https://crimea.ria.ru/20230131/v-krymu-dve-podrugi-bez-prav-ugnali-infiniti-novogo-znakomogo--1126679747.html

В Крыму две подруги без прав угнали Infiniti нового знакомого

В Крыму две подруги без прав угнали Infiniti нового знакомого - РИА Новости Крым, 31.01.2023

В Крыму две подруги без прав угнали Infiniti нового знакомого

В Крыму две подруги без водительских прав угнали Infiniti нового знакомого после совместного застолья, а потом бросили машину на дороге. Как сообщает... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T10:58

2023-01-31T10:58

2023-01-31T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму две подруги без водительских прав угнали Infiniti нового знакомого после совместного застолья, а потом бросили машину на дороге. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, обе злоумышленницы задержаны.Знакомство в сетиЗаявление об угоне дорогой иномарки симферопольским полицейским принес 37-летний местный житель. По словам мужчины, машину угнали две новые знакомые после совместного времяпрепровождения. Злоумышленниц вскоре задержали. Ими оказались две подруги – 26 летняя жительница Сакского района и 19-летняя евпаторийка. По словам самих девушек, с потерпевшим они познакомились в интернете.Преступление и наказаниеТеперь девушкам придется ответить за содеянное перед законом. В их отношении возбуждено уголовное дело за незаконное завладение чужим авто без цели хищения. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы сроком до семи лет.Сейчас злоумышленницы задержаны, а похищенный автомобиль помещен на площадку временного задержания транспортных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе раскрыли два "пьяных" угонаВ Ялте пьяная женщина угнала мопед и поехала кататься по городуПьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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