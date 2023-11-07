Рейтинг@Mail.ru
Членов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФ - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231107/chlenov-bandy-falshivomonetchikov-zaderzhali-v-krymu-i-drugikh-regionakh-rf-1132621847.html
Членов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФ
Членов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФ - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Членов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФ
24 участника крупного сообщества фальшивомонетчиков задержаны в семи регионах страны, в том числе и в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T13:24
2023-11-07T13:24
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
деньги
новости
крым
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132621524_0:0:810:455_1920x0_80_0_0_961e0953941bf93370f0a2e82f697226.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. 24 участника крупного сообщества фальшивомонетчиков задержаны в семи регионах страны, в том числе и в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным правоохранителей, организация действовала с августа 2018 года. Одни злоумышленники печатали поддельные купюры с имитацией элементов защиты в арендованных квартирах. Другие отвечали за их оптовый и розничный сбыт через постоянных покупателей и бесконтактным способом.В интернете сообщники организовали работу онлайн-магазина, через который продавали подделки. Покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, а затем получали координаты тайников-закладок.Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых на территории Москвы, Московской, Белгородской и Ленинградской областей, республики Дагестан и Крыма. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем".Более ста обысков провели по местам проживания фигурантов дела и в арендованных ими квартирах. В итоге были обнаружены купюры с признаками подделки на сумму более 20 млн рублей. Также в числе улик металлическое клише, оборудование и заготовки для печати, расходные материалы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму втрое сократилось число выявленных поддельных банкнотВ Крыму пара фальшивомонетчиков пойдет под суд за ряд преступлений
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132621524_56:0:663:455_1920x0_80_0_0_1bfc9233875278dc5a06c0dc0f187a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), деньги, новости, крым, закон и право
Членов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФ

В Крыму и других регионах РФ задержали участников крупной банды фальшивомонетчиков

13:24 07.11.2023
 
© МВД РоссииЧленов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФ
Членов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФ
© МВД России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. 24 участника крупного сообщества фальшивомонетчиков задержаны в семи регионах страны, в том числе и в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранителей, организация действовала с августа 2018 года. Одни злоумышленники печатали поддельные купюры с имитацией элементов защиты в арендованных квартирах. Другие отвечали за их оптовый и розничный сбыт через постоянных покупателей и бесконтактным способом.
В интернете сообщники организовали работу онлайн-магазина, через который продавали подделки. Покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, а затем получали координаты тайников-закладок.
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых на территории Москвы, Московской, Белгородской и Ленинградской областей, республики Дагестан и Крыма. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем".
Более ста обысков провели по местам проживания фигурантов дела и в арендованных ими квартирах. В итоге были обнаружены купюры с признаками подделки на сумму более 20 млн рублей. Также в числе улик металлическое клише, оборудование и заготовки для печати, расходные материалы.
"Изъятое направлено для проведения экспертизы. 24 фигурантам по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все возможные эпизоды и соучастники противоправной деятельности, а также каналы сбыта поддельных денежных знаков", - уточнила Ирина Волк.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму втрое сократилось число выявленных поддельных банкнот
В Крыму пара фальшивомонетчиков пойдет под суд за ряд преступлений
 
Ирина ВолкМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ДеньгиНовостиКрымЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43Крымская епархия хочет расширить сотрудничество церкви со школами
14:35В Ялте открыли бюст легендарного советского контрразведчика Федотова
14:14Когда Белогорск будет полностью газифицирован
13:59В Краснодаре "скорая" вылетела на тротуар: двое пострадавших
13:48В Ялте установили колокол с затонувшего теплохода "Армения"
13:37Не ПВО: власти объяснили звуки взрывов в Таганроге и Азове
13:24Членов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФ
12:56Белый дом боится: почему в США заговорили о свержении Зеленского
12:38Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов
12:31Пытался потушить сковородку: в Крыму спасли мужчину на пожаре
12:16МТС отменяет плату за раздачу интернета
11:57Стало известно о состоянии Юрия Соломина
11:49Раненный при атаке дронов ВСУ на Севастополь потерял много крови – власти
11:05Бойцы "Днепра" уничтожили склад и две позиции ВСУ
10:48В Херсонской области более ста "прилетов": ВСУ продолжают обстрелы
10:37Керченская паромная переправа во вторник утром работает в штатном режиме
10:33В столице Крыма возобновляют отопительный сезон
10:19На земле, на воде и в воздухе: как охраняют границы Крыма
10:1430 улиц в Севастополе останутся без воды – где отключения
09:47Массированная атака беспилотников ВСУ на Крым и Севастополь: что известно
Лента новостейМолния