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Как крымчане будут отдыхать в июне – инфографика
Как крымчане будут отдыхать в июне – инфографика - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Как крымчане будут отдыхать в июне – инфографика
В июне россиян ждут две короткие четырехдневные рабочие недели. А для жителей Крыма, по указу главы РК Сергея Аксенова, предусмотрены еще два дополнительных... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T09:01
2024-06-01T09:01
2024-06-01T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. В июне россиян ждут две короткие четырехдневные рабочие недели. А для жителей Крыма, по указу главы РК Сергея Аксенова, предусмотрены еще два дополнительных выходных дня.Так, во всей стране выходным будет 12 июня – День России. Он в этом году выпадает на среду – таким образом рабочими днями станут 10, 11, 13 и 14 июня. После этого для крымчан наступят длинные выходные – с 15 по 17 июня включительно. 17 июня в Крыму выходной в связи с празднованием Курбан-байрама. Также жители полуострова будут отдыхать и 24 июня по случаю Святой Троицы. Подробнее о выходных и рабочих днях в июне – в инфографике.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Как крымчане будут отдыхать в июне – инфографика
В июне крымчан ждет две коротких рабочих недели и два дополнительных выходных
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. В июне россиян ждут две короткие четырехдневные рабочие недели. А для жителей Крыма, по указу главы РК Сергея Аксенова, предусмотрены еще два дополнительных выходных дня.
Так, во всей стране выходным будет 12 июня – День России. Он в этом году выпадает на среду – таким образом рабочими днями станут 10, 11, 13 и 14 июня.
После этого для крымчан наступят длинные выходные – с 15 по 17 июня включительно. 17 июня в Крыму выходной в связи с празднованием Курбан-байрама. Также жители полуострова будут отдыхать и 24 июня по случаю Святой Троицы.
Подробнее о выходных и рабочих днях в июне – в инфографике.