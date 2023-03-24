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В Крыму подросток с друзьями угнали машину и мопед – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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В Крыму подросток с друзьями угнали машину и мопед – возбуждено дело
В Крыму подросток с друзьями угнали машину и мопед – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 24.03.2023
В Крыму подросток с друзьями угнали машину и мопед – возбуждено дело
Уголовное дело об угоне возбуждено в отношении троих жителей Крыма, один из которых несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T16:57
2023-03-24T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело об угоне возбуждено в отношении троих жителей Крыма, один из которых несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.С заявлением о пропаже автомобиля "ГАЗ-31029" в полицию обратился 55-летний мужчина. По его словам, машина была припаркована возле дома. При этом в салоне остались документы, а в замке зажигания - ключи. Оперативники установили и задержали троих подозреваемых. Как выяснилось, этот угон был не единственным их совместным "делом".Задержанные сознались в содеянном и написали явку с повинной. Машина возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело.Ранее в Крыму за угон иномарки задержали двух девушек – 26 летнюю жительницу Сакского района и ее 19-летнюю подругу из Евпатории. Как выяснилось, они познакомились в интернете с молодым человеком и после совместного застолья решили покататься на его Infiniti, после чего бросили машину на дороге. Злоумышленниц задержали.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в заборДорожные войны: житель Ялты испортил чужой Porshe из-за парковкиВ Ялте пьяная женщина угнала мопед и поехала кататься по городу
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РИА Новости Крым
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крым, россия, мвд по республике крым, происшествия, транспорт
В Крыму подросток с друзьями угнали машину и мопед – возбуждено дело

МВД: в Крыму подросток и двое его подельников угнали автомобиль и мопед

16:57 24.03.2023
 
© Depositphotos.com DjedzuraВзлом автомобиля
Взлом автомобиля - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Depositphotos.com Djedzura
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело об угоне возбуждено в отношении троих жителей Крыма, один из которых несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.
С заявлением о пропаже автомобиля "ГАЗ-31029" в полицию обратился 55-летний мужчина. По его словам, машина была припаркована возле дома. При этом в салоне остались документы, а в замке зажигания - ключи. Оперативники установили и задержали троих подозреваемых. Как выяснилось, этот угон был не единственным их совместным "делом".
"В ходе разбирательства установлена причастность задержанных к двум эпизодам иной противоправной деятельности. Так, фигуранты, двигаясь на угнанном автомобиле, решили совершить кражу и присвоили себе чужой мопед. Также выяснилось, что один из молодых людей ранее похитил электроинструменты из чужого гаража", - рассказали в ведомстве.
Задержанные сознались в содеянном и написали явку с повинной. Машина возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Крыму за угон иномарки задержали двух девушек – 26 летнюю жительницу Сакского района и ее 19-летнюю подругу из Евпатории. Как выяснилось, они познакомились в интернете с молодым человеком и после совместного застолья решили покататься на его Infiniti, после чего бросили машину на дороге. Злоумышленниц задержали.
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