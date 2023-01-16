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В Симферополе раскрыли два "пьяных" угона - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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В Симферополе раскрыли два "пьяных" угона
В Симферополе раскрыли два "пьяных" угона - РИА Новости Крым, 16.01.2023
В Симферополе раскрыли два "пьяных" угона
Двоих нетрезвых крымчан задержали за угоны автомобилей в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T10:02
2023-01-16T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Двоих нетрезвых крымчан задержали за угоны автомобилей в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.В первом случае в полицию обратился охранник одного из государственных предприятий. Он сообщил, что на территории задержан неизвестный при попытке угона служебного автотранспорта. Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность задержанного, им оказался ранее судимый 37-летний местный житель."Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина, проникнув на территорию государственного предприятия, обнаружил не запертую служебную автомашину и проник в салон, однако был немедленно задержан охранником. Объяснить причину своего поступка злоумышленник так и не смог", - рассказали в ведомстве.Второй инцидент произошел на одной из улиц крымской столицы. Инспекторы ДПС во время патрулирования остановили машину под управлением 25-летней жительницы Сакского района. Поведение водителя указывало на то, что девушка пьяна."Полицейские установили, что автомобиль принадлежит другому человеку. Со слов девушки, она отдыхала в одном из ночных заведений, где познакомилась с мужчиной и попросила отвезти ее домой. По дороге они на несколько минут заехали к его знакомому. Воспользовавшись тем, что приятель вышел из машины, девушка перелезла на водительское сиденье и уехала", - отметили в МВД.Возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаскоЯлтинец изготавливал устройства для угона машин и попался ФСБМашина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes
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крым, симферополь, мвд по республике крым, происшествия, новости крыма, общество
В Симферополе раскрыли два "пьяных" угона

МВД: двоих нетрезвых крымчан задержали за угоны авто в Симферополе

10:02 16.01.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Двоих нетрезвых крымчан задержали за угоны автомобилей в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
В первом случае в полицию обратился охранник одного из государственных предприятий. Он сообщил, что на территории задержан неизвестный при попытке угона служебного автотранспорта. Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность задержанного, им оказался ранее судимый 37-летний местный житель.
"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина, проникнув на территорию государственного предприятия, обнаружил не запертую служебную автомашину и проник в салон, однако был немедленно задержан охранником. Объяснить причину своего поступка злоумышленник так и не смог", - рассказали в ведомстве.
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Второй инцидент произошел на одной из улиц крымской столицы. Инспекторы ДПС во время патрулирования остановили машину под управлением 25-летней жительницы Сакского района. Поведение водителя указывало на то, что девушка пьяна.
"Полицейские установили, что автомобиль принадлежит другому человеку. Со слов девушки, она отдыхала в одном из ночных заведений, где познакомилась с мужчиной и попросила отвезти ее домой. По дороге они на несколько минут заехали к его знакомому. Воспользовавшись тем, что приятель вышел из машины, девушка перелезла на водительское сиденье и уехала", - отметили в МВД.
Возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.
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