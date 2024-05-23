Рейтинг@Mail.ru
Аксенов поручил сократить время ожидания в поликлиниках Крыма до 15 минут - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240523/aksenov-poruchil-sokratit-vremya-ozhidaniya-v-poliklinikakh-kryma-do-15-minut-1137523922.html
Аксенов поручил сократить время ожидания в поликлиниках Крыма до 15 минут
Аксенов поручил сократить время ожидания в поликлиниках Крыма до 15 минут - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Аксенов поручил сократить время ожидания в поликлиниках Крыма до 15 минут
Время ожидания в поликлиниках должно сократиться до 15 минут, а для приема больных следует привлекать узких специалистов вахтовым методом. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T14:52
2024-05-23T14:52
сергей аксенов
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
крым
новости крыма
инфраструктура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99272/51/992725163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de12308a4a374c330c0a31b8e0562ca1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Время ожидания в поликлиниках должно сократиться до 15 минут, а для приема больных следует привлекать узких специалистов вахтовым методом. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов."Одна из основных жалоб граждан – длительное время ожидания в очереди к специалистам. Считаю, что время ожидания в поликлинике должно составлять не более 15 минут. При этом для посетителей должны быть созданы комфортные условия: кондиционирование в коридорах, соответствующее количество стульев, отремонтированные туалеты, рабочие лифты, освещение", - написал он в своем Telegram-канале по итогам рабочего совещания с руководителями медучреждений.По словам главы республики, следует также проработать логистику внутри поликлиник, в частности, правильно распределить кабинеты специалистов по этажам. Это позволит минимизировать передвижения пожилых и маломобильных пациентов.Он отметил также, что количество обращений от пациентов за последнюю неделю уменьшилось на 40 %, и поблагодарил врачей за работу с письмами и заявлениями.В ходе предыдущего совещания с медиками, которое прошло 16 мая, глава республики заявил о создании единого центра приема звонков в Республиканской больнице имени Семашко. Это планируется сделать для оптимизации логистики пациентов. Кроме того, Аксенов заверил, что жизненно важные препараты для онкобольных скоро поступят адресатам.Читайте также на РИА Новости Крым:В главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонта Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейкомДве больницы Крыма получили 11 единиц нового оборудования
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99272/51/992725163_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70cfed642722d39a891e28bbbb09c96f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, крым, новости крыма, инфраструктура
Аксенов поручил сократить время ожидания в поликлиниках Крыма до 15 минут

Время ожидания в поликлиниках Крыма не должно превышать 15 минут - Аксенов

14:52 23.05.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедицинский работник выдает медицинскую карту пациенту в регистратуре районной поликлиники
Медицинский работник выдает медицинскую карту пациенту в регистратуре районной поликлиники - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Время ожидания в поликлиниках должно сократиться до 15 минут, а для приема больных следует привлекать узких специалистов вахтовым методом. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Одна из основных жалоб граждан – длительное время ожидания в очереди к специалистам. Считаю, что время ожидания в поликлинике должно составлять не более 15 минут. При этом для посетителей должны быть созданы комфортные условия: кондиционирование в коридорах, соответствующее количество стульев, отремонтированные туалеты, рабочие лифты, освещение", - написал он в своем Telegram-канале по итогам рабочего совещания с руководителями медучреждений.
По словам главы республики, следует также проработать логистику внутри поликлиник, в частности, правильно распределить кабинеты специалистов по этажам. Это позволит минимизировать передвижения пожилых и маломобильных пациентов.

"Главные врачи должны обеспечить возможность гражданам попасть на прием к узким специалистам: организовать работу врачей вахтовым методом по договору с другими медучреждениями. Если пациент будет направлен в частную клинику, то такой прием у врача должен осуществляться на бесплатной основе", - подчеркнул Аксенов.

Он отметил также, что количество обращений от пациентов за последнюю неделю уменьшилось на 40 %, и поблагодарил врачей за работу с письмами и заявлениями.
В ходе предыдущего совещания с медиками, которое прошло 16 мая, глава республики заявил о создании единого центра приема звонков в Республиканской больнице имени Семашко. Это планируется сделать для оптимизации логистики пациентов. Кроме того, Аксенов заверил, что жизненно важные препараты для онкобольных скоро поступят адресатам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонта
Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейком
Две больницы Крыма получили 11 единиц нового оборудования
 
Сергей АксеновЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоКрымНовости КрымаИнфраструктура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:58Дело генерала Шамарина - Следком озвучил размер взятки
16:45Темна украинская ночь: по всей стране круглосуточные отключения света
16:34На Запорожской АЭС отключена питающая станцию ЛЭП
16:20В Севастополе открыли 300 вакансий для сезонников: условия и зарплаты
15:54Ищут аргументы: зачем в США показали "карту ударов" по России
15:45Летний поезд Москва-Феодосия меняет маршрут
15:35Грузовик выехал на встречку и протаранил автобус в Севастополе
15:13Особая зона на границе Ростовской области: что будет с коридором в Крым
15:10РФ и Центробанк смогут компенсировать ущерб от санкций США – указ Путина
15:06Запредельные цифры: ВСУ потеряли более 1700 военных за сутки
14:57В Крыму пристав незаконно освобождала осужденных от наказания
14:52Аксенов поручил сократить время ожидания в поликлиниках Крыма до 15 минут
14:41Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Татарстаном
14:34Удар ВСУ по Горловке – погиб один и ранены 11 мирных жителей
14:32Плохой актер: Захарова оценила выступление Зеленского о жизни в Крыму
14:16В поселке под Феодосией горел жилой дом – людей эвакуировали
14:02ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области РСЗО и дронами-камикадзе
13:42Российская ПВО сбила шесть американских ракет ATACMS за сутки
13:33Ростовская область установила особую зону на границе с ЛНР И ДНР
13:23Задержаны 17 участников массовой драки в Симферополе
Лента новостейМолния