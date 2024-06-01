https://crimea.ria.ru/20240601/nuzhny-li-testy-na-covid-19-dlya-otdykha-v-lageryakh-kryma-1137755975.html

Нужны ли тесты на COVID-19 для отдыха в лагерях Крыма

Нужны ли тесты на COVID-19 для отдыха в лагерях Крыма - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Нужны ли тесты на COVID-19 для отдыха в лагерях Крыма

Крымским детям, а также приезжающим в детские лагеря республики из других регионов России, не требуется сдавать ПЦР-тест. Об этом сообщила главный... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T07:03

2024-06-01T07:03

2024-06-01T07:03

коронавирус

распространение коронавируса в рф

коронавирус в крыму

крым

дети

детский отдых

оздоровление детей в крыму

новости крыма

елена лысенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137757469_0:131:2994:1815_1920x0_80_0_0_d0669d8a9a894feb6e88173f7d2b0bdb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Крымским детям, а также приезжающим в детские лагеря республики из других регионов России, не требуется сдавать ПЦР-тест. Об этом сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Елена Лысенко в пресс-центре РИА Новости Крым.Ранее на фоне роста заболеваемости тест на COVID-19 был обязательным для посещения детских лагерей Крыма. Школьники должны были при заездах предоставить результаты лабораторных исследований, выполненных не ранее, чем за 48 часов до дня заезда в лагерь. Кроме того, действовало требование о прохождении иммунизации сотрудниками оздоровительных учреждений. Однако после стабилизации эпидситуации обязательные тесты отменили.5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. Сейчас в Крыму еженедельно фиксируется до 100 случаев заболевания. Например, за прошлую неделю было подтверждено 73 случая в Крыму и 62 в Севастополе, неделей ранее – 51 и 46 соответственно.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост COVID в Крыму: в чем причины и есть ли пациенты со штаммом FLiRTЗаболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 пошла на спад в РоссииCOVID-19 больше не пандемия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, видео, крым, дети, детский отдых, оздоровление детей в крыму, новости крыма, елена лысенко, роспотребнадзор