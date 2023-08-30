https://crimea.ria.ru/20230830/fsb-zaderzhala-v-donetske-bandu-torgovtsev-oruzhiem-1131037064.html

ФСБ задержала в Донецке банду торговцев оружием

ФСБ задержала в Донецке банду торговцев оружием - РИА Новости Крым, 30.08.2023

ФСБ задержала в Донецке банду торговцев оружием

В Донецке задержана группа лиц, прибывшая в зону специальной военной операции для организации канала незаконной продажи оружия и боеприпасов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T09:35

2023-08-30T09:35

2023-08-30T09:35

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

донецк

донецкая народная республика (днр)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Донецке задержана группа лиц, прибывшая в зону специальной военной операции для организации канала незаконной продажи оружия и боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Донецкой народной республике.Силовики изъяли у одного из участников четыре автомата АК-74 и АК-12 и четыре магазина к ним, гранату Ф-1, 71 патрон калибра 5,45 мм.Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов".Ранее сотрудники ФСБ России обнаружили и изъяли в морском порту Мариуполя тайник с оружием и боеприпасами, организованный боевиками полка "Азов"*. Тайник предназначался для обеспечения деятельности диверсантов и совершения терактов на территории республики. В нем находилось пять пулеметов РПК-74, пять автоматов АК-74, один автомат АКМ и четыре тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин пойман при попытке купить секретную военную продукцию – ФСБКонтрабанда военной продукции из Крыма в США: организатору дали срокПричастные к контрабанде цезия-137 из России арестованы*террористическая организация, запрещенная в РФ

донецк

донецкая народная республика (днр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецк, донецкая народная республика (днр), происшествия, новости