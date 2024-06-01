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Нужны ли тесты на COVID-19 для отдыха в лагерях Крыма
Нужны ли тесты на COVID-19 для отдыха в лагерях Крыма - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Нужны ли тесты на COVID-19 для отдыха в лагерях Крыма
Крымским детям, а также приезжающим в детские лагеря республики из других регионов России, не требуется сдавать ПЦР-тест. Об этом сообщила главный... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T07:03
2024-06-01T07:03
2024-06-01T07:03
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елена лысенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Крымским детям, а также приезжающим в детские лагеря республики из других регионов России, не требуется сдавать ПЦР-тест. Об этом сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Елена Лысенко в пресс-центре РИА Новости Крым.Ранее на фоне роста заболеваемости тест на COVID-19 был обязательным для посещения детских лагерей Крыма. Школьники должны были при заездах предоставить результаты лабораторных исследований, выполненных не ранее, чем за 48 часов до дня заезда в лагерь. Кроме того, действовало требование о прохождении иммунизации сотрудниками оздоровительных учреждений. Однако после стабилизации эпидситуации обязательные тесты отменили.5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения официально отменила статус пандемии COVID-19. Сейчас в Крыму еженедельно фиксируется до 100 случаев заболевания. Например, за прошлую неделю было подтверждено 73 случая в Крыму и 62 в Севастополе, неделей ранее – 51 и 46 соответственно.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост COVID в Крыму: в чем причины и есть ли пациенты со штаммом FLiRTЗаболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 пошла на спад в РоссииCOVID-19 больше не пандемия
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Нужны ли тесты на COVID-19 для отдыха в лагерях Крыма
Роспотребнадзор: в лагерях Крыма не нужны тесты на COVID-19