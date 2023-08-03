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Турне по Крыму: в Севастополе домработница угнала авто со двора хозяйки - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Турне по Крыму: в Севастополе домработница угнала авто со двора хозяйки
Турне по Крыму: в Севастополе домработница угнала авто со двора хозяйки - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Турне по Крыму: в Севастополе домработница угнала авто со двора хозяйки
В Севастополе 33-летняя домработница, воспользовавшись отсутствием хозяйки, угнала со двора автомобиль ее приятеля, чтобы покататься по Крыму. Правоохранители... РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T21:12
2023-08-03T18:09
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происшествия
севастополь
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новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 33-летняя домработница, воспользовавшись отсутствием хозяйки, угнала со двора автомобиль ее приятеля, чтобы покататься по Крыму. Правоохранители завершили дознанию по данному уголовному делу, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.Установлено, что 48-летняя жительница Севастополя, у которой возникли проблемы со здоровьем, наняла в домработницы 33-летнюю женщину из Екатеринбурга. Хозяйка доверяла своей помощнице, поэтому, уехав в Москву на лечение, оставила ее присматривать за домом.Оставшись на хозяйстве, домработница решила покататься на автомобиле, который во дворе оставил приятель хозяйки. Но долгого турне по Крыму не получилось: пропажу иномарки заметили соседи и сообщили об этом владельцу, который обратился с заявлением в полицию.Злоумышленница успела доехать до Феодосии, где ее остановили сотрудники ГИБДД."В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного в отношении злоумышленницы по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд", - говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Ранее сообщалось, что в Крыму 32-летний продавец украл из салона техники сейф с 183 тысячами рублей и сбежал в Петербург.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полицииПьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазинаВ Крыму подросток с друзьями угнал машину и мопед – возбуждено дело
https://crimea.ria.ru/20230328/v-sevastopole-gladilschik-ukral-pochti-400-tysyach-i-spustil-ikh-na-vesele-1127815870.html
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крым, происшествия, севастополь, умвд россии по севастополю, новости крыма, общество, закон и право, кража
Турне по Крыму: в Севастополе домработница угнала авто со двора хозяйки

МВД: в Севастополе домработница угнала автомобиль приятеля своей работодательницы

21:12 03.08.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 33-летняя домработница, воспользовавшись отсутствием хозяйки, угнала со двора автомобиль ее приятеля, чтобы покататься по Крыму. Правоохранители завершили дознанию по данному уголовному делу, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Установлено, что 48-летняя жительница Севастополя, у которой возникли проблемы со здоровьем, наняла в домработницы 33-летнюю женщину из Екатеринбурга. Хозяйка доверяла своей помощнице, поэтому, уехав в Москву на лечение, оставила ее присматривать за домом.
Оставшись на хозяйстве, домработница решила покататься на автомобиле, который во дворе оставил приятель хозяйки. Но долгого турне по Крыму не получилось: пропажу иномарки заметили соседи и сообщили об этом владельцу, который обратился с заявлением в полицию.
Злоумышленница успела доехать до Феодосии, где ее остановили сотрудники ГИБДД.
"В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного в отношении злоумышленницы по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее сообщалось, что в Крыму 32-летний продавец украл из салона техники сейф с 183 тысячами рублей и сбежал в Петербург.
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