https://crimea.ria.ru/20260427/rossiya-prodolzhit-strategicheskie-otnosheniya-s-iranom--putin-1155554528.html

Россия продолжит стратегические отношения с Ираном – Путин

Российская Федерация намерена в дальнейшем продолжать стратегические отношения с Ираном. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой...

2026-04-27T16:48

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1b/1155554725_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_99bd032a92edb4cfef84a3d3c605e6f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Российская Федерация намерена в дальнейшем продолжать стратегические отношения с Ираном. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой иранского МИД Аббасом Аракчи, который в понедельник прибыл в Санкт-Петербург.Владимир Путин сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи. Президент России пожелал главе исламской республики благополучия.Путин также подчеркнул, что Россия будет делать все, что отвечает интересам Ирана и других стран региона, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил как можно быстрее."Конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир", – сказал российский лидер.Вместе с тем Аракчи поблагодарил Москву за поддержку Тегерана. Он высоко оценил отношения двух стран и отметил, что они будут укрепляться.С российской стороны во встрече приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. В состав иранской делегации помимо Аракчи вошли его заместитель Казем Гариб-Абади и посол в Москве Казем Джалали.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 24 апреля начал международное турне. Министр посетил Пакистан, который выступает посредником в контактах между Тегераном и Вашингтоном. В субботу Аракчи отправился в Оман, оттуда он вернулся в Исламабад, а затем вылетел в Санкт-Петербург.Военный эксперт, политолог Евгений Михайлов заявил, что Иран хочет, чтобы РФ и КНР выступили гарантами переговоров между ИРИ и США. Ранее Тегеран предусмотрел исключения для ряда стран, в том числе России, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив. 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном до завершения переговоров с Тегераном.Иран отказался от второго раунда переговоров с США. До этого Тегеран заявил, что намерен контролировать движение судов в Ормузском проливе до завершения войны и достижения устойчивого мира.Верховный лидер Моджтаба Хаменеи подтвердил три главных требования иранской власти: гарантированные выплаты США военных репараций, привлечение к ответственности виновных в нападении и обеспечение контроля Ирана над Ормузским проливом.Президент США Дональд Трамп по-прежнему отказывается снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран отказался от переговоров с СШАИран открыл свое воздушное пространствоБлокада Ормузского пролива и освобождение Донбасса – эксперт назвал взаимосвязь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

