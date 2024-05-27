https://crimea.ria.ru/20240527/v-krymu-i-sevastopole-zabolevaemost-covid-19-rastet-tretyu-nedelyu-podryad-1137627328.html

В Крыму и Севастополе заболеваемость COVID-19 растет третью неделю подряд

В Крыму и Севастополе заболеваемость COVID-19 растет третью неделю подряд - РИА Новости Крым, 27.05.2024

В Крыму и Севастополе заболеваемость COVID-19 растет третью неделю подряд

В связи ростом заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе лицам из группы риска рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты при посещении мест... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T18:43

2024-05-27T18:43

2024-05-27T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В связи ростом заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе лицам из группы риска рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты при посещении мест скопления людей, социальных организаций и в транспорте. Это следует из сообщения Межрегионального управления Роспотребнадзора.В ведомстве подчеркнули, что за неделю с 20 по 27 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 73 случая новой коронавирусной инфекцией, что на 10% выше, чем на предыдущей неделе.В Севастополе за данный период выявлено 62 случая новой коронавирусной инфекции, что превышает показатели предыдущей недели на 12%.Это третья неделя, когда число заболевших коронавирусом продолжает расти в этих регионах. Неделей ранее Роспотребнадзор сообщал о 51 заболевшем в Крыму и 46 в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:178 случаев штамма коронавируса FLiRT выявлено в РоссииВ Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19 Реально ли сократить время ожидания приема в поликлиниках – ответ врача

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2024

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