Путин согласился перенести срок погашения задолженности регионов

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о переносе срока погашения долгов субъектов РФ по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о переносе срока погашения долгов субъектов РФ по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на Совете законодателей при Федеральном Собрании РФ в Санкт-Петербурге.Путин напомнил, что ранее было принято решение о списании двух третей задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам. Такое списание возможно при условии направления освобождающихся в регионах средств на инвестиционные и другие значимые цели. Речь идет о сумме свыше одного триллиона рублей на период до 2030 года.Ранее было предложено перенести погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам с текущего 2026 года на более поздний срок."Давайте так и сделаем. Прошу правительству, депутатов, сенаторов не откладывать реализацию этого решения", - указал российский лидер.

