларовДвое крымчан пойдут под суд за крупную кражу из магазинаВ Евпатории 18-летний парень "обчистил" магазин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, джанкой, мвд по республике крым, крым, новости, новости крыма
В Джанкое мужчина вынес 600 тысяч рублей из кассы магазина
МВД: в Джанкое продавца подозревают в краже из кассы магазина 600 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ 17 фев - РИА Новости Крым. В Джанкое задержан мужчина по подозрению в краже у своего работодателя 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
О похищении заявила 44-летняя хозяйка одного из магазинов. Женщина рассказала, что подозревает своего работника в пропаже денег из кассы.
"Был задержан 33-летий работник магазина. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что похищал деньги с апреля по декабрь прошлого года небольшими суммами. Краденные деньги тратил на личные нужды", - рассказали в пресс-служба МВД по Республике Крым.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщают в ведомстве. Злоумышленнику грозит наказание – лишение свободы до шести лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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