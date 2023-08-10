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В Севастополе назначен новый начальник УМВД
В Севастополе назначен новый начальник УМВД - РИА Новости Крым, 10.08.2023
В Севастополе назначен новый начальник УМВД
Полковник полиции Сергей Сигунов, который почти 30 лет проработал в Липецкой области, назначен на должность руководителя УМВД России по городу Севастополю. Об... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T15:58
2023-08-10T15:58
2023-08-10T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Полковник полиции Сергей Сигунов, который почти 30 лет проработал в Липецкой области, назначен на должность руководителя УМВД России по городу Севастополю. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщает Telegram-канал информационного интернет-портала "МВД МЕДИА".При этом глава ведомства Владимир Колокольцев охарактеризовал оперативную обстановку в Севастополе как стабильную. В городе "обеспечена стопроцентная раскрываемость таких особо опасных преступлений, как убийство или причинение тяжкого вреда здоровью". Также результативнее стала работа по ряду других составов: кражам из квартир, хищениям транспортных средств, говорится в сообщении.Глава МВД России поручил Сергею Сигунову постоянно держать в поле зрения вопросы обеспечения экономической безопасности и потребовал больше уделять внимание профилактике преступлений.Сергей Сигунов около 30 лет проработал в Липецкой области, отвечал также за оперативно-розыскную деятельность в регионе. Занимал руководящие должности в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, возглавлял областной уголовный розыск. Почти три года был начальником полиции, а с мая исполнял обязанности руководителя севастопольского управления.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов предрек крымским мэрам отставки за плохую работуНазначен новый руководитель мининформа Крыма – указ АксеноваМэр Феодосии подал в отставку
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новости крыма, севастополь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), умвд россии по севастополю, полиция севастополя
В Севастополе назначен новый начальник УМВД
Полковник полиции Сергей Сигунов стал руководителем УМВД России по городу Севастополю
15:58 10.08.2023 (обновлено: 16:10 10.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Полковник полиции Сергей Сигунов, который почти 30 лет проработал в Липецкой области, назначен на должность руководителя УМВД России по городу Севастополю. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщает Telegram-канал информационного интернет-портала "МВД МЕДИА".
"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел совещание, на котором представил личному составу руководителей двух территориальных органов внутренних дел. Указом Президента Российской Федерации <…….> начальником УМВД России по городу Севастополю стал полковник полиции Сергей Сигунов", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
При этом глава ведомства Владимир Колокольцев охарактеризовал оперативную обстановку в Севастополе как стабильную. В городе "обеспечена стопроцентная раскрываемость таких особо опасных преступлений, как убийство или причинение тяжкого вреда здоровью". Также результативнее стала работа по ряду других составов: кражам из квартир, хищениям транспортных средств, говорится в сообщении.
Глава МВД России поручил Сергею Сигунову постоянно держать в поле зрения вопросы обеспечения экономической безопасности и потребовал больше уделять внимание профилактике преступлений.
Сергей Сигунов около 30 лет проработал в Липецкой области, отвечал также за оперативно-розыскную деятельность в регионе. Занимал руководящие должности в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, возглавлял областной уголовный розыск. Почти три года был начальником полиции, а с мая исполнял обязанности руководителя севастопольского управления.
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