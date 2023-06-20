Рейтинг@Mail.ru
Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазина - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230620/pyanyy-ugon-v-krymu-inostranets-ukral-vaz-i-vrezalsya-v-stenu-magazina-1129500283.html
Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазина
Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазина - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазина
В Ялте полицейские задержали иностранца, который угнал автомобиль ВАЗ и попал на нем в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T11:23
2023-06-20T11:23
новости крыма
ялта
дтп
гибдд
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129500512_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_35e66139c5d652ca4527490875531399.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Ялте полицейские задержали иностранца, который угнал автомобиль ВАЗ и попал на нем в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В полицию поступило сообщение о ДТП в Гаспре. Со слов очевидца, неизвестный мужчина въехал на автомобиле в стену магазина. На место прибыл наряд ГИБДД.В это же время в полицию поступило заявление об угоне машины, которая по описанию была схожа с попавшим в аварию авто. Тогда к сотрудникам Госавтоинспекции присоединились следователи. Они быстро выяснили, что это один и тот же ВАЗ, и водителя задержали.Как оказалось, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице чужое авто и решил прокатиться.В отношении злоумышленника составлен ряд административных протоколов, а также возбуждено уголовное дело. За угон автомобиля фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник находится под стражей.Как сообщалось ранее, в Симферополе в ночь на 15 июня 22-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz G500 врезался в ограждение, выехал на тротуар и опрокинулся на бок. При аварии никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаскоЯлтинец изготавливал устройства для угона машин и попался ФСБМашина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes
https://crimea.ria.ru/20230619/voditel-gruzovika-otvetit-za-troynoe-dtp-s-pogibshim-pod-dzhankoem-1129473304.html
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129500512_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ca766b4eb9f43fb0ed7851316e9a5aae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, ялта, дтп, гибдд, мвд по республике крым
Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазина

МВД Крыма: в Ялте пьяный иностранец угнал ВАЗ и врезался в стену магазина

11:23 20.06.2023
 
© МВД по Республике КрымДТП в Гаспре
ДТП в Гаспре
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Ялте полицейские задержали иностранца, который угнал автомобиль ВАЗ и попал на нем в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В полицию поступило сообщение о ДТП в Гаспре. Со слов очевидца, неизвестный мужчина въехал на автомобиле в стену магазина. На место прибыл наряд ГИБДД.

"В результате выяснения обстоятельств ДТП было установлено, что 35-летний водитель автомобиля ВАЗ 21013 имеет явные признаки опьянения, при этом при себе у него нет документов на транспортное средство, находившееся под его управлением", - говорится в сообщении.

В это же время в полицию поступило заявление об угоне машины, которая по описанию была схожа с попавшим в аварию авто. Тогда к сотрудникам Госавтоинспекции присоединились следователи. Они быстро выяснили, что это один и тот же ВАЗ, и водителя задержали.
Как оказалось, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице чужое авто и решил прокатиться.
"Далеко уехать он не смог. Находясь под воздействием алкоголя, не справился с управлением и врезался в опорную стену магазина, где был пойман полицейскими. Также установлено, что подозреваемый является гражданином иностранного государства и не имеет документов, подтверждающих право пребывания на территории России", - уточнили в МВД.
В отношении злоумышленника составлен ряд административных протоколов, а также возбуждено уголовное дело. За угон автомобиля фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник находится под стражей.
Как сообщалось ранее, в Симферополе в ночь на 15 июня 22-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz G500 врезался в ограждение, выехал на тротуар и опрокинулся на бок. При аварии никто не пострадал.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско
Ялтинец изготавливал устройства для угона машин и попался ФСБ
Машина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes
Правосудие - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Вчера, 11:50
Водитель грузовика ответит за тройное ДТП с погибшим под Джанкоем
 
Новости КрымаЯлтаДТПГИБДДМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:54В Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дороги
13:45Волонтеры из Крыма доставляют воду жителям города Алешки
13:30Вода ушла из дюжины населенных пунктов - ситуация на Херсонщине
13:10Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе дети
12:50ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm - Шойгу
12:40ВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции России
12:38В пещерном городе Бакла под Бахчисараем мужчина упал в овраг
12:33Обстрелы Белгородской области: ВСУ бьют из минометов и артиллерии
12:20Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской области
12:10В Голой Пристани треть пострадавших территорий остаются заболоченными
11:50Атака дронов-камикадзе: в Новой Каховке ранены четверо коммунальщиков
11:39Группировка войск "Днепр" уничтожила позицию войск ВСУ
11:23Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазина
11:02В Херсонской области начали выдавать матпомощь в 50 и 100 тысяч рублей
10:47ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
10:33ВСУ атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе – есть раненые
10:16ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов
09:34Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотник
09:27Взрывы во Львове и других городах Украины: повреждена инфраструктура
09:05Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человек
Лента новостейМолния