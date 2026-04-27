Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в Крыму: на что существенно выросли цены - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260427/inflyatsiya-v-krymu-na-chto-suschestvenno-vyrosli-tseny-v-marte--1155547561.html
Инфляция в Крыму: на что существенно выросли цены
В начале весны цены в Крыму выросли на 0,7% по сравнению с февралем. В перечне причин: рост издержек производителей и мировых цен на отдельных товарных рынках,... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T14:17
2026-04-27T14:25
эксклюзивы риа новости крым
инфляция
цены в крыму
цены и тарифы
банк россии
крым
новости крыма
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144367956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e01671001c962473d4084abbe8a48ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В начале весны цены в Крыму выросли на 0,7% по сравнению с февралем. В перечне причин: рост издержек производителей и мировых цен на отдельных товарных рынках, а также сезонное увеличение спроса на некоторые услуги регионе. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт отделения Банка России по РК Елена Денисенко.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144367956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc94c577aa8c5f5b3bf7671abf7ac6d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Инфляция в Крыму: на что существенно выросли цены

В Крыму подорожал отдых в санаториях и выросли в цене овощи

14:17 27.04.2026 (обновлено: 14:25 27.04.2026)
 
В супермаркете
В супермаркете
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В начале весны цены в Крыму выросли на 0,7% по сравнению с февралем. В перечне причин: рост издержек производителей и мировых цен на отдельных товарных рынках, а также сезонное увеличение спроса на некоторые услуги регионе. Об этом РИА Новости Крым сообщила эксперт отделения Банка России по РК Елена Денисенко.
"В марте цены в Крыму выросли на 0,7% по сравнению с февралем. <...> Больше всего подорожали отдых в местных санаториях и билеты на поезда. Из-за роста спроса на оздоровительный отдых в межсезонье компании смогли перенести в стоимость своих услуг возросшие затраты на содержание инфраструктуры и оплату труда персонала", - рассказала она.
При этом, по информации эксперта, рост цен на продукты был менее ощутим. Так, из-за расходов аграриев на обогрев и освещение теплиц в марте стали дороже помидоры и сладкий перец. Свекла, морковь, картофель и лук подорожали из-за роста издержек на хранение прошлогоднего урожая. Импортные фрукты – виноград, бананы и груши выросли в цене из-за подорожания логистики и ослабления рубля, которое случилось в марте.
"Вместе с тем в целом за год цены на плодоовощную продукцию на крымских рынках снизились почти на 10%. Кстати, из продовольствия подешевели яйца: в стране и в регионе выросло их производство, и на местных рынках товара стало больше", - отмечает Денисенко.
Кроме того, подскочили цены на бензин. Это произошло из-за подорожания нефтепродуктов на мировом рынке, а также в связи с сезонным ростом спроса на топливо.
Из-за увеличения стоимости в начале года новых автомобилей также стали дороже подержанные иномарки, уточнила специалист. При этом продолжили дешеветь одежда, галантерея и трикотажные изделия. Более того, в регионе упала в цене аренда квартир, поскольку застройщики ввели в эксплуатацию новые дома, и предложение съемного жилья выросло, пояснила Денисенко.
"Годовая инфляции в марте замедлилась в регионе до 6,8%. Однако пока остается выше, чем по стране. Это объясняется в том числе географическими особенностями региона. Туристический поток у нас несколько подогревает потребительский спрос. Это позволяет компаниям свободнее переносить возросшие издержки в стоимость своих товаров и услуг", - пояснила сотрудник финансового учреждения.
При этом сейчас динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг, что позволило Банку России снизить ключевую ставку до 14,5% годовых, добавила она.
Согласно прогнозам, годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Во втором полугодии текущего года устойчивая инфляция ожидается около 4% и будет находиться на цели в дальнейшем, заключила Денисенко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Затягивание конфликта на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике – ЦБ
Набиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки
Почему в России замедлилась экономика и что будет с инфляцией
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымИнфляцияЦены в КрымуЦены и тарифыБанк РоссииКрымНовости КрымаВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Польша вложила миллиарды в технику для наблюдения за территорией Белоруссии
15:50Четверо раненных при атаке ВСУ на Севастополь остаются в больнице
15:41Массовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновников
15:32Москва расширила санкции против еврочиновников
15:22При массированной атаке ВСУ поврежден обелиск "Городу-Герою Севастополю"
15:09Родители более 100 тысяч крымских детей получат пособия досрочно
14:55Путин согласился перенести срок погашения задолженности регионов
14:53Путин сменил главу Россотрудничества
14:43Новости СВО: потери врага и освобожденные территории
14:33Крымский мост сейчас: в очереди более сотни машин
14:25Российский народ ответил сплоченностью на давление и угрозы – Путин
14:17Инфляция в Крыму: на что существенно выросли цены
14:09Угрожали знакомому и вымогали 2 млн рублей: двум крымчанам дали срок
13:58ВТБ снизил первоначальный взнос по рыночной ипотеке на ИЖС до 20,1%
13:45Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне СВО
13:40В Крыму и Севастополе снова подъем ОРВИ
13:28В Туапсе на месте разлива нефти установили ловушки и дополнительные боны
13:17В Севастополе подорожали некоторые овощи - в чем причина
13:05За перевозку 110 кг наркотиков на Шри-Ланке задержаны 22 монаха
12:55Высота сугробов в Москве побила рекорд полувековой давности
Лента новостейМолния