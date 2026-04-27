Рейтинг@Mail.ru
Путин согласился перенести срок погашения задолженности регионов - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260427/putin-soglasilsya-perenesti-srok-pogasheniya-zadolzhennosti-regionov-1155549857.html
Путин согласился перенести срок погашения задолженности регионов
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о переносе срока погашения долгов субъектов РФ по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок. Об... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T14:55
долги
кредит
россия
владимир путин (политик)
финансы
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149000967_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_afc992ce50130ce2f74c35f2f3ab5f1b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о переносе срока погашения долгов субъектов РФ по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на Совете законодателей при Федеральном Собрании РФ в Санкт-Петербурге.Путин напомнил, что ранее было принято решение о списании двух третей задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам. Такое списание возможно при условии направления освобождающихся в регионах средств на инвестиционные и другие значимые цели. Речь идет о сумме свыше одного триллиона рублей на период до 2030 года.Ранее было предложено перенести погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок."Давайте так и сделаем. Прошу правительству, депутатов, сенаторов не откладывать реализацию этого решения", - указал российский лидер.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149000967_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_ef5ad2e3d26f64a8d2c42dec823537de.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин согласился перенести срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам

14:55 27.04.2026
 
© Министр имущественных и земельных отношений Республики КрымДеньги и калькулятор
Деньги и калькулятор
© Министр имущественных и земельных отношений Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о переносе срока погашения долгов субъектов РФ по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на Совете законодателей при Федеральном Собрании РФ в Санкт-Петербурге.
Путин напомнил, что ранее было принято решение о списании двух третей задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам. Такое списание возможно при условии направления освобождающихся в регионах средств на инвестиционные и другие значимые цели. Речь идет о сумме свыше одного триллиона рублей на период до 2030 года.
Оставшуюся часть долга регионы аккуратно и в срок погашают, указал президент. В нынешнем году это порядка 100 миллиардов рублей. Но для многих регионов и такая текущая нагрузка является довольно высокой, констатировал Путин.
Ранее было предложено перенести погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок.
"Давайте так и сделаем. Прошу правительству, депутатов, сенаторов не откладывать реализацию этого решения", - указал российский лидер.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ДолгиКредитРоссияВладимир Путин (политик)ФинансыНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
