Рейтинг@Mail.ru
Как крымчане будут отдыхать в июне – инфографика - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20240601/kak-krymchane-budut-otdykhat-v-iyune--infografika-1137733065.html
Как крымчане будут отдыхать в июне – инфографика
Как крымчане будут отдыхать в июне – инфографика - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Как крымчане будут отдыхать в июне – инфографика
В июне россиян ждут две короткие четырехдневные рабочие недели. А для жителей Крыма, по указу главы РК Сергея Аксенова, предусмотрены еще два дополнительных... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T09:01
2024-06-01T09:01
инфографика
крым
россия
праздники и памятные даты
новости крыма
выходной в крыму
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137732952_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_129ca3ddfc91f044a9f04b6992479ae9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. В июне россиян ждут две короткие четырехдневные рабочие недели. А для жителей Крыма, по указу главы РК Сергея Аксенова, предусмотрены еще два дополнительных выходных дня.Так, во всей стране выходным будет 12 июня – День России. Он в этом году выпадает на среду – таким образом рабочими днями станут 10, 11, 13 и 14 июня. После этого для крымчан наступят длинные выходные – с 15 по 17 июня включительно. 17 июня в Крыму выходной в связи с празднованием Курбан-байрама. Также жители полуострова будут отдыхать и 24 июня по случаю Святой Троицы. Подробнее о выходных и рабочих днях в июне – в инфографике.
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137732952_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_607f7b5ad0cf7a5b5310aff89d7403c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, россия, праздники и памятные даты, новости крыма, выходной в крыму, общество
Как крымчане будут отдыхать в июне – инфографика

В июне крымчан ждет две коротких рабочих недели и два дополнительных выходных

09:01 01.06.2024
 
© РИА Новости КрымКак крымчане будут отдыхать в июне
Как крымчане будут отдыхать в июне - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. В июне россиян ждут две короткие четырехдневные рабочие недели. А для жителей Крыма, по указу главы РК Сергея Аксенова, предусмотрены еще два дополнительных выходных дня.
Так, во всей стране выходным будет 12 июня – День России. Он в этом году выпадает на среду – таким образом рабочими днями станут 10, 11, 13 и 14 июня.
После этого для крымчан наступят длинные выходные – с 15 по 17 июня включительно. 17 июня в Крыму выходной в связи с празднованием Курбан-байрама. Также жители полуострова будут отдыхать и 24 июня по случаю Святой Троицы.
Подробнее о выходных и рабочих днях в июне – в инфографике.
 
ИнфографикаКрымРоссияПраздники и памятные датыНовости КрымаВыходной в КрымуОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:49Лесной пожар в Ростовской области локализован на 169 гектарах
09:31Путин назвал детей и семейные ценности приоритетом России
09:12У Крымского моста начала расти очередь
09:01Как крымчане будут отдыхать в июне – инфографика
08:39Херсонская область получит более 8 млрд рублей на ремонт дорог
08:17Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины
08:01Где в Севастополе отключат свет в первые дни лета
07:39Единая цифровая платформа в сфере туризма: в Крыму оценили идею
07:03Нужны ли тесты на COVID-19 для отдыха в лагерях Крыма
00:01Июнь начнется в Крыму с жары
00:00Какой сегодня праздник: 1 июня
22:57Главное за день: 31 мая
22:39Главные новости Крыма: 31 мая
22:17Удары по Крыму и будущее Британии: в чем связь
22:00Памятные кадры: чем май запомнился редакции РИА Новости Крым
21:47В Крыму новые категории медиков могут рассчитывать на выплаты
21:33Смертельный занос: KIA устроил тройное ДТП на встречке под Феодосией
21:14Краснодарскому краю летом угрожают стремительные паводки
20:56Массированный обстрел Донецка из РСЗО: пятеро погибших и трое раненых
20:39Июльское тепло: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОС
Лента новостейМолния