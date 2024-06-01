https://crimea.ria.ru/20240601/kak-krymchane-budut-otdykhat-v-iyune--infografika-1137733065.html

Как крымчане будут отдыхать в июне – инфографика

Как крымчане будут отдыхать в июне – инфографика - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Как крымчане будут отдыхать в июне – инфографика

В июне россиян ждут две короткие четырехдневные рабочие недели. А для жителей Крыма, по указу главы РК Сергея Аксенова, предусмотрены еще два дополнительных... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T09:01

2024-06-01T09:01

2024-06-01T09:01

инфографика

крым

россия

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. В июне россиян ждут две короткие четырехдневные рабочие недели. А для жителей Крыма, по указу главы РК Сергея Аксенова, предусмотрены еще два дополнительных выходных дня.Так, во всей стране выходным будет 12 июня – День России. Он в этом году выпадает на среду – таким образом рабочими днями станут 10, 11, 13 и 14 июня. После этого для крымчан наступят длинные выходные – с 15 по 17 июня включительно. 17 июня в Крыму выходной в связи с празднованием Курбан-байрама. Также жители полуострова будут отдыхать и 24 июня по случаю Святой Троицы. Подробнее о выходных и рабочих днях в июне – в инфографике.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, праздники и памятные даты, новости крыма, выходной в крыму, общество