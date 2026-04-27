Мерц посоветовал Зеленскому провести референдум о территориальных уступках

2026-04-27T17:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Украине придется смириться с потерей части территорий в рамках возможного мирного соглашения с Россией. Об этом в понедельник заявил Канцлер Германии Фридрих Мерц, связав такие уступки с перспективами страны на вступление в Евросоюз.По мнению канцлера Германии, главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо "заручиться поддержкой большинства" в этом вопросе и поэтому провести референдум. "Одновременно он (Зеленский – ред.) должен сказать народу: "Я открыл вам путь в Европу", – добавил Мерц.Он также предостерег от того, чтобы питать надежды на скорое вступление Украины в ЕС, заявив, что это невозможно в условиях войны. Кроме того, канцлер Германии подчеркнул, что Украина должна сначала соответствовать строгим критериям, в том числе касающимся верховенства права и борьбы с коррупцией.Мерц ранее уже выступал против немедленного вступления Украины в Евросоюз. Его предложение получило широкую поддержку со стороны коллег в Европейском совете.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы.На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский не хочет уступать территории – чем это закончитсяУкраина развалит Евросоюз – мнениеРафинированный негодяй: Зеленский предрек гибель Украины – чего ждать теперь

