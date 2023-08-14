https://crimea.ria.ru/20230814/obvoroval-sozhitelnitsu-iz-za-dolgov-krymchanin-otvetit-za-krazhu-1130729467.html
Обворовал сожительницу из-за долгов: крымчанин ответит за кражу
Обворовал сожительницу из-за долгов: крымчанин ответит за кражу - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Обворовал сожительницу из-за долгов: крымчанин ответит за кражу
В Симферополе задержан 25-летний мужчина по подозрению в крупной краже у своей девушки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T20:15
2023-08-14T20:15
2023-08-14T20:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе задержан 25-летний мужчина по подозрению в крупной краже у своей девушки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.С заявлением о краже золотых украшений и ноутбука в полицию обратилась 24-летняя местная жительница. Она заявила, что в преступлении подозревает своего сожителя, потому как нашла в доме залоговые билеты на его имя.Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. За кражу с причинением значительного ущерба ему грозит до пяти лет лишения свободы.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках вор вскрыл дом и унес 227 тысяч рублейТурне по Крыму: в Севастополе домработница угнала авто со двора хозяйкиУкрал сейф с деньгами и уехал в Петербург: в Крыму раскрыто хищение
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происшествия, крым, общество, симферополь, новости, новости крыма
Обворовал сожительницу из-за долгов: крымчанин ответит за кражу
В Симферополе задержан подозреваемый в крупной краже у своей сожительницы
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе задержан 25-летний мужчина по подозрению в крупной краже у своей девушки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
С заявлением о краже золотых украшений и ноутбука в полицию обратилась 24-летняя местная жительница. Она заявила, что в преступлении подозревает своего сожителя, потому как нашла в доме залоговые билеты на его имя.
"В течение нескольких месяцев злоумышленник сдавал в ломбарды и комиссионные магазины города ее вещи. Постоянные предупреждения и просьбы вернуть имущество подозреваемый игнорировал, после чего девушка обратилась в полицию. Общая сумма ущерба потерпевшей составляет более 157 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. За кражу с причинением значительного ущерба ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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