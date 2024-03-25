https://crimea.ria.ru/20240325/kakikh-infektsiy-opasatsya-krymchanam--rospotrebnadzor-1135910554.html

Каких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор

Каких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Каких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор

Рядом с человеком всегда находятся инфекции, которые сохраняют свою актуальность, и только при соблюдении всех мер профилактики и иммунизации можно не допустить РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T08:38

2024-03-25T08:38

2024-03-25T09:30

наталья пеньковская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Рядом с человеком всегда находятся инфекции, которые сохраняют свою актуальность, и только при соблюдении всех мер профилактики и иммунизации можно не допустить развития эпидемиологических осложнений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Так, по ее словам, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Крыму постепенно снимается с повестки дня. При этом становятся все более актуальными инфекции, которые передаются клещами.При этом она напомнила, что, отправляясь на прогулку в лес или парк, важно помнить, что там могут находиться переносчики клещевых инфекций."Никуда не исчезает группа кишечных инфекций, которая характерна для летнего периода времени, прежде всего это болезни "грязных рук". На первый план сейчас выходят кишечные инфекции вирусной этиологии, которые очень легко распространяются и очень сложно с ними бороться в организованных коллективах – это норовирусная и ротовирусная инфекции", – уточнила эксперт.Кроме того, остается риск случаев заболевания холерой, сохраняются риски природно-очаговых инфекций, таких как лептоспироз, туляремия, добавила специалист.И заключила, что риск развития эпидемиологических осложнений все же сохраняется всегда.Ранее Наталья Пеньковская сообщила, что за прошлую неделю на территории полуострова были выявлены три случая заболеваемости корью.Читайте также на РИА Новости Крым:В России научились выращивать полезных клещей-энтомофаговВ крымском онкодиспансере откроют новый корпус – МурашкоУгрожает ли России "болезнь Х" – ответ Минздрава

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2024

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наталья пеньковская, мнения, здоровье, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, общество