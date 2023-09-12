https://crimea.ria.ru/20230912/zhitel-bakhchisaraya-otvetit-za-proukrainskie-tatuirovki-1131356996.html

Житель Бахчисарая ответит за проукраинские татуировки

Житель Бахчисарая ответит за проукраинские татуировки - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Житель Бахчисарая ответит за проукраинские татуировки

Штраф в 30 тысяч рублей заплатит 28-летний крымчанин за татуировку в виде украинского трезубца. Соответствующее решение принял Бахчисарайский районный суд. РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T18:05

2023-09-12T18:05

2023-09-12T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Штраф в 30 тысяч рублей заплатит 28-летний крымчанин за татуировку в виде украинского трезубца. Соответствующее решение принял Бахчисарайский районный суд.Изображения были проанализированы экспертом-лингвистом, который заключил, что они содержат призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.В ходе судебных разбирательств правонарушитель вину свою признал в полном объеме, раскаялся и закрасил татуировку пигментом.Учитывая эти смягчающие обстоятельства, Бахчисарайский районный суд назначил ему штраф 30 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.Накануне в Бахчисарае задержали вандала, осквернившего памятник героям СВО. Видеозапись об инциденте была опубликована в одном из Telegram-каналов. Изучив ее, полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили личность и задержали молодого человека, который признал свою вину и написал явку с повинной.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина оштрафовали на 40 тысяч за тату с гербом УкраиныПожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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