https://crimea.ria.ru/20240402/zabolevaemost-grippom-orvi-i-covid-19-poshla-na-spad-v-rossii-1136220686.html

Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 пошла на спад в России

Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 пошла на спад в России - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 пошла на спад в России

Заболеваемость гриппом, острыми респираторными инфекциями и COVID-19 снизилась в России за последнюю неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T22:43

2024-04-02T22:43

2024-04-02T22:43

грипп

коронавирус

распространение коронавируса в рф

роспотребнадзор

орви

здоровье

здравоохранение в россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/18/1118762593_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9111fdcae863d3c3a7217440bc08762.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом, острыми респираторными инфекциями и COVID-19 снизилась в России за последнюю неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В частности, за минувшую неделю зарегистрировано более 612 тысяч новых случаев гриппа и ОРВИ, уровень заболеваемости снизился на 13,8%. В ведомстве отметили, что наблюдается снижение доли вирусов гриппа А(Н3N2), при этом доля вирусов гриппы В растет.Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать правила личной профилактики: тщательно мыть рук после прогулки, применять кожные антисептики и дезинфицировать гаджеты.В предпоследнюю неделю марта заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 3,8%. При этом превышение среднероссийского показателя заболеваемости фиксировалось в 49 регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких инфекций опасаться крымчанам – РоспотребнадзорВ Крыму и Севастополе выявили три случая кори за неделюПостковидный синдром: новые открытия и способы борьбы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грипп, коронавирус, распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор, орви, здоровье, здравоохранение в россии, новости