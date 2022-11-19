https://crimea.ria.ru/20221119/mashina-mechty-v-sevastopole-vor-dvazhdy-ugnal-mercedes-1125447097.html
Машина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes
Машина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Машина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes
В Севастополе задержан 26-летний мужчина, который дважды за неделю угнал один и тот же Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу. РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T17:17
2022-11-19T17:17
2022-11-19T17:17
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 26-летний мужчина, который дважды за неделю угнал один и тот же Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу.Отмечается, что в первый раз ранее судимый севастополец заприметил припаркованную иномарку в одном из дворов, забрался внутрь, запустил двигатель и угнал автомобиль. А когда в баке закончилось топливо, бросил иномарку в Инкермане."Автомобиль был возвращен владельцу, и он с целью безопасности сразу сменил замки, но это не помогло: спустя пять дней тот же угонщик заметил знакомый Mercedes и по прежней схеме угнал его. Почти сразу мужчина заметил пропажу своего транспортного средства и обратился в полицию. По горячим следам оперативники вместе с сотрудниками ДПС задержали злоумышленника на проспекте Острякова", - уточняют правоохранители.На злоумышленника возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20220921/zhitel-kryma-ukral-tavriyu-nachalnika-i-mozhet-sest-na-pyat-let-1124575617.html
https://crimea.ria.ru/20220919/sevastopolets-ukral-u-soseda-avto-i-motoroller-vmeste-s-garazhom-1124552691.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, происшествия
Машина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes
В Севастополе задержан рецидивист, который дважды за неделю угнал Mercedes
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 26-летний мужчина, который дважды за неделю угнал один и тот же Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу.
Отмечается, что в первый раз ранее судимый севастополец заприметил припаркованную иномарку в одном из дворов, забрался внутрь, запустил двигатель и угнал автомобиль. А когда в баке закончилось топливо, бросил иномарку в Инкермане.
"Автомобиль был возвращен владельцу, и он с целью безопасности сразу сменил замки, но это не помогло: спустя пять дней тот же угонщик заметил знакомый Mercedes и по прежней схеме угнал его. Почти сразу мужчина заметил пропажу своего транспортного средства и обратился в полицию. По горячим следам оперативники вместе с сотрудниками ДПС задержали злоумышленника на проспекте Острякова", - уточняют правоохранители.
На злоумышленника возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.