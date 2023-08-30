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ФСБ задержала в Донецке банду торговцев оружием - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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ФСБ задержала в Донецке банду торговцев оружием
ФСБ задержала в Донецке банду торговцев оружием - РИА Новости Крым, 30.08.2023
ФСБ задержала в Донецке банду торговцев оружием
В Донецке задержана группа лиц, прибывшая в зону специальной военной операции для организации канала незаконной продажи оружия и боеприпасов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T09:35
2023-08-30T09:35
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
донецк
донецкая народная республика (днр)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Донецке задержана группа лиц, прибывшая в зону специальной военной операции для организации канала незаконной продажи оружия и боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Донецкой народной республике.Силовики изъяли у одного из участников четыре автомата АК-74 и АК-12 и четыре магазина к ним, гранату Ф-1, 71 патрон калибра 5,45 мм.Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов".Ранее сотрудники ФСБ России обнаружили и изъяли в морском порту Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами, организованный боевиками полка "Азов"*. Тайник предназначался для обеспечения деятельности диверсантов и совершения терактов на территории республики. В нем находилось пять пулеметов РПК-74, пять автоматов АК-74, один автомат АКМ и четыре тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин пойман при попытке купить секретную военную продукцию – ФСБКонтрабанда военной продукции из Крыма в США: организатору дали срокПричастные к контрабанде цезия-137 из России арестованы*террористическая организация, запрещенная в РФ
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, новости
ФСБ задержала в Донецке банду торговцев оружием

ФСБ: в Донецке задержаны организаторы канала незаконной торговли оружием и боеприпасами

09:35 30.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Донецке задержана группа лиц, прибывшая в зону специальной военной операции для организации канала незаконной продажи оружия и боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Донецкой народной республике.
"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и УФСБ по Южному военному округу задержана группа лиц, прибывшая в зону проведения специальной военной операции для организации канала незаконной продажи оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.
Силовики изъяли у одного из участников четыре автомата АК-74 и АК-12 и четыре магазина к ним, гранату Ф-1, 71 патрон калибра 5,45 мм.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов".
Ранее сотрудники ФСБ России обнаружили и изъяли в морском порту Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами, организованный боевиками полка "Азов"*. Тайник предназначался для обеспечения деятельности диверсантов и совершения терактов на территории республики. В нем находилось пять пулеметов РПК-74, пять автоматов АК-74, один автомат АКМ и четыре тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра.
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*террористическая организация, запрещенная в РФ
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияНовости
 
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