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Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазина
Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазина - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазина
В Ялте полицейские задержали иностранца, который угнал автомобиль ВАЗ и попал на нем в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T11:23
2023-06-20T11:23
2023-06-20T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Ялте полицейские задержали иностранца, который угнал автомобиль ВАЗ и попал на нем в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В полицию поступило сообщение о ДТП в Гаспре. Со слов очевидца, неизвестный мужчина въехал на автомобиле в стену магазина. На место прибыл наряд ГИБДД.В это же время в полицию поступило заявление об угоне машины, которая по описанию была схожа с попавшим в аварию авто. Тогда к сотрудникам Госавтоинспекции присоединились следователи. Они быстро выяснили, что это один и тот же ВАЗ, и водителя задержали.Как оказалось, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице чужое авто и решил прокатиться.В отношении злоумышленника составлен ряд административных протоколов, а также возбуждено уголовное дело. За угон автомобиля фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник находится под стражей.Как сообщалось ранее, в Симферополе в ночь на 15 июня 22-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz G500 врезался в ограждение, выехал на тротуар и опрокинулся на бок. При аварии никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаскоЯлтинец изготавливал устройства для угона машин и попался ФСБМашина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes
https://crimea.ria.ru/20230619/voditel-gruzovika-otvetit-za-troynoe-dtp-s-pogibshim-pod-dzhankoem-1129473304.html
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Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазина
МВД Крыма: в Ялте пьяный иностранец угнал ВАЗ и врезался в стену магазина
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Ялте полицейские задержали иностранца, который угнал автомобиль ВАЗ и попал на нем в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В полицию поступило сообщение о ДТП в Гаспре. Со слов очевидца, неизвестный мужчина въехал на автомобиле в стену магазина. На место прибыл наряд ГИБДД.
"В результате выяснения обстоятельств ДТП было установлено, что 35-летний водитель автомобиля ВАЗ 21013 имеет явные признаки опьянения, при этом при себе у него нет документов на транспортное средство, находившееся под его управлением", - говорится в сообщении.
В это же время в полицию поступило заявление об угоне машины, которая по описанию была схожа с попавшим в аварию авто. Тогда к сотрудникам Госавтоинспекции присоединились следователи. Они быстро выяснили, что это один и тот же ВАЗ, и водителя задержали.
Как оказалось, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице чужое авто и решил прокатиться.
"Далеко уехать он не смог. Находясь под воздействием алкоголя, не справился с управлением и врезался в опорную стену магазина, где был пойман полицейскими. Также установлено, что подозреваемый является гражданином иностранного государства и не имеет документов, подтверждающих право пребывания на территории России", - уточнили в МВД.
В отношении злоумышленника составлен ряд административных протоколов, а также возбуждено уголовное дело. За угон автомобиля фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник находится под стражей.
Как сообщалось ранее, в Симферополе в ночь на 15 июня 22-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz G500 врезался в ограждение, выехал на тротуар и опрокинулся на бок
. При аварии никто не пострадал.
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