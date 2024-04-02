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Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 пошла на спад в России - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 пошла на спад в России
Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 пошла на спад в России - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 пошла на спад в России
Заболеваемость гриппом, острыми респираторными инфекциями и COVID-19 снизилась в России за последнюю неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T22:43
2024-04-02T22:43
грипп
коронавирус
распространение коронавируса в рф
роспотребнадзор
орви
здоровье
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом, острыми респираторными инфекциями и COVID-19 снизилась в России за последнюю неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В частности, за минувшую неделю зарегистрировано более 612 тысяч новых случаев гриппа и ОРВИ, уровень заболеваемости снизился на 13,8%. В ведомстве отметили, что наблюдается снижение доли вирусов гриппа А(Н3N2), при этом доля вирусов гриппы В растет.Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать правила личной профилактики: тщательно мыть рук после прогулки, применять кожные антисептики и дезинфицировать гаджеты.В предпоследнюю неделю марта заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 3,8%. При этом превышение среднероссийского показателя заболеваемости фиксировалось в 49 регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких инфекций опасаться крымчанам – РоспотребнадзорВ Крыму и Севастополе выявили три случая кори за неделюПостковидный синдром: новые открытия и способы борьбы
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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грипп, коронавирус, распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор, орви, здоровье, здравоохранение в россии, новости
Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 пошла на спад в России

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 пошла на спад в России

22:43 02.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрививка
Прививка - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом, острыми респираторными инфекциями и COVID-19 снизилась в России за последнюю неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на 13 неделе 2024 года в РФ продолжили снижаться", – сказано сообщении.
В частности, за минувшую неделю зарегистрировано более 612 тысяч новых случаев гриппа и ОРВИ, уровень заболеваемости снизился на 13,8%. В ведомстве отметили, что наблюдается снижение доли вирусов гриппа А(Н3N2), при этом доля вирусов гриппы В растет.

"Показатель заболеваемости COVID-19 также снизился", – продолжили в ведомстве. За отчетный период зарегистрировано более 24 тысяч новых случаев заболевания, что на 13,4% меньше показателя предыдущей недели.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать правила личной профилактики: тщательно мыть рук после прогулки, применять кожные антисептики и дезинфицировать гаджеты.
В предпоследнюю неделю марта заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 3,8%. При этом превышение среднероссийского показателя заболеваемости фиксировалось в 49 регионах.
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Заголовок открываемого материала
22:54В ДТЭК Украины заявили о потере 80% генерации электроэнергии
22:43Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 пошла на спад в России
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