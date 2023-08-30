https://crimea.ria.ru/20230830/prizyval-vstupit-v-pravyy-sektor-zaderzhan-zhitel-kakhovki-1131043789.html

Призывал вступить в "Правый сектор"*: задержан житель Каховки

Призывал вступить в "Правый сектор"*: задержан житель Каховки - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Призывал вступить в "Правый сектор"*: задержан житель Каховки

В Херсонской области задержан житель Каховки по подозрению в участии в экстремистской организации "Правый сектор"*. Об этом сообщает пресс-служба следственного... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T14:02

2023-08-30T14:02

2023-08-30T14:02

каховка

новости

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

антитеррор

ск рф (следственный комитет российской федерации)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110100/59/1101005993_0:558:1657:1490_1920x0_80_0_0_62937ed45d6614c300762eb597a5e6fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержан житель Каховки по подозрению в участии в экстремистской организации "Правый сектор"*. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Херсонской области.Следствию удалось установить, что с сентября 2014 года мужчина состоял в ячейке "Правый Сектор-Юг"* украинской организации "Правый сектор"*. Ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.В течение двух лет обвиняемый через интернет публично призывал вступить в указанную организацию. Кроме того, он предоставлял инвентарь и тренировал участников запрещенного движения, чтобы подготовить их к участию в реальных боевых действиях против интересов Российской Федерации.Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.*Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Суд в Ростове вынес приговор членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*Призывал убивать военных ВС РФ: в Крыму осудили интернет-экстремистаВ Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы

каховка

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каховка, новости, херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество