https://crimea.ria.ru/20231107/chlenov-bandy-falshivomonetchikov-zaderzhali-v-krymu-i-drugikh-regionakh-rf-1132621847.html

Членов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФ

Членов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФ - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Членов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФ

24 участника крупного сообщества фальшивомонетчиков задержаны в семи регионах страны, в том числе и в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T13:24

2023-11-07T13:24

2023-11-07T13:24

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. 24 участника крупного сообщества фальшивомонетчиков задержаны в семи регионах страны, в том числе и в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным правоохранителей, организация действовала с августа 2018 года. Одни злоумышленники печатали поддельные купюры с имитацией элементов защиты в арендованных квартирах. Другие отвечали за их оптовый и розничный сбыт через постоянных покупателей и бесконтактным способом.В интернете сообщники организовали работу онлайн-магазина, через который продавали подделки. Покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, а затем получали координаты тайников-закладок.Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых на территории Москвы, Московской, Белгородской и Ленинградской областей, республики Дагестан и Крыма. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем".Более ста обысков провели по местам проживания фигурантов дела и в арендованных ими квартирах. В итоге были обнаружены купюры с признаками подделки на сумму более 20 млн рублей. Также в числе улик металлическое клише, оборудование и заготовки для печати, расходные материалы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму втрое сократилось число выявленных поддельных банкнотВ Крыму пара фальшивомонетчиков пойдет под суд за ряд преступлений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), деньги, новости, крым, закон и право