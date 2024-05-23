https://crimea.ria.ru/20240523/aksenov-poruchil-sokratit-vremya-ozhidaniya-v-poliklinikakh-kryma-do-15-minut-1137523922.html

Аксенов поручил сократить время ожидания в поликлиниках Крыма до 15 минут

Аксенов поручил сократить время ожидания в поликлиниках Крыма до 15 минут - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Аксенов поручил сократить время ожидания в поликлиниках Крыма до 15 минут

Время ожидания в поликлиниках должно сократиться до 15 минут, а для приема больных следует привлекать узких специалистов вахтовым методом. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T14:52

2024-05-23T14:52

2024-05-23T14:52

сергей аксенов

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Время ожидания в поликлиниках должно сократиться до 15 минут, а для приема больных следует привлекать узких специалистов вахтовым методом. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов."Одна из основных жалоб граждан – длительное время ожидания в очереди к специалистам. Считаю, что время ожидания в поликлинике должно составлять не более 15 минут. При этом для посетителей должны быть созданы комфортные условия: кондиционирование в коридорах, соответствующее количество стульев, отремонтированные туалеты, рабочие лифты, освещение", - написал он в своем Telegram-канале по итогам рабочего совещания с руководителями медучреждений.По словам главы республики, следует также проработать логистику внутри поликлиник, в частности, правильно распределить кабинеты специалистов по этажам. Это позволит минимизировать передвижения пожилых и маломобильных пациентов.Он отметил также, что количество обращений от пациентов за последнюю неделю уменьшилось на 40 %, и поблагодарил врачей за работу с письмами и заявлениями.В ходе предыдущего совещания с медиками, которое прошло 16 мая, глава республики заявил о создании единого центра приема звонков в Республиканской больнице имени Семашко. Это планируется сделать для оптимизации логистики пациентов. Кроме того, Аксенов заверил, что жизненно важные препараты для онкобольных скоро поступят адресатам.Читайте также на РИА Новости Крым:В главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонта Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейкомДве больницы Крыма получили 11 единиц нового оборудования

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, крым, новости крыма, инфраструктура