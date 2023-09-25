https://crimea.ria.ru/20230925/zhitel-sevastopolya-za-odin-den-ukral-smartfony-ugnal-bmw-i-ustroil-dtp-1131645779.html

Житель Севастополя за один день украл смартфоны, угнал BMW и устроил ДТП

Житель Севастополя за один день украл смартфоны, угнал BMW и устроил ДТП - РИА Новости Крым, 25.09.2023

Житель Севастополя за один день украл смартфоны, угнал BMW и устроил ДТП

За один день житель Севастополя успел совершить кражу, грабеж, угон и попасть в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T21:19

2023-09-25T21:19

2023-09-25T21:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. За один день житель Севастополя успел совершить кражу, грабеж, угон и попасть в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу Севастополю."Оперативники задержали 32-летнего жителя Севастополя, который уже был судим за кражу. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ (кража), 161 УК РФ (грабеж) и 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения)", - говорится в Telegram-канале ведомства.По данным правоохранителей, первое преступление мужчина совершил в одной из кофеен города. Он заметил, что посетительница заведения оставила на прилавке свой смартфон. Воспользовавшись ее беспечностью, преступник тайно похитил мобильный телефон.Второй смартфон он отобрал у его владельца уже насильно. По сообщению полиции, подозреваемый познакомился со случайным прохожим. Последний, будучи пьяным, вступил в конфликт с другим незнакомцем, и попросил подозреваемого помочь ему. "Урегулирование" ссоры завершилось грабежом: "заступник" отобрал телефон у обидчика своего нового знакомого.Подозреваемый бросил машину и скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району.Если вина мужчины по всем трем статьям будет доказана, то его ждет до семи лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный рецидивист угнал авто и влетел в заборМашина мечты: в Севастополе вор дважды угнал MercedesПьяный симферополец угнал машину и устроил два ДТП

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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