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В Крыму две подруги без прав угнали Infiniti нового знакомого
В Крыму две подруги без прав угнали Infiniti нового знакомого - РИА Новости Крым, 31.01.2023
В Крыму две подруги без прав угнали Infiniti нового знакомого
В Крыму две подруги без водительских прав угнали Infiniti нового знакомого после совместного застолья, а потом бросили машину на дороге. Как сообщает... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T10:58
2023-01-31T10:58
2023-01-31T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму две подруги без водительских прав угнали Infiniti нового знакомого после совместного застолья, а потом бросили машину на дороге. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, обе злоумышленницы задержаны.Знакомство в сетиЗаявление об угоне дорогой иномарки симферопольским полицейским принес 37-летний местный житель. По словам мужчины, машину угнали две новые знакомые после совместного времяпрепровождения. Злоумышленниц вскоре задержали. Ими оказались две подруги – 26 летняя жительница Сакского района и 19-летняя евпаторийка. По словам самих девушек, с потерпевшим они познакомились в интернете.Преступление и наказаниеТеперь девушкам придется ответить за содеянное перед законом. В их отношении возбуждено уголовное дело за незаконное завладение чужим авто без цели хищения. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы сроком до семи лет.Сейчас злоумышленницы задержаны, а похищенный автомобиль помещен на площадку временного задержания транспортных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе раскрыли два "пьяных" угонаВ Ялте пьяная женщина угнала мопед и поехала кататься по городуПьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско
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новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, закон и право, происшествия, общество, симферополь, мвд по республике крым
В Крыму две подруги без прав угнали Infiniti нового знакомого
Две крымчанки угнали Infiniti нового знакомого и бросили машину на дороге
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму две подруги без водительских прав угнали Infiniti нового знакомого после совместного застолья, а потом бросили машину на дороге. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, обе злоумышленницы задержаны.
Знакомство в сети
Заявление об угоне дорогой иномарки симферопольским полицейским принес 37-летний местный житель. По словам мужчины, машину угнали две новые знакомые после совместного времяпрепровождения. Злоумышленниц вскоре задержали. Ими оказались две подруги – 26 летняя жительница Сакского района и 19-летняя евпаторийка. По словам самих девушек, с потерпевшим они познакомились в интернете.
"Отметив совместную встречу застольем, гостьи украли ключи от машины и отправились в сторону села Вилино Бахчисарайского района. Несмотря на то, что ни у одной из них не было водительского удостоверения, подругам удалось выехать за город, но добраться до назначенного места не смогли – закончилось топливо. Бросив машину на дороге, девушки на автобусе уехали в Евпаторию", – рассказали детали угона в полиции.
Преступление и наказание
Теперь девушкам придется ответить за содеянное перед законом. В их отношении возбуждено уголовное дело за незаконное завладение чужим авто без цели хищения. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы сроком до семи лет.
Сейчас злоумышленницы задержаны, а похищенный автомобиль помещен на площадку временного задержания транспортных средств.
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