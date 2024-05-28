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Рост COVID в Крыму: в чем причины и есть ли пациенты со штаммом FLiRT

Рост COVID в Крыму: в чем причины и есть ли пациенты со штаммом FLiRT - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Рост COVID в Крыму: в чем причины и есть ли пациенты со штаммом FLiRT

Рост коронавирусной статистики в Крыму связан с сезонностью, ситуация не является опасной. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T19:29

2024-05-28T19:29

2024-05-28T19:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Рост коронавирусной статистики в Крыму связан с сезонностью, ситуация не является опасной. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крыму и Севастополю Светлана Листопад.По ее словам, сейчас на полуострове циркулируют привычные штаммы коронавируса. Случаев нового варианта FLiRT в Крыму и Севастополе не фиксировали. Эксперт также призывает жителей полуострова не паниковать и подчеркивает: в настоящее время COVID-19 не следует рассматривать в отделении от общей статистики по ОРВИ."Это обычная респираторная инфекция. Что касается ОРВИ, здесь у нас тоже нормальная сезонность, одна неделя "плюс", другая – "минус", – продолжает специалист.Однако в связи с некоторым ростом заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе лицам из группы риска все же рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты при посещении мест скопления людей, социальных организаций и в транспорте.За неделю с 20 по 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 73 случая новой коронавирусной инфекцией, что на 10% выше, чем на предыдущей неделе. В Севастополе за данный период выявлено 62 случая новой коронавирусной инфекции, что превышает показатели предыдущей недели на 12%.Это третья неделя, когда число заболевших коронавирусом продолжает расти в этих регионах. Неделей ранее Роспотребнадзор сообщал о 51 заболевшем в Крыму и 46 в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Реально ли сократить время ожидания приема в поликлиниках – ответ врача178 случаев штамма коронавируса FLiRT выявлено в РоссииВыявлен новый субштамм коронавируса KP.2 – как действует на организм

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, роспотребнадзор, коронавирус в крыму, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, светлана листопад