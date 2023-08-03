https://crimea.ria.ru/20230803/turne-po-krymu-v-sevastopole-domrabotnitsa-ugnala-avto-so-dvora-khozyayki-1130519769.html

Турне по Крыму: в Севастополе домработница угнала авто со двора хозяйки

Турне по Крыму: в Севастополе домработница угнала авто со двора хозяйки - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Турне по Крыму: в Севастополе домработница угнала авто со двора хозяйки

В Севастополе 33-летняя домработница, воспользовавшись отсутствием хозяйки, угнала со двора автомобиль ее приятеля, чтобы покататься по Крыму. Правоохранители... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T21:12

2023-08-03T21:12

2023-08-03T18:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 33-летняя домработница, воспользовавшись отсутствием хозяйки, угнала со двора автомобиль ее приятеля, чтобы покататься по Крыму. Правоохранители завершили дознанию по данному уголовному делу, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.Установлено, что 48-летняя жительница Севастополя, у которой возникли проблемы со здоровьем, наняла в домработницы 33-летнюю женщину из Екатеринбурга. Хозяйка доверяла своей помощнице, поэтому, уехав в Москву на лечение, оставила ее присматривать за домом.Оставшись на хозяйстве, домработница решила покататься на автомобиле, который во дворе оставил приятель хозяйки. Но долгого турне по Крыму не получилось: пропажу иномарки заметили соседи и сообщили об этом владельцу, который обратился с заявлением в полицию.Злоумышленница успела доехать до Феодосии, где ее остановили сотрудники ГИБДД."В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного в отношении злоумышленницы по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд", - говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Ранее сообщалось, что в Крыму 32-летний продавец украл из салона техники сейф с 183 тысячами рублей и сбежал в Петербург.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полицииПьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазинаВ Крыму подросток с друзьями угнал машину и мопед – возбуждено дело

https://crimea.ria.ru/20230328/v-sevastopole-gladilschik-ukral-pochti-400-tysyach-i-spustil-ikh-na-vesele-1127815870.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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