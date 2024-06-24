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В Кремле прокомментировали ракетную атаку на Севастополь

В Кремле прокомментировали ракетную атаку на Севастополь - РИА Новости Крым, 24.06.2024

В Кремле прокомментировали ракетную атаку на Севастополь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно варварской" ракетную атаку украинских боевиков на Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T12:20

2024-06-24T12:20

2024-06-24T12:31

дмитрий песков

кремль

севастополь

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владимир путин (политик)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно варварской" ракетную атаку украинских боевиков на Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости.Он также добавил, что решений о закрытии туристического сезона в Крыму пока не принималось.По словам Пескова, этот удар американскими ракетами по мирным людям показал соучастие США и не может не иметь последствий.Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин продолжает получать информацию о помощи пострадавшим после атаки."Президент работает в Кремле. Разумеется, он продолжает получать информацию о том, как оказывается помощь пострадавшим в результате ракетной атаки на Крым", - заключил Песков.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, включая двоих детей, десятки получили ранения различной степени тяжести.В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. В ведомстве заявили, что сбиты над акваторией были четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами атаки стали люди, находившиеся в районе популярных севастопольских пляжей Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города. Всего за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82, среди них 55 взрослых и 27 детей. В Москву на лечение спецбортом отправят 21 пострадавшего, среди которых 11 детей.В городе введен режим ЧС регионального характера. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам, заверив, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям.Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму Днем траура.Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт" по факту атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Севастополя в Москву после атаки ВСУ доставят 11 детей и 10 взрослыхБрошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атакиВласти США встали на путь международного терроризма – Антонов

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