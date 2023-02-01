https://crimea.ria.ru/20230201/v-sevastopole-pyanyy-retsidivist-ugnal-avto-i-vletel-v-zabor-1126706372.html
В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в забор
В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в забор - РИА Новости Крым, 01.02.2023
В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в забор
В Севастополе задержан угонщик автомобиля без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T19:48
2023-02-01T19:48
2023-02-01T19:48
севастополь
крым
происшествия
умвд россии по севастополю
новости крыма
общество
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/01/1126706189_134:0:719:329_1920x0_80_0_0_50796d984683bb453a5fe42e8152d00e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан угонщик автомобиля без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в полиции города.Отмечается, что о пропаже иномарки, припаркованной у дома на улице Крестовского, заявил житель Балаклавского района. Автомобиль был обнаружен правоохранителями в районе села Первомайское при наблюдении за дорожным движением.За рулем угнанного транспорта находился 32-летний мужчина. Выяснилось, что ранее его лишили водительских прав. Ввиду видимых признаков опьянения сотрудники Госавтоинспекции потребовали у мужчины пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался.В отношении угонщика составили три административных материала и возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму две подруги без прав угнали Infiniti нового знакомогоДорожные войны: житель Ялты испортил чужой Porshe из-за парковкиВ Симферополе раскрыли два "пьяных" угона
https://crimea.ria.ru/20230112/v-yalte-pyanaya-zhenschina-ugnala-moped-i-poekhala-katatsya-po-gorodu-1126370409.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/01/1126706189_266:0:705:329_1920x0_80_0_0_ec042d8315e94f156ff573d793c00dd1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, крым, происшествия, умвд россии по севастополю, новости крыма, общество, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в забор
В Севастополе задержали пьяного угонщика автомобиля
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан угонщик автомобиля без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в полиции города.
Отмечается, что о пропаже иномарки, припаркованной у дома на улице Крестовского, заявил житель Балаклавского района. Автомобиль был обнаружен правоохранителями в районе села Первомайское при наблюдении за дорожным движением.
"Водитель, увидев автоинспекторов, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и забор, в результате чего транспортное средство получило повреждения", - рассказали в полиции.
За рулем угнанного транспорта находился 32-летний мужчина. Выяснилось, что ранее его лишили водительских прав. Ввиду видимых признаков опьянения сотрудники Госавтоинспекции потребовали у мужчины пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался.
В отношении угонщика составили три административных материала и возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым: