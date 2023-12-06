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Миллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку
Миллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Миллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку
В Москве и Подмосковье задержаны четверо подозреваемых в ограблении крымского бизнесмена. Как сообщают в МВД, они проникли в частный дом в Алуште и похитили из... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T16:57
2023-12-06T16:57
2023-12-06T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Москве и Подмосковье задержаны четверо подозреваемых в ограблении крымского бизнесмена. Как сообщают в МВД, они проникли в частный дом в Алуште и похитили из шкафа и прикроватной тумбочки 1,3 миллиона рублей.По данным следствия, злоумышленники тщательно разрабатывали план ограбления. Они заранее выбрали дом индивидуального предпринимателя – владельца нескольких крупных гостиничных комплексов. За своей жертвой они наблюдали, изучали его обычные передвижения, а также пути проникновения в дом и отхода.Четверо подозреваемых были задержаны в Москве и Подмосковье после серии оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД Крыма, Москвы и Московской области. Операцию по задержанию проводила столичная Росгвардия, в результате перед судом предстанут четверо предполагаемых соучастников преступления в возрасте от 32 до 51 года.На данный момент задержанные доставлены в ОМВД России по г. Алуште. Возбуждено уголовное дело, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.Ранее в МВД сообщили о задержании банды из девяностых, в состав которой входили полицейские и военнослужащие. Участники банды, совершившие в период с 1998 года по настоящее время более 30 тяжких и особо тяжких преступлений, были задержаны во взаимодействии с ФСБ и СК.Читайте также на РИА Новости Крым:Счет на тонны: МВД РФ накрыло руководимую из Украины банду наркоторговцевЧленов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФВ Крыму и других регионах силовики задержали 119 подпольных оружейников
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мвд по республике крым, новости крыма, крым, москва, деньги, происшествия, подмосковье, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), московская область, алушта
Миллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку
В Крыму у владельца отелей украли миллион из тумбочки – задержаны четверо подозреваемых
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Москве и Подмосковье задержаны четверо подозреваемых в ограблении крымского бизнесмена. Как сообщают в МВД, они проникли в частный дом в Алуште и похитили из шкафа и прикроватной тумбочки 1,3 миллиона рублей.
"В ночь с 26 на 27 августа 2023 года сообщники через окно проникли в строение и похитили из шкафа и прикроватной тумбочки 1,3 млн рублей, 1,7 тысячи долларов США, 400 евро, двое наручных золотых часов, ювелирные изделия, брендовую одежду, после чего покинули Республику Крым, надеясь избежать уголовной ответственности. Общая сумма ущерба составила более 7 млн рублей", – сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
По данным следствия, злоумышленники тщательно разрабатывали план ограбления. Они заранее выбрали дом индивидуального предпринимателя – владельца нескольких крупных гостиничных комплексов. За своей жертвой они наблюдали, изучали его обычные передвижения, а также пути проникновения в дом и отхода.
Четверо подозреваемых были задержаны в Москве и Подмосковье после серии оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД Крыма, Москвы и Московской области. Операцию по задержанию проводила столичная Росгвардия, в результате перед судом предстанут четверо предполагаемых соучастников преступления в возрасте от 32 до 51 года.
"В ходе проведенных обысков в жилищах подозреваемых, а также по местам сбыта краденых вещей изъята часть похищенных денежных средств в сумме 629 тысяч рублей и 300 долларов США, ювелирные изделия, сим-карты, телефоны, а также иномарка, которая использовалась при совершении кражи", – говорится в сообщении ведомства.
На данный момент задержанные доставлены в ОМВД России по г. Алуште. Возбуждено уголовное дело, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Ранее в МВД сообщили о задержании банды из девяностых
, в состав которой входили полицейские и военнослужащие. Участники банды, совершившие в период с 1998 года по настоящее время более 30 тяжких и особо тяжких преступлений, были задержаны во взаимодействии с ФСБ и СК.
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