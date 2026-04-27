Часть Алушты обесточена – когда дадут свет

Алушта и прилегающие населенные пункты в понедельник частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".

2026-04-27T17:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Алушта и прилегающие населенные пункты в понедельник частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным компании, частично света нет в Алуште. Также обесточены улица Бекетова в селе Виноградное, Кастельская, Головкинского и прилегающие – в Лазурном, Голубева, Багрова – в поселке Чайка.Кроме того, в Морском без энергоснабжения остаются Морская, Лесная, Южнобережная, Кооперативная, Таврическая, Новоселовская, Горная, Солнечная, Почтовая, Виноградная, Зеленая, Раевского, Кипарисовая, Утренняя, Скалистая, Комсомольская, Ручейная, Голубева, Пограничная, Пешеходная, Аптечная; переулки: Кривой, Тихий, в селе Пушкино – Весенняя, Ялтинская, Автомобильная, переулок Южный, в Кипарисном – Алуштинская, Партизанская, Лесная, Пролетарская, Гвардейская, Строительная, Северная, Карасановская, переулок Озерный.Энергоснабжение планируется восстановить в течение трех часов, указали в компанииВ центре Ялты на этой неделе возможны временные ночные отключения света из-за ввода в эксплуатацию нового оборудования, сообщала ранее пресс-служба администрации города. Отключения возможны 27 и 29 апреля, а также 1 и 3 мая с 00 до 5 часов утра.

