https://crimea.ria.ru/20231020/v-krymu-i-drugikh-regionakh-siloviki-zaderzhali-119-podpolnykh-oruzheynikov-1132214177.html

В Крыму и других регионах силовики задержали 119 подпольных оружейников

В Крыму и других регионах силовики задержали 119 подпольных оружейников - РИА Новости Крым, 20.10.2023

В Крыму и других регионах силовики задержали 119 подпольных оружейников

Спецслужбы пресекли деятельность 42 подпольных мастерских, где модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы. Всего выявлено 119 подпольных оружейников в 38 РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T11:49

2023-10-20T11:49

2023-10-20T11:49

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Спецслужбы пресекли деятельность 42 подпольных мастерских, где модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы. Всего выявлено 119 подпольных оружейников в 38 субъектах РФ, в том числе и в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 119 жителей 38 субъектов страны, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту", - говорится в релизе.По информации ведомства, в течение августа и сентября в 38 регионах России, в том числе и в Крыму, по адресам проживания подпольных оружейников прошли оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.Как уточнили в ведомстве, свою деятельность прекратили 42 подпольные мастерские по "модернизации оружия и изготовлению боеприпасов".Ранее сообщалось, что ФСБ обнаружила схрон боеприпасов в Херсонской областиЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ обнаружила схрон боеприпасов в Херсонской областиСБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиковФСБ задержала в Донецке банду торговцев оружием

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2023

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), оружие, россия, крым, закон и право, новости