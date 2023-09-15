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ФСБ обнаружила схрон боеприпасов в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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ФСБ обнаружила схрон боеприпасов в Херсонской области
ФСБ обнаружила схрон боеприпасов в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.09.2023
ФСБ обнаружила схрон боеприпасов в Херсонской области
В Таврийске Херсонской области обнаружен схрон с боеприпасами и взрывчатым веществом, сообщают в УФСБ России по Херсонской области. В подпольном арсенале... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T12:59
2023-09-15T12:59
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
херсонская область
новости
происшествия
оружие
новые регионы россии
таврийск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Таврийске Херсонской области обнаружен схрон с боеприпасами и взрывчатым веществом, сообщают в УФСБ России по Херсонской области. В подпольном арсенале силовики обнаружили патроны для различных типов стрелкового оружия, а также ручные гранаты и выстрелы для гранатометов.Следователям удалось установить причастность к незаконному хранению гражданина Украины 1994 года рождения, который сейчас воюет в одном из украинских подразделений территориальной обороны.Управлением ФСБ по Херсонской области на данный момент проводит весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить всех причастных к незаконному хранению оружия и взрывоопасных веществ.Ранее в Херсонской области сотрудниками УФСБ был задержан один из руководителей Одесской железной дороги по подозрению в организации диверсии на железнодорожной станции Херсон. Злоумышленник спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации.Сотрудники Следственного комитета РФ задержали в Херсонской области жителя Каховки, который подозревается в участии в экстремистской организации "Правый сектор"*. Следствию удалось установить, что с сентября 2014 года мужчина состоял в ячейке "Правый Сектор-Юг"*. В течение двух лет он призывал других граждан вступать в ряды запрещенной в РФ организации.*экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Житель Бахчисарая ответит за проукраинские татуировкиХотел вступить в ВСУ: россиянин задержан при попытке выехать на УкраинуФСБ задержала в Донецке банду торговцев оружием
херсонская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, новости, происшествия, оружие, новые регионы россии, таврийск
ФСБ обнаружила схрон боеприпасов в Херсонской области

ФСБ обнаружила схрон боеприпасов и взрывчатых веществ в Таврийске Херсонской области

12:59 15.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Таврийске Херсонской области обнаружен схрон с боеприпасами и взрывчатым веществом, сообщают в УФСБ России по Херсонской области. В подпольном арсенале силовики обнаружили патроны для различных типов стрелкового оружия, а также ручные гранаты и выстрелы для гранатометов.
"В ходе осмотра обнаружено: 880 патронов калибра 7,62 мм, 150 патронов калибра 12,7 мм, 680 патронов калибра 9,39 мм, 780 патронов калибра 5,45 мм. А также 4 выстрела к гранатомету РПГ-7, 5 ручных гранат Ф-1, 2 гранаты РГД, одна граната РГН, мина ПМН-2, 10 мин для сбросов, 300 граммов пластита", - конкретизируют в Telegram-канале ведомства.
Следователям удалось установить причастность к незаконному хранению гражданина Украины 1994 года рождения, который сейчас воюет в одном из украинских подразделений территориальной обороны.
Управлением ФСБ по Херсонской области на данный момент проводит весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить всех причастных к незаконному хранению оружия и взрывоопасных веществ.
Ранее в Херсонской области сотрудниками УФСБ был задержан один из руководителей Одесской железной дороги по подозрению в организации диверсии на железнодорожной станции Херсон. Злоумышленник спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации.
Сотрудники Следственного комитета РФ задержали в Херсонской области жителя Каховки, который подозревается в участии в экстремистской организации "Правый сектор"*. Следствию удалось установить, что с сентября 2014 года мужчина состоял в ячейке "Правый Сектор-Юг"*. В течение двух лет он призывал других граждан вступать в ряды запрещенной в РФ организации.
*экстремистская организация, запрещенная в России
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Херсонская областьНовостиПроисшествияОружиеНовые регионы РоссииТаврийск
 
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