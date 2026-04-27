При массированной атаке ВСУ поврежден обелиск "Городу-Герою Севастополю"

Профильные службы обследуют обелиск "Городу-Герою Севастополю", который был поврежден при массированной атаке ВСУ, территория у памятника оцеплена. Об этом... РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T15:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Профильные службы обследуют обелиск "Городу-Герою Севастополю", который был поврежден при массированной атаке ВСУ, территория у памятника оцеплена. Об этом сообщает правительство Севастополя.В ночь на воскресенье ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены. Свыше 180 домов повреждены, вспыхнули 5 пожаров.Помимо этого, как сообщалось, во время атаки обломки дрона перебили контактную железнодорожную сеть - движение поездов и электричек от Инкерамана до Севастополя было временно остановлено.

