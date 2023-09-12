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Житель Бахчисарая ответит за проукраинские татуировки - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Житель Бахчисарая ответит за проукраинские татуировки
Житель Бахчисарая ответит за проукраинские татуировки - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Житель Бахчисарая ответит за проукраинские татуировки
Штраф в 30 тысяч рублей заплатит 28-летний крымчанин за татуировку в виде украинского трезубца. Соответствующее решение принял Бахчисарайский районный суд. РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T18:05
2023-09-12T18:10
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Штраф в 30 тысяч рублей заплатит 28-летний крымчанин за татуировку в виде украинского трезубца. Соответствующее решение принял Бахчисарайский районный суд.Изображения были проанализированы экспертом-лингвистом, который заключил, что они содержат призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.В ходе судебных разбирательств правонарушитель вину свою признал в полном объеме, раскаялся и закрасил татуировку пигментом.Учитывая эти смягчающие обстоятельства, Бахчисарайский районный суд назначил ему штраф 30 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.Накануне в Бахчисарае задержали вандала, осквернившего памятник героям СВО. Видеозапись об инциденте была опубликована в одном из Telegram-каналов. Изучив ее, полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили личность и задержали молодого человека, который признал свою вину и написал явку с повинной.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина оштрафовали на 40 тысяч за тату с гербом УкраиныПожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, бахчисарай, бахчисарайский районный суд, происшествия, общество, новости крыма, закон и право, штрафы
Житель Бахчисарая ответит за проукраинские татуировки

Крымчанин оштрафован на 30 тысяч рублей за татуировку с призывом нарушить целостность РФ

18:05 12.09.2023 (обновлено: 18:10 12.09.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Штраф в 30 тысяч рублей заплатит 28-летний крымчанин за татуировку в виде украинского трезубца. Соответствующее решение принял Бахчисарайский районный суд.
"28-летний житель города Бахчисарай оштрафован на 30 тысяч рублей за публичную демонстрацию на предплечьях татуировки в виде государственного герба Украины "трезубца" с надписью "Крим Україна", - сообщает пресс-служба суда.
Изображения были проанализированы экспертом-лингвистом, который заключил, что они содержат призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.
В ходе судебных разбирательств правонарушитель вину свою признал в полном объеме, раскаялся и закрасил татуировку пигментом.
Учитывая эти смягчающие обстоятельства, Бахчисарайский районный суд назначил ему штраф 30 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.
Накануне в Бахчисарае задержали вандала, осквернившего памятник героям СВО. Видеозапись об инциденте была опубликована в одном из Telegram-каналов. Изучив ее, полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили личность и задержали молодого человека, который признал свою вину и написал явку с повинной.
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