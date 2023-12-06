https://crimea.ria.ru/20231206/million-v-tumbochke-u-vladeltsa-oteley-v-alushte-ukrali-dengi-i-yuvelirku-1133348789.html

Миллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку

Миллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Миллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку

В Москве и Подмосковье задержаны четверо подозреваемых в ограблении крымского бизнесмена. Как сообщают в МВД, они проникли в частный дом в Алуште и похитили из... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T16:57

2023-12-06T16:57

2023-12-06T16:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Москве и Подмосковье задержаны четверо подозреваемых в ограблении крымского бизнесмена. Как сообщают в МВД, они проникли в частный дом в Алуште и похитили из шкафа и прикроватной тумбочки 1,3 миллиона рублей.По данным следствия, злоумышленники тщательно разрабатывали план ограбления. Они заранее выбрали дом индивидуального предпринимателя – владельца нескольких крупных гостиничных комплексов. За своей жертвой они наблюдали, изучали его обычные передвижения, а также пути проникновения в дом и отхода.Четверо подозреваемых были задержаны в Москве и Подмосковье после серии оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД Крыма, Москвы и Московской области. Операцию по задержанию проводила столичная Росгвардия, в результате перед судом предстанут четверо предполагаемых соучастников преступления в возрасте от 32 до 51 года.На данный момент задержанные доставлены в ОМВД России по г. Алуште. Возбуждено уголовное дело, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.Ранее в МВД сообщили о задержании банды из девяностых, в состав которой входили полицейские и военнослужащие. Участники банды, совершившие в период с 1998 года по настоящее время более 30 тяжких и особо тяжких преступлений, были задержаны во взаимодействии с ФСБ и СК.Читайте также на РИА Новости Крым:Счет на тонны: МВД РФ накрыло руководимую из Украины банду наркоторговцевЧленов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФВ Крыму и других регионах силовики задержали 119 подпольных оружейников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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