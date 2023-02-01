https://crimea.ria.ru/20230201/v-sevastopole-pyanyy-retsidivist-ugnal-avto-i-vletel-v-zabor-1126706372.html

В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в забор

В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в забор - РИА Новости Крым, 01.02.2023

В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в забор

В Севастополе задержан угонщик автомобиля без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T19:48

2023-02-01T19:48

2023-02-01T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан угонщик автомобиля без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в полиции города.Отмечается, что о пропаже иномарки, припаркованной у дома на улице Крестовского, заявил житель Балаклавского района. Автомобиль был обнаружен правоохранителями в районе села Первомайское при наблюдении за дорожным движением.За рулем угнанного транспорта находился 32-летний мужчина. Выяснилось, что ранее его лишили водительских прав. Ввиду видимых признаков опьянения сотрудники Госавтоинспекции потребовали у мужчины пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался.В отношении угонщика составили три административных материала и возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму две подруги без прав угнали Infiniti нового знакомогоДорожные войны: житель Ялты испортил чужой Porshe из-за парковкиВ Симферополе раскрыли два "пьяных" угона

https://crimea.ria.ru/20230112/v-yalte-pyanaya-zhenschina-ugnala-moped-i-poekhala-katatsya-po-gorodu-1126370409.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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