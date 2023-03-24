https://crimea.ria.ru/20230324/v-krymu-podrostok-s-druzyami-ugnali-mashinu-i-moped--vozbuzhdeno-delo-1127754196.html

В Крыму подросток с друзьями угнали машину и мопед – возбуждено дело

В Крыму подросток с друзьями угнали машину и мопед – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 24.03.2023

В Крыму подросток с друзьями угнали машину и мопед – возбуждено дело

Уголовное дело об угоне возбуждено в отношении троих жителей Крыма, один из которых несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T16:57

2023-03-24T16:57

2023-03-24T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело об угоне возбуждено в отношении троих жителей Крыма, один из которых несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.С заявлением о пропаже автомобиля "ГАЗ-31029" в полицию обратился 55-летний мужчина. По его словам, машина была припаркована возле дома. При этом в салоне остались документы, а в замке зажигания - ключи. Оперативники установили и задержали троих подозреваемых. Как выяснилось, этот угон был не единственным их совместным "делом".Задержанные сознались в содеянном и написали явку с повинной. Машина возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело.Ранее в Крыму за угон иномарки задержали двух девушек – 26 летнюю жительницу Сакского района и ее 19-летнюю подругу из Евпатории. Как выяснилось, они познакомились в интернете с молодым человеком и после совместного застолья решили покататься на его Infiniti, после чего бросили машину на дороге. Злоумышленниц задержали.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в заборДорожные войны: житель Ялты испортил чужой Porshe из-за парковкиВ Ялте пьяная женщина угнала мопед и поехала кататься по городу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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