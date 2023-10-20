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В Крыму и других регионах силовики задержали 119 подпольных оружейников - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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В Крыму и других регионах силовики задержали 119 подпольных оружейников
В Крыму и других регионах силовики задержали 119 подпольных оружейников - РИА Новости Крым, 20.10.2023
В Крыму и других регионах силовики задержали 119 подпольных оружейников
Спецслужбы пресекли деятельность 42 подпольных мастерских, где модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы. Всего выявлено 119 подпольных оружейников в 38 РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T11:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Спецслужбы пресекли деятельность 42 подпольных мастерских, где модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы. Всего выявлено 119 подпольных оружейников в 38 субъектах РФ, в том числе и в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 119 жителей 38 субъектов страны, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту", - говорится в релизе.По информации ведомства, в течение августа и сентября в 38 регионах России, в том числе и в Крыму, по адресам проживания подпольных оружейников прошли оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.Как уточнили в ведомстве, свою деятельность прекратили 42 подпольные мастерские по "модернизации оружия и изготовлению боеприпасов".Ранее сообщалось, что ФСБ обнаружила схрон боеприпасов в Херсонской областиЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ обнаружила схрон боеприпасов в Херсонской областиСБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиковФСБ задержала в Донецке банду торговцев оружием
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), оружие, россия, крым, закон и право, новости
В Крыму и других регионах силовики задержали 119 подпольных оружейников

ФСБ: в 38 субъектах России силовики пресекли деятельность 119 подпольных оружейников

11:49 20.10.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла преступную деятельность по незаконному обороту оружия
ФСБ РФ пресекла преступную деятельность по незаконному обороту оружия
© ЦОС ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Спецслужбы пресекли деятельность 42 подпольных мастерских, где модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы. Всего выявлено 119 подпольных оружейников в 38 субъектах РФ, в том числе и в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 119 жителей 38 субъектов страны, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту", - говорится в релизе.
По информации ведомства, в течение августа и сентября в 38 регионах России, в том числе и в Крыму, по адресам проживания подпольных оружейников прошли оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Всего из незаконного оборота изъято 352 единицы огнестрельного оружия как отечественного, так и иностранного производства: гранатометы, пулеметы, автоматы, винтовки, ружья, пистолеты, револьверы. Кроме того, насчитано 607 гранат, снарядов и мин различной модификации, 33 килограмма взрывчатки и 138 тысяч патронов.
Как уточнили в ведомстве, свою деятельность прекратили 42 подпольные мастерские по "модернизации оружия и изготовлению боеприпасов".
Ранее сообщалось, что ФСБ обнаружила схрон боеприпасов в Херсонской области
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ОружиеРоссияКрымЗакон и правоНовости
 
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