https://crimea.ria.ru/20230620/pyanyy-ugon-v-krymu-inostranets-ukral-vaz-i-vrezalsya-v-stenu-magazina-1129500283.html

Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазина

Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазина - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазина

В Ялте полицейские задержали иностранца, который угнал автомобиль ВАЗ и попал на нем в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T11:23

2023-06-20T11:23

2023-06-20T11:23

новости крыма

ялта

дтп

гибдд

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129500512_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_35e66139c5d652ca4527490875531399.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Ялте полицейские задержали иностранца, который угнал автомобиль ВАЗ и попал на нем в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В полицию поступило сообщение о ДТП в Гаспре. Со слов очевидца, неизвестный мужчина въехал на автомобиле в стену магазина. На место прибыл наряд ГИБДД.В это же время в полицию поступило заявление об угоне машины, которая по описанию была схожа с попавшим в аварию авто. Тогда к сотрудникам Госавтоинспекции присоединились следователи. Они быстро выяснили, что это один и тот же ВАЗ, и водителя задержали.Как оказалось, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице чужое авто и решил прокатиться.В отношении злоумышленника составлен ряд административных протоколов, а также возбуждено уголовное дело. За угон автомобиля фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник находится под стражей.Как сообщалось ранее, в Симферополе в ночь на 15 июня 22-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz G500 врезался в ограждение, выехал на тротуар и опрокинулся на бок. При аварии никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаскоЯлтинец изготавливал устройства для угона машин и попался ФСБМашина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes

https://crimea.ria.ru/20230619/voditel-gruzovika-otvetit-za-troynoe-dtp-s-pogibshim-pod-dzhankoem-1129473304.html

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, ялта, дтп, гибдд, мвд по республике крым