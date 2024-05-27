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В Крыму и Севастополе заболеваемость COVID-19 растет третью неделю подряд
В Крыму и Севастополе заболеваемость COVID-19 растет третью неделю подряд - РИА Новости Крым, 27.05.2024
В Крыму и Севастополе заболеваемость COVID-19 растет третью неделю подряд
В связи ростом заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе лицам из группы риска рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты при посещении мест... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T18:43
2024-05-27T18:43
2024-05-27T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В связи ростом заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе лицам из группы риска рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты при посещении мест скопления людей, социальных организаций и в транспорте. Это следует из сообщения Межрегионального управления Роспотребнадзора.В ведомстве подчеркнули, что за неделю с 20 по 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 73 случая новой коронавирусной инфекцией, что на 10% выше, чем на предыдущей неделе.В Севастополе за данный период выявлено 62 случая новой коронавирусной инфекции, что превышает показатели предыдущей недели на 12%.Это третья неделя, когда число заболевших коронавирусом продолжает расти в этих регионах. Неделей ранее Роспотребнадзор сообщал о 51 заболевшем в Крыму и 46 в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:178 случаев штамма коронавируса FLiRT выявлено в РоссииВ Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19 Реально ли сократить время ожидания приема в поликлиниках – ответ врача
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коронавирус в крыму, новости крыма, крым, севастополь, роспотребнадзор, здоровье, новости
В Крыму и Севастополе заболеваемость COVID-19 растет третью неделю подряд
Заболеваемость COVID-19 растет в Крыму и Севастополе третью неделю подряд
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В связи ростом заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе лицам из группы риска рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты при посещении мест скопления людей, социальных организаций и в транспорте. Это следует из сообщения Межрегионального управления Роспотребнадзора.
"Лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений во избежание заражения новой коронавирусной инфекцией", – сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что за неделю с 20 по 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 73 случая новой коронавирусной инфекцией, что на 10% выше, чем на предыдущей неделе.
В Севастополе за данный период выявлено 62 случая новой коронавирусной инфекции, что превышает показатели предыдущей недели на 12%.
Это третья неделя, когда число заболевших коронавирусом продолжает расти
в этих регионах. Неделей ранее Роспотребнадзор сообщал о 51 заболевшем в Крыму и 46 в Севастополе.
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