https://crimea.ria.ru/20240524/realno-li-sokratit-vremya-ozhidaniya-priema-v-poliklinikakh--otvet-vracha-1137553209.html

Реально ли сократить время ожидания приема в поликлиниках – ответ врача

Реально ли сократить время ожидания приема в поликлиниках – ответ врача - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Реально ли сократить время ожидания приема в поликлиниках – ответ врача

В поликлиниках Крыма должны сократить время ожидания приема. Что для этого необходимо в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный специалист... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T15:56

2024-05-24T15:56

2024-05-24T15:56

радио "спутник в крыму"

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здравоохранение в крыму и севастополе

общество

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алексей музыка

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. В поликлиниках Крыма должны сократить время ожидания приема. Что для этого необходимо в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный специалист общей врачебной практики (семейный врач) минздрава РК, главный врач Симферопольской поликлиники №2 Алексей Музыка.На этой неделе Аксенов дал поручение сократить время ожидания в поликлиниках до 15 минут. Он также рекомендовал проработать логистику внутри поликлиник, правильно распределить кабинеты специалистов по этажам, чтобы минимизировать передвижения пожилых и маломобильных пациентов.При этом врач отметил, что вопрос с длительным ожиданием возникает в случае нехватки специалистов, неправильной организации самого врача или непрофильного направления пациента при ложном диагнозе."Каждую ситуацию надо разбирать. В медицинских организациях есть комиссия по внутреннему контролю качества оказания медицинской помощи, когда проводится экспертная оценка медицинской документации, смотрят, каким врачом и какие шаги предпринимались, разбираются запущенные случаи", - поясняет семейный врач.По его мнению, для решения проблемы времени ожидания приема врача необходимо добавить медицинских специалистов в поликлиниках. Читайте также на РИА Новости Крым:В главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонта Под Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублейВ крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко

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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, мнения, алексей музыка, новости крыма