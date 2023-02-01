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В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в забор - РИА Новости Крым, 01.02.2023
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В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в забор
В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в забор - РИА Новости Крым, 01.02.2023
В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в забор
В Севастополе задержан угонщик автомобиля без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T19:48
2023-02-01T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан угонщик автомобиля без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в полиции города.Отмечается, что о пропаже иномарки, припаркованной у дома на улице Крестовского, заявил житель Балаклавского района. Автомобиль был обнаружен правоохранителями в районе села Первомайское при наблюдении за дорожным движением.За рулем угнанного транспорта находился 32-летний мужчина. Выяснилось, что ранее его лишили водительских прав. Ввиду видимых признаков опьянения сотрудники Госавтоинспекции потребовали у мужчины пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался.В отношении угонщика составили три административных материала и возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму две подруги без прав угнали Infiniti нового знакомогоДорожные войны: житель Ялты испортил чужой Porshe из-за парковкиВ Симферополе раскрыли два "пьяных" угона
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
севастополь, крым, происшествия, умвд россии по севастополю, новости крыма, общество, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в забор

В Севастополе задержали пьяного угонщика автомобиля

19:48 01.02.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюВ Севастополе задержали пьяного угонщика автомобиля
В Севастополе задержали пьяного угонщика автомобиля
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан угонщик автомобиля без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в полиции города.
Отмечается, что о пропаже иномарки, припаркованной у дома на улице Крестовского, заявил житель Балаклавского района. Автомобиль был обнаружен правоохранителями в районе села Первомайское при наблюдении за дорожным движением.
"Водитель, увидев автоинспекторов, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и забор, в результате чего транспортное средство получило повреждения", - рассказали в полиции.
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За рулем угнанного транспорта находился 32-летний мужчина. Выяснилось, что ранее его лишили водительских прав. Ввиду видимых признаков опьянения сотрудники Госавтоинспекции потребовали у мужчины пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался.
В отношении угонщика составили три административных материала и возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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