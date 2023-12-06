https://crimea.ria.ru/20231206/zaderzhany-uchastniki-bandy-iz-90-kh-v-ee-sostave-politseyskie-i-voennye-1133341468.html
Задержаны участники банды из 90-х: в ее составе полицейские и военные
Задержаны участники банды из 90-х: в ее составе полицейские и военные - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Задержаны участники банды из 90-х: в ее составе полицейские и военные
В России задержаны участники банды, в состав которой входили полицейские и военнослужащие. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T13:21
2023-12-06T13:21
2023-12-06T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В России задержаны участники банды, в состав которой входили полицейские и военнослужащие. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.По информации ведомства, в состав банды входили действующие и бывшие сотрудники правоохранительных ведомств, Вооруженных сил Российской Федерации, а также гражданские лица. Предполагаемого лидера и ряд других участников группировки задержали в марте-апреле 2023 года.По информации следствия, лидер банды длительное время проживал на территории Украины. Он регулярно приезжал в Россию для координации деятельности группировки и руководства рядовыми участниками при совершении преступлений. Денежные средства, которые были добыты криминальным путем, он выводил в страну своего постоянного проживания.В МВД сообщили, что преступления совершались на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и других субъектов РФ. Специализировалась банда на тяжких и особо тяжких заказных преступлениях, в которых использовалось огнестрельное оружие и взрывные устройства. Также они подозреваются в убийствах, похищениях людей и разбойных нападениях.В частности, им инкриминируется убийство советника министра путей сообщения Российской Федерации в 2002 году в городе Одинцово Московской области, похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в Москве, покушение на убийство консультанта аппарата Государственной Думы РФ в 2003 году в Москве. Кроме того, следствие не исключает причастность банды к убийству нескольких лиц, занимающих высокое положение в преступной иерархии, в период с 2002 по 2003 годы, а также к похищению и убийству владельца Красногвардейского рынка города Москвы и его сожительницы в 2004 году.В марте–апреле 2023 года в результате спланированной операции сотрудники МВД России и других правоохранительных ведомств задержали лидера и шесть активных участников банды. Во время обысков у них изъяли несколько единиц огнестрельного оружия с приспособлениями для бесшумной стрельбы, а также иные средства совершения преступлений и похищенное имущество.Им предъявлены обвинения в совершении убийств, разбойных нападениях, уничтожении и повреждении имущества, приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия. Задержанные содержатся в различных СИЗО города Москвы.В ноябре 2023 года дополнительно возбуждено уголовное дело в отношении предполагаемого лидера банды и ее активных участников по статье "бандитизм".По словам представителя МВД России, в настоящее время следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Счет на тонны: МВД РФ накрыло руководимую из Украины банду наркоторговцевЧленов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФВ Крыму и других регионах силовики задержали 119 подпольных оружейников
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Задержаны участники банды из 90-х: в ее составе полицейские и военные
Участники банды из полицейских и военных задержаны МВД и ФСБ
13:21 06.12.2023 (обновлено: 13:27 06.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В России задержаны участники банды, в состав которой входили полицейские и военнослужащие. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России и СК России задержали по местам проживания нескольких участников банды, совершивших в период с 1998 года по настоящее время более 30 тяжких и особо тяжких преступлений", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, в состав банды входили действующие и бывшие сотрудники правоохранительных ведомств, Вооруженных сил Российской Федерации, а также гражданские лица. Предполагаемого лидера и ряд других участников группировки задержали в марте-апреле 2023 года.
"Установлено, что криминальная структура была сформирована в конце 90-х годов прошлого века. Ее лидерами стали бывший военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД России (в 2006 году погиб в ДТП). В состав банды вошли около 20 человек", – пояснили в МВД.
По информации следствия, лидер банды длительное время проживал на территории Украины. Он регулярно приезжал в Россию для координации деятельности группировки и руководства рядовыми участниками при совершении преступлений. Денежные средства, которые были добыты криминальным путем, он выводил в страну своего постоянного проживания.
В МВД сообщили, что преступления совершались на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и других субъектов РФ. Специализировалась банда на тяжких и особо тяжких заказных преступлениях, в которых использовалось огнестрельное оружие и взрывные устройства. Также они подозреваются в убийствах, похищениях людей и разбойных нападениях.
В частности, им инкриминируется убийство советника министра путей сообщения Российской Федерации в 2002 году в городе Одинцово Московской области, похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в Москве, покушение на убийство консультанта аппарата Государственной Думы РФ в 2003 году в Москве. Кроме того, следствие не исключает причастность банды к убийству нескольких лиц, занимающих высокое положение в преступной иерархии, в период с 2002 по 2003 годы, а также к похищению и убийству владельца Красногвардейского рынка города Москвы и его сожительницы в 2004 году.
В марте–апреле 2023 года в результате спланированной операции сотрудники МВД России и других правоохранительных ведомств задержали лидера и шесть активных участников банды. Во время обысков у них изъяли несколько единиц огнестрельного оружия с приспособлениями для бесшумной стрельбы, а также иные средства совершения преступлений и похищенное имущество.
Им предъявлены обвинения в совершении убийств, разбойных нападениях, уничтожении и повреждении имущества, приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия. Задержанные содержатся в различных СИЗО города Москвы.
В ноябре 2023 года дополнительно возбуждено уголовное дело в отношении предполагаемого лидера банды и ее активных участников по статье "бандитизм".
"В процессе дальнейшей работы задокументирована причастность к противоправной деятельности еще восьми лиц. Сегодня они были задержаны по местам своего проживания. В числе задержанных – двое действующих сотрудников правоохранительных органов. Один из них до настоящего времени занимал руководящую должность в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации. Остальные – гражданские лица, часть из которых в прошлом проходила службу в органах внутренних дел и внутренних войсках", – уточнила Ирина Волк.
По словам представителя МВД России, в настоящее время следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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