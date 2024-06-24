https://crimea.ria.ru/20240624/1138319103.html
Брошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки
Брошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Брошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки
На пляжах Учкуевки и Любимовки в Севастополе, которые в воскресенье оказались атакованы американскими ракетами, сейчас пусто. На песке остались личные вещи отдыхающих, рядом работают специалисты МЧС, проход к береговой линии охраняется. Фото с места событий - в фотоленте РИА Новости Крым.
2024-06-24T11:28
2024-06-24T11:28
2024-06-24T11:28
севастополь
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происшествия
учкуевка
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Брошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки
Брошенные вещи и водолазы: обстановка в Севастополе после ракетной атаки на фото
На пляжах Учкуевки и Любимовки в Севастополе, которые в воскресенье оказались атакованы американскими ракетами, сейчас пусто. На песке остались личные вещи отдыхающих, рядом работают специалисты МЧС, проход к береговой линии охраняется. Фото с места событий - в фотоленте РИА Новости Крым.