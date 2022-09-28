https://crimea.ria.ru/20220928/kogda-pesh-s-vorami-v-yalte-pensionerka-lishilas-yuvelirki-posle-zastolya-1124653426.html
Когда пьешь с ворами: в Ялте пенсионерка лишилась ювелирки после застолья
Когда пьешь с ворами: в Ялте пенсионерка лишилась ювелирки после застолья - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Когда пьешь с ворами: в Ялте пенсионерка лишилась ювелирки после застолья
В Ялте местная жительницы украла у пенсионерки драгоценности после совместного распития алкоголя. Женщина задержана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T19:29
2022-09-28T19:29
2022-09-28T19:29
общество
происшествия
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Ялте местная жительницы украла у пенсионерки драгоценности после совместного распития алкоголя. Женщина задержана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным пресс-службы, 60-летняя потерпевшая обнаружила пропажу ювелирных изделий стоимостью 50 тыс. рублей, после совместного досуга со знакомой. О пропаже женщина заявила в полицию:"Проанализировав имеющиеся улики, сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемой и нашли подтверждение причастности ее к преступлению. Ей оказалась 36-летняя ранее судимая жительница Ялты. Во время допроса злоумышленница рассказала, что знала, где знакомая хранит ювелирные украшения. После совместного распития спиртных напитков, воспользовавшись отсутствием свидетелей, похитила драгоценности, после чего скрылась", - уточнили детали в МВД.Украденные драгоценности женщина сдала в ломбард, в чем призналась, как только была задержана полицейскими. В ее отношении возбуждено уголовное дело. За кражу злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
https://crimea.ria.ru/20220829/krazha-vo-vremya-spa-v-krymu-turistka-obchistila-pensionerku-na-200-tysyach-1124331455.html
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общество, происшествия, мвд по республике крым
Когда пьешь с ворами: в Ялте пенсионерка лишилась ювелирки после застолья
МВД: жительница Ялты после застолья украла ювелирные украшения у пенсионерки
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. В Ялте местная жительницы украла у пенсионерки драгоценности после совместного распития алкоголя. Женщина задержана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным пресс-службы, 60-летняя потерпевшая обнаружила пропажу ювелирных изделий стоимостью 50 тыс. рублей, после совместного досуга со знакомой. О пропаже женщина заявила в полицию:
"Проанализировав имеющиеся улики, сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемой и нашли подтверждение причастности ее к преступлению. Ей оказалась 36-летняя ранее судимая жительница Ялты. Во время допроса злоумышленница рассказала, что знала, где знакомая хранит ювелирные украшения. После совместного распития спиртных напитков, воспользовавшись отсутствием свидетелей, похитила драгоценности, после чего скрылась", - уточнили детали в МВД.
Украденные драгоценности женщина сдала в ломбард, в чем призналась, как только была задержана полицейскими. В ее отношении возбуждено уголовное дело. За кражу злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.