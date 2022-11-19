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Машина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes - РИА Новости Крым, 19.11.2022
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Машина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes
Машина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Машина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes
В Севастополе задержан 26-летний мужчина, который дважды за неделю угнал один и тот же Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу. РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T17:17
2022-11-19T17:17
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 26-летний мужчина, который дважды за неделю угнал один и тот же Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу.Отмечается, что в первый раз ранее судимый севастополец заприметил припаркованную иномарку в одном из дворов, забрался внутрь, запустил двигатель и угнал автомобиль. А когда в баке закончилось топливо, бросил иномарку в Инкермане."Автомобиль был возвращен владельцу, и он с целью безопасности сразу сменил замки, но это не помогло: спустя пять дней тот же угонщик заметил знакомый Mercedes и по прежней схеме угнал его. Почти сразу мужчина заметил пропажу своего транспортного средства и обратился в полицию. По горячим следам оперативники вместе с сотрудниками ДПС задержали злоумышленника на проспекте Острякова", - уточняют правоохранители.На злоумышленника возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20220921/zhitel-kryma-ukral-tavriyu-nachalnika-i-mozhet-sest-na-pyat-let-1124575617.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
севастополь, происшествия
Машина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes

В Севастополе задержан рецидивист, который дважды за неделю угнал Mercedes

17:17 19.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМужчина имитирует вскрытие автомобиля
Мужчина имитирует вскрытие автомобиля - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 26-летний мужчина, который дважды за неделю угнал один и тот же Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу.
Отмечается, что в первый раз ранее судимый севастополец заприметил припаркованную иномарку в одном из дворов, забрался внутрь, запустил двигатель и угнал автомобиль. А когда в баке закончилось топливо, бросил иномарку в Инкермане.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 14:37
Житель Крыма украл "Таврию" начальника и может сесть на пять лет
"Автомобиль был возвращен владельцу, и он с целью безопасности сразу сменил замки, но это не помогло: спустя пять дней тот же угонщик заметил знакомый Mercedes и по прежней схеме угнал его. Почти сразу мужчина заметил пропажу своего транспортного средства и обратился в полицию. По горячим следам оперативники вместе с сотрудниками ДПС задержали злоумышленника на проспекте Острякова", - уточняют правоохранители.
На злоумышленника возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Уголовный кодекс Российской Федерации
19 сентября, 16:29
Севастополец украл у соседа авто и мотороллер вместе с гаражом
 
СевастопольПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
17:35На Крымском мосту завершили надвижку всех пролетов
17:17Машина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes
16:54Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев
16:26В Ленобласти взорвался газопровод
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