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Житель Севастополя за один день украл смартфоны, угнал BMW и устроил ДТП - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Житель Севастополя за один день украл смартфоны, угнал BMW и устроил ДТП
Житель Севастополя за один день украл смартфоны, угнал BMW и устроил ДТП - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Житель Севастополя за один день украл смартфоны, угнал BMW и устроил ДТП
За один день житель Севастополя успел совершить кражу, грабеж, угон и попасть в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T21:19
2023-09-25T21:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. За один день житель Севастополя успел совершить кражу, грабеж, угон и попасть в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу Севастополю."Оперативники задержали 32-летнего жителя Севастополя, который уже был судим за кражу. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ (кража), 161 УК РФ (грабеж) и 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения)", - говорится в Telegram-канале ведомства.По данным правоохранителей, первое преступление мужчина совершил в одной из кофеен города. Он заметил, что посетительница заведения оставила на прилавке свой смартфон. Воспользовавшись ее беспечностью, преступник тайно похитил мобильный телефон.Второй смартфон он отобрал у его владельца уже насильно. По сообщению полиции, подозреваемый познакомился со случайным прохожим. Последний, будучи пьяным, вступил в конфликт с другим незнакомцем, и попросил подозреваемого помочь ему. "Урегулирование" ссоры завершилось грабежом: "заступник" отобрал телефон у обидчика своего нового знакомого.Подозреваемый бросил машину и скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району.Если вина мужчины по всем трем статьям будет доказана, то его ждет до семи лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в заборМашина мечты: в Севастополе вор дважды угнал MercedesПьяный симферополец угнал машину и устроил два ДТП
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, умвд россии по севастополю, новости крыма, крым, закон и право
Житель Севастополя за один день украл смартфоны, угнал BMW и устроил ДТП

Похитил смартфоны, угнал BMW и устроил ДТП: за день житель Севастополя попал под 3 статьи

21:19 25.09.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюПолицейская машина
Полицейская машина
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. За один день житель Севастополя успел совершить кражу, грабеж, угон и попасть в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу Севастополю.
"Оперативники задержали 32-летнего жителя Севастополя, который уже был судим за кражу. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ (кража), 161 УК РФ (грабеж) и 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным правоохранителей, первое преступление мужчина совершил в одной из кофеен города. Он заметил, что посетительница заведения оставила на прилавке свой смартфон. Воспользовавшись ее беспечностью, преступник тайно похитил мобильный телефон.
Второй смартфон он отобрал у его владельца уже насильно. По сообщению полиции, подозреваемый познакомился со случайным прохожим. Последний, будучи пьяным, вступил в конфликт с другим незнакомцем, и попросил подозреваемого помочь ему. "Урегулирование" ссоры завершилось грабежом: "заступник" отобрал телефон у обидчика своего нового знакомого.
Последним криминальным приключением у жителя Севастополя стал угон автомобиля у еще одного нового приятеля. Тот тоже был в состоянии алкогольного опьянения. Этим и воспользовался подозреваемый, вытащив у него из кармана ключи от BMW. На угнанной иномарке он отправился кататься по городу. Но во время поездки попал в ДТП.
Подозреваемый бросил машину и скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району.
Если вина мужчины по всем трем статьям будет доказана, то его ждет до семи лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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