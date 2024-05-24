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Реально ли сократить время ожидания приема в поликлиниках – ответ врача
Реально ли сократить время ожидания приема в поликлиниках – ответ врача - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Реально ли сократить время ожидания приема в поликлиниках – ответ врача
В поликлиниках Крыма должны сократить время ожидания приема. Что для этого необходимо в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный специалист... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T15:56
2024-05-24T15:56
2024-05-24T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В поликлиниках Крыма должны сократить время ожидания приема. Что для этого необходимо в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный специалист общей врачебной практики (семейный врач) минздрава РК, главный врач Симферопольской поликлиники №2 Алексей Музыка.На этой неделе Аксенов дал поручение сократить время ожидания в поликлиниках до 15 минут. Он также рекомендовал проработать логистику внутри поликлиник, правильно распределить кабинеты специалистов по этажам, чтобы минимизировать передвижения пожилых и маломобильных пациентов.При этом врач отметил, что вопрос с длительным ожиданием возникает в случае нехватки специалистов, неправильной организации самого врача или непрофильного направления пациента при ложном диагнозе."Каждую ситуацию надо разбирать. В медицинских организациях есть комиссия по внутреннему контролю качества оказания медицинской помощи, когда проводится экспертная оценка медицинской документации, смотрят, каким врачом и какие шаги предпринимались, разбираются запущенные случаи", - поясняет семейный врач.По его мнению, для решения проблемы времени ожидания приема врача необходимо добавить медицинских специалистов в поликлиниках. Читайте также на РИА Новости Крым:В главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонта Под Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублейВ крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко
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РИА Новости Крым
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, мнения, алексей музыка, новости крыма
Реально ли сократить время ожидания приема в поликлиниках – ответ врача
Сократить время ожидания приема в поликлиниках до 15 минут реально – врач
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым.
В поликлиниках Крыма должны сократить время ожидания приема. Что для этого необходимо в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал главный внештатный специалист общей врачебной практики (семейный врач) минздрава РК, главный врач Симферопольской поликлиники №2 Алексей Музыка.
На этой неделе Аксенов дал поручение сократить время ожидания в поликлиниках до 15 минут
. Он также рекомендовал проработать логистику внутри поликлиник, правильно распределить кабинеты специалистов по этажам, чтобы минимизировать передвижения пожилых и маломобильных пациентов.
"Время ожидание пациентом действительно будет до 15 минут. Сокращение – это то, к чему мы должны стремиться. Все выполнимо. Глава не сделал никаких невыполнимых замечаний", - сказал Алексей Музыка.
При этом врач отметил, что вопрос с длительным ожиданием возникает в случае нехватки специалистов, неправильной организации самого врача или непрофильного направления пациента при ложном диагнозе.
"Каждую ситуацию надо разбирать. В медицинских организациях есть комиссия по внутреннему контролю качества оказания медицинской помощи, когда проводится экспертная оценка медицинской документации, смотрят, каким врачом и какие шаги предпринимались, разбираются запущенные случаи", - поясняет семейный врач.
По его мнению, для решения проблемы времени ожидания приема врача необходимо добавить медицинских специалистов в поликлиниках.
"Нельзя допускать разброс специалистов по этажам. Такая проблема существует. Но надо каждый объект рассматривать отдельно. Мы, например, сделали так, что все кабинеты для проведения диспансеризации находятся в одном крыле", - заключает Алексей Музыка.
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