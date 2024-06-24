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Брошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Брошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки
Брошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Брошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки
На пляжах Учкуевки и Любимовки в Севастополе, которые в воскресенье оказались атакованы американскими ракетами, сейчас пусто. На песке остались личные вещи отдыхающих, рядом работают специалисты МЧС, проход к береговой линии охраняется. Фото с места событий - в фотоленте РИА Новости Крым.
2024-06-24T11:28
2024-06-24T11:28
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
происшествия
учкуевка
фото
фотоленты
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Брошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки

Брошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки на фото

11:28 24.06.2024
 
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На пляжах Учкуевки и Любимовки в Севастополе, которые в воскресенье оказались атакованы американскими ракетами, сейчас пусто. На песке остались личные вещи отдыхающих, рядом работают специалисты МЧС, проход к береговой линии охраняется. Фото с места событий - в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Оставленные детские надувные круги...

Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
1 из 11

Оставленные детские надувные круги...

© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
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© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

... полотенца, зонты, личные вещи

Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
2 из 11

... полотенца, зонты, личные вещи

© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
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© РИА Новости Крым

У кромки воды – плакат, запрещающий купание

Ситуация на пляже в Учкуевке (Севастополь) после ракетной атаки ВСУ
3 из 11

У кромки воды – плакат, запрещающий купание

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Рядом - водолазы МЧС

Ситуация на пляже в Учкуевке (Севастополь) после ракетной атаки ВСУ
4 из 11

Рядом - водолазы МЧС

© РИА Новости Крым
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Специалисты обследуют морское дно на наличие опасных обломков после удара

Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
5 из 11

Специалисты обследуют морское дно на наличие опасных обломков после удара

© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
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© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Такая обстановка в понедельник на пляже поселка Учкуевка, который накануне атаковали ракетами ATACAMS

Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
6 из 11

Такая обстановка в понедельник на пляже поселка Учкуевка, который накануне атаковали ракетами ATACAMS

© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
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© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Проход к береговой линии ограничен

Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
7 из 11

Проход к береговой линии ограничен

© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
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© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Рядом стоят попавшие под удар машины

Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
8 из 11

Рядом стоят попавшие под удар машины

© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
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© РИА Новости Крым

В Севастополе введен режим ЧС регионального характера

Ситуация на пляже в Учкуевке (Севастополь) после ракетной атаки ВСУ
9 из 11

В Севастополе введен режим ЧС регионального характера

© РИА Новости Крым
© Telegram Михаил Развожаев

С пострадавшими работают врачи сводной бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф

Тяжело раненных при атаке ВСУ по пляжам Севастополя доставят в Москву
10 из 11

С пострадавшими работают врачи сводной бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф

© Telegram Михаил Развожаев
© РИА Новости КрымСитуация на пляже в Учкуевке (Севастополь) после ракетной атаки ВСУ
Ситуация на пляже в Учкуевке (Севастополь) после ракетной атаки ВСУ
11 из 11
Ситуация на пляже в Учкуевке (Севастополь) после ракетной атаки ВСУ
© РИА Новости Крым
 
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11:38Из Севастополя в Москву после атаки ВСУ доставят 11 детей и 10 взрослых
11:28Брошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки
11:09Очередь у Крымского моста выросла в два раза
11:02В Новороссийске стрельба – военные учатся уничтожать морские дроны
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