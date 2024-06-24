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Двое раненных при атаке на Севастополь детей – в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Двое раненных при атаке на Севастополь детей – в крайне тяжелом состоянии
Двое раненных при атаке на Севастополь детей – в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Двое раненных при атаке на Севастополь детей – в крайне тяжелом состоянии
После ракетной атаки украинских боевиков на мирных жителей в Севастополе погибли двое детей, еще восемь остаются в больницах. Об этом сообщила уполномоченный по РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T14:02
2024-06-24T14:17
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
мария львова-белова
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происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. После ракетной атаки украинских боевиков на мирных жителей в Севастополе погибли двое детей, еще восемь остаются в больницах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.По ее словам, двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро остаются в реанимации.Львова-Белова добавила, что пострадавшим семьям оказывается адресная помощь."Взяли на особый контроль ситуацию, в которой у мальчика погибла мама, а сестра и отец получили ранения. Папа - в тяжелом состоянии. Его госпитализируют в Москву вместе с сыном, чтобы не разлучать", - добавила омбудсмен.В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. Семье окажут помощь в перевозке тела девочки домой.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города. В Москву на лечение спецбортом отправят 21 пострадавшего, среди которых 11 детей.В городе введен режим ЧС регионального характера.Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.
https://crimea.ria.ru/20240624/pri-atake-na-sevastopol-pogibli-troe-sevastopoltsev-i-priezzhaya-devochka-1138324119.html
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Двое раненных при атаке на Севастополь детей – в крайне тяжелом состоянии

Шесть детей в реанимации и двое в крайне тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Севастополь

14:02 24.06.2024 (обновлено: 14:17 24.06.2024)
 
© Depositphotos.com AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Depositphotos.com AlexLipa
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. После ракетной атаки украинских боевиков на мирных жителей в Севастополе погибли двое детей, еще восемь остаются в больницах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
По ее словам, двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро остаются в реанимации.

"Всю ночь в Севастополе работала сводная бригада врачей Минздрава России. Они осмотрели всех раненых - принято решение о транспортировке наиболее тяжелых пациентов в Москву. В столицу направят 12 детей, двое из них – на аппарате ИВЛ", - написала она в Telegram.

Львова-Белова добавила, что пострадавшим семьям оказывается адресная помощь.
"Взяли на особый контроль ситуацию, в которой у мальчика погибла мама, а сестра и отец получили ранения. Папа - в тяжелом состоянии. Его госпитализируют в Москву вместе с сыном, чтобы не разлучать", - добавила омбудсмен.
В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. Семье окажут помощь в перевозке тела девочки домой.
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.
В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.
Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города. В Москву на лечение спецбортом отправят 21 пострадавшего, среди которых 11 детей.
В городе введен режим ЧС регионального характера.
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.
Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
13:05
При атаке на Севастополь погибли трое севастопольцев и приезжая девочка
 
СевастопольАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаМария Львова-БеловадетиПроисшествияОбществоМоскваЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииНовости Крыма
 
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