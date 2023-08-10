https://crimea.ria.ru/20230810/v-sevastopole-naznachen-novyy-nachalnik-umvd-rossii-1130654592.html

В Севастополе назначен новый начальник УМВД

В Севастополе назначен новый начальник УМВД - РИА Новости Крым, 10.08.2023

В Севастополе назначен новый начальник УМВД

Полковник полиции Сергей Сигунов, который почти 30 лет проработал в Липецкой области, назначен на должность руководителя УМВД России по городу Севастополю. Об... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T15:58

2023-08-10T15:58

2023-08-10T16:10

новости крыма

севастополь

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

умвд россии по севастополю

полиция севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Полковник полиции Сергей Сигунов, который почти 30 лет проработал в Липецкой области, назначен на должность руководителя УМВД России по городу Севастополю. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщает Telegram-канал информационного интернет-портала "МВД МЕДИА".При этом глава ведомства Владимир Колокольцев охарактеризовал оперативную обстановку в Севастополе как стабильную. В городе "обеспечена стопроцентная раскрываемость таких особо опасных преступлений, как убийство или причинение тяжкого вреда здоровью". Также результативнее стала работа по ряду других составов: кражам из квартир, хищениям транспортных средств, говорится в сообщении.Глава МВД России поручил Сергею Сигунову постоянно держать в поле зрения вопросы обеспечения экономической безопасности и потребовал больше уделять внимание профилактике преступлений.Сергей Сигунов около 30 лет проработал в Липецкой области, отвечал также за оперативно-розыскную деятельность в регионе. Занимал руководящие должности в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, возглавлял областной уголовный розыск. Почти три года был начальником полиции, а с мая исполнял обязанности руководителя севастопольского управления.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов предрек крымским мэрам отставки за плохую работуНазначен новый руководитель мининформа Крыма – указ АксеноваМэр Феодосии подал в отставку

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, севастополь, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), умвд россии по севастополю, полиция севастополя