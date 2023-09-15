https://crimea.ria.ru/20230915/fsb-obnaruzhila-skhron-boepripasov-v-khersonskoy-oblasti-1131438749.html

ФСБ обнаружила схрон боеприпасов в Херсонской области

ФСБ обнаружила схрон боеприпасов в Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.09.2023

ФСБ обнаружила схрон боеприпасов в Херсонской области

В Таврийске Херсонской области обнаружен схрон с боеприпасами и взрывчатым веществом, сообщают в УФСБ России по Херсонской области. В подпольном арсенале... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T12:59

2023-09-15T12:59

2023-09-15T12:59

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

херсонская область

новости

происшествия

оружие

новые регионы россии

таврийск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901421_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_66cb11f09aa9840cd811db257e379650.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Таврийске Херсонской области обнаружен схрон с боеприпасами и взрывчатым веществом, сообщают в УФСБ России по Херсонской области. В подпольном арсенале силовики обнаружили патроны для различных типов стрелкового оружия, а также ручные гранаты и выстрелы для гранатометов.Следователям удалось установить причастность к незаконному хранению гражданина Украины 1994 года рождения, который сейчас воюет в одном из украинских подразделений территориальной обороны.Управлением ФСБ по Херсонской области на данный момент проводит весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить всех причастных к незаконному хранению оружия и взрывоопасных веществ.Ранее в Херсонской области сотрудниками УФСБ был задержан один из руководителей Одесской железной дороги по подозрению в организации диверсии на железнодорожной станции Херсон. Злоумышленник спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации.Сотрудники Следственного комитета РФ задержали в Херсонской области жителя Каховки, который подозревается в участии в экстремистской организации "Правый сектор"*. Следствию удалось установить, что с сентября 2014 года мужчина состоял в ячейке "Правый Сектор-Юг"*. В течение двух лет он призывал других граждан вступать в ряды запрещенной в РФ организации.*экстремистская организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Житель Бахчисарая ответит за проукраинские татуировкиХотел вступить в ВСУ: россиянин задержан при попытке выехать на УкраинуФСБ задержала в Донецке банду торговцев оружием

херсонская область

новые регионы россии

таврийск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), херсонская область, новости, происшествия, оружие, новые регионы россии, таврийск