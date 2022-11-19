https://crimea.ria.ru/20221119/mashina-mechty-v-sevastopole-vor-dvazhdy-ugnal-mercedes-1125447097.html

Машина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes

Машина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes - РИА Новости Крым, 19.11.2022

Машина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes

В Севастополе задержан 26-летний мужчина, который дважды за неделю угнал один и тот же Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу. РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T17:17

2022-11-19T17:17

2022-11-19T17:17

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 26-летний мужчина, который дважды за неделю угнал один и тот же Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу.Отмечается, что в первый раз ранее судимый севастополец заприметил припаркованную иномарку в одном из дворов, забрался внутрь, запустил двигатель и угнал автомобиль. А когда в баке закончилось топливо, бросил иномарку в Инкермане."Автомобиль был возвращен владельцу, и он с целью безопасности сразу сменил замки, но это не помогло: спустя пять дней тот же угонщик заметил знакомый Mercedes и по прежней схеме угнал его. Почти сразу мужчина заметил пропажу своего транспортного средства и обратился в полицию. По горячим следам оперативники вместе с сотрудниками ДПС задержали злоумышленника на проспекте Острякова", - уточняют правоохранители.На злоумышленника возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20220921/zhitel-kryma-ukral-tavriyu-nachalnika-i-mozhet-sest-na-pyat-let-1124575617.html

https://crimea.ria.ru/20220919/sevastopolets-ukral-u-soseda-avto-i-motoroller-vmeste-s-garazhom-1124552691.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия