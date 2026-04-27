Инфляция в Крыму: на что существенно выросли цены

Инфляция в Крыму: на что существенно выросли цены - РИА Новости Крым, 27.04.2026

В начале весны цены в Крыму выросли на 0,7% по сравнению с февралем. В перечне причин: рост издержек производителей и мировых цен на отдельных товарных рынках,... РИА Новости Крым, 27.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В начале весны цены в Крыму выросли на 0,7% по сравнению с февралем. В перечне причин: рост издержек производителей и мировых цен на отдельных товарных рынках, а также сезонное увеличение спроса на некоторые услуги регионе. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт отделения Банка России по РК Елена Денисенко. При этом, по информации эксперта, рост цен на продукты был менее ощутим. Так, из-за расходов аграриев на обогрев и освещение теплиц в марте стали дороже помидоры и сладкий перец. Свекла, морковь, картофель и лук подорожали из-за роста издержек на хранение прошлогоднего урожая. Импортные фрукты – виноград, бананы и груши выросли в цене из-за подорожания логистики и ослабления рубля, которое случилось в марте. "Вместе с тем в целом за год цены на плодоовощную продукцию на крымских рынках снизились почти на 10%. Кстати, из продовольствия подешевели яйца: в стране и в регионе выросло их производство, и на местных рынках товара стало больше", - отмечает Денисенко. Кроме того, подскочили цены на бензин. Это произошло из-за подорожания нефтепродуктов на мировом рынке, а также в связи с сезонным ростом спроса на топливо. Из-за увеличения стоимости в начале года новых автомобилей также стали дороже подержанные иномарки, уточнила специалист. При этом продолжили дешеветь одежда, галантерея и трикотажные изделия. Более того, в регионе упала в цене аренда квартир, поскольку застройщики ввели в эксплуатацию новые дома, и предложение съемного жилья выросло, пояснила Денисенко. При этом сейчас динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг, что позволило Банку России снизить ключевую ставку до 14,5% годовых, добавила она. Согласно прогнозам, годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Во втором полугодии текущего года устойчивая инфляция ожидается около 4% и будет находиться на цели в дальнейшем, заключила Денисенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Затягивание конфликта на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике – ЦБНабиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставкиПочему в России замедлилась экономика и что будет с инфляцией

