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Призывал вступить в "Правый сектор"*: задержан житель Каховки - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Призывал вступить в "Правый сектор"*: задержан житель Каховки
Призывал вступить в "Правый сектор"*: задержан житель Каховки - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Призывал вступить в "Правый сектор"*: задержан житель Каховки
В Херсонской области задержан житель Каховки по подозрению в участии в экстремистской организации "Правый сектор"*. Об этом сообщает пресс-служба следственного... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T14:02
2023-08-30T14:02
каховка
новости
херсонская область
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антитеррор
ск рф (следственный комитет российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержан житель Каховки по подозрению в участии в экстремистской организации "Правый сектор"*. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Херсонской области.Следствию удалось установить, что с сентября 2014 года мужчина состоял в ячейке "Правый Сектор-Юг"* украинской организации "Правый сектор"*. Ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.В течение двух лет обвиняемый через интернет публично призывал вступить в указанную организацию. Кроме того, он предоставлял инвентарь и тренировал участников запрещенного движения, чтобы подготовить их к участию в реальных боевых действиях против интересов Российской Федерации.Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.*Запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Суд в Ростове вынес приговор членам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*Призывал убивать военных ВС РФ: в Крыму осудили интернет-экстремистаВ Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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каховка, новости, херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество
Призывал вступить в "Правый сектор"*: задержан житель Каховки

В Херсонской области задержали местного жителя по подозрению в экстремизме

14:02 30.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержан житель Каховки по подозрению в участии в экстремистской организации "Правый сектор"*. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Херсонской области.
"В результате следственных действий, проведенных совместно сотрудниками регионального следственного управления и УФСБ России по Херсонской области, и оперативных мероприятий задержан 42-летний житель города Каховки Херсонской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
Следствию удалось установить, что с сентября 2014 года мужчина состоял в ячейке "Правый Сектор-Юг"* украинской организации "Правый сектор"*. Ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
В течение двух лет обвиняемый через интернет публично призывал вступить в указанную организацию. Кроме того, он предоставлял инвентарь и тренировал участников запрещенного движения, чтобы подготовить их к участию в реальных боевых действиях против интересов Российской Федерации.
Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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КаховкаНовостиХерсонская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)АнтитеррорСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Общество
 
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