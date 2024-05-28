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Рост COVID в Крыму: в чем причины и есть ли пациенты со штаммом FLiRT - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Рост COVID в Крыму: в чем причины и есть ли пациенты со штаммом FLiRT
Рост COVID в Крыму: в чем причины и есть ли пациенты со штаммом FLiRT - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Рост COVID в Крыму: в чем причины и есть ли пациенты со штаммом FLiRT
Рост коронавирусной статистики в Крыму связан с сезонностью, ситуация не является опасной. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T19:29
2024-05-28T19:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Рост коронавирусной статистики в Крыму связан с сезонностью, ситуация не является опасной. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крыму и Севастополю Светлана Листопад.По ее словам, сейчас на полуострове циркулируют привычные штаммы коронавируса. Случаев нового варианта FLiRT в Крыму и Севастополе не фиксировали. Эксперт также призывает жителей полуострова не паниковать и подчеркивает: в настоящее время COVID-19 не следует рассматривать в отделении от общей статистики по ОРВИ."Это обычная респираторная инфекция. Что касается ОРВИ, здесь у нас тоже нормальная сезонность, одна неделя "плюс", другая – "минус", – продолжает специалист.Однако в связи с некоторым ростом заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе лицам из группы риска все же рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты при посещении мест скопления людей, социальных организаций и в транспорте.За неделю с 20 по 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 73 случая новой коронавирусной инфекцией, что на 10% выше, чем на предыдущей неделе. В Севастополе за данный период выявлено 62 случая новой коронавирусной инфекции, что превышает показатели предыдущей недели на 12%.Это третья неделя, когда число заболевших коронавирусом продолжает расти в этих регионах. Неделей ранее Роспотребнадзор сообщал о 51 заболевшем в Крыму и 46 в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Реально ли сократить время ожидания приема в поликлиниках – ответ врача178 случаев штамма коронавируса FLiRT выявлено в РоссииВыявлен новый субштамм коронавируса KP.2 – как действует на организм
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здоровье, роспотребнадзор, коронавирус в крыму, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, светлана листопад
Рост COVID в Крыму: в чем причины и есть ли пациенты со штаммом FLiRT

Рост коронавирусной статистики в Крыму связан с сезонностью – Роспотребнадзор

19:29 28.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Рост коронавирусной статистики в Крыму связан с сезонностью, ситуация не является опасной. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крыму и Севастополю Светлана Листопад.

"Весенний рост заболеваемости коронавирусом – это обычное явление, и сейчас в Крыму фиксируется нормальный сезонный уровень заболеваемости", – констатирует Листопад.

По ее словам, сейчас на полуострове циркулируют привычные штаммы коронавируса. Случаев нового варианта FLiRT в Крыму и Севастополе не фиксировали. Эксперт также призывает жителей полуострова не паниковать и подчеркивает: в настоящее время COVID-19 не следует рассматривать в отделении от общей статистики по ОРВИ.
"Это обычная респираторная инфекция. Что касается ОРВИ, здесь у нас тоже нормальная сезонность, одна неделя "плюс", другая – "минус", – продолжает специалист.
Однако в связи с некоторым ростом заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе лицам из группы риска все же рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты при посещении мест скопления людей, социальных организаций и в транспорте.
За неделю с 20 по 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 73 случая новой коронавирусной инфекцией, что на 10% выше, чем на предыдущей неделе. В Севастополе за данный период выявлено 62 случая новой коронавирусной инфекции, что превышает показатели предыдущей недели на 12%.
Это третья неделя, когда число заболевших коронавирусом продолжает расти в этих регионах. Неделей ранее Роспотребнадзор сообщал о 51 заболевшем в Крыму и 46 в Севастополе.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЗдоровьеРоспотребнадзорКоронавирус в КрымуКрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеСветлана Листопад
 
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