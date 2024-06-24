Брошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки

Брошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки на фото

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На пляжах Учкуевки и Любимовки в Севастополе, которые в воскресенье оказались атакованы американскими ракетами, сейчас пусто. На песке остались личные вещи отдыхающих, рядом работают специалисты МЧС, проход к береговой линии охраняется. Фото с места событий - в фотоленте РИА Новости Крым.