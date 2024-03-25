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Каких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор
Каких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Каких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор
Рядом с человеком всегда находятся инфекции, которые сохраняют свою актуальность, и только при соблюдении всех мер профилактики и иммунизации можно не допустить РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T08:38
2024-03-25T08:38
2024-03-25T09:30
наталья пеньковская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Рядом с человеком всегда находятся инфекции, которые сохраняют свою актуальность, и только при соблюдении всех мер профилактики и иммунизации можно не допустить развития эпидемиологических осложнений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Так, по ее словам, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Крыму постепенно снимается с повестки дня. При этом становятся все более актуальными инфекции, которые передаются клещами.При этом она напомнила, что, отправляясь на прогулку в лес или парк, важно помнить, что там могут находиться переносчики клещевых инфекций."Никуда не исчезает группа кишечных инфекций, которая характерна для летнего периода времени, прежде всего это болезни "грязных рук". На первый план сейчас выходят кишечные инфекции вирусной этиологии, которые очень легко распространяются и очень сложно с ними бороться в организованных коллективах – это норовирусная и ротовирусная инфекции", – уточнила эксперт.Кроме того, остается риск случаев заболевания холерой, сохраняются риски природно-очаговых инфекций, таких как лептоспироз, туляремия, добавила специалист.И заключила, что риск развития эпидемиологических осложнений все же сохраняется всегда.Ранее Наталья Пеньковская сообщила, что за прошлую неделю на территории полуострова были выявлены три случая заболеваемости корью.Читайте также на РИА Новости Крым:В России научились выращивать полезных клещей-энтомофаговВ крымском онкодиспансере откроют новый корпус – МурашкоУгрожает ли России "болезнь Х" – ответ Минздрава
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наталья пеньковская, мнения, здоровье, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
Каких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор
Актуальные для весеннего периода инфекции перечислили в Роспотребнадзоре
08:38 25.03.2024 (обновлено: 09:30 25.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым
. Рядом с человеком всегда находятся инфекции, которые сохраняют свою актуальность, и только при соблюдении всех мер профилактики и иммунизации можно не допустить развития эпидемиологических осложнений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
Так, по ее словам, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Крыму постепенно снимается с повестки дня. При этом становятся все более актуальными инфекции, которые передаются клещами.
"Еще месяц назад актуально было говорить про грипп и ОРВИ. Сейчас ситуация с заболеваемостью гриппом уходит на неэпидемиологический уровень, и из повестки дня уходит эта группа заболеваний. Но в то же время "выходят" инфекции, которые передаются клещами и комарами", – сказала Пеньковская.
При этом она напомнила, что, отправляясь на прогулку в лес или парк, важно помнить, что там могут находиться переносчики клещевых инфекций.
"Никуда не исчезает группа кишечных инфекций, которая характерна для летнего периода времени, прежде всего это болезни "грязных рук". На первый план сейчас выходят кишечные инфекции вирусной этиологии, которые очень легко распространяются и очень сложно с ними бороться в организованных коллективах – это норовирусная и ротовирусная инфекции", – уточнила эксперт.
Кроме того, остается риск случаев заболевания холерой, сохраняются риски природно-очаговых инфекций, таких как лептоспироз, туляремия, добавила специалист.
"Следует помнить о риске заболеть ВИЧ и СПИД. Так, ежегодно вновь выявленных случаев на территории полуострова до тысячи доходит. Следует также не забывать о таком заболевании как туберкулез. Все эти инфекции сохраняют свою актуальность, они находятся рядом с нами, и только при соблюдении всех мер профилактики, проведении иммунизации весь комплекс необходимых мероприятий позволяет не допускать развития эпидемиологических осложнений", – сказала Пеньковская.
И заключила, что риск развития эпидемиологических осложнений все же сохраняется всегда.
Ранее Наталья Пеньковская сообщила
, что за прошлую неделю на территории полуострова были выявлены три случая заболеваемости корью.
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