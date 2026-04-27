https://crimea.ria.ru/20260427/kogda-v-krymu-polnostyu-pereydut-na-beznal-v-transporte-1155554055.html

Когда в Крыму полностью перейдут на "безнал" в транспорте

новости крыма

крым

новости севастополя

севастополь

транспорт

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0d/1119143501_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_50fe1249b3ba7c2711b853b2fb0af980.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму переход на полную безналичную систему оплаты проезда поддержали 55% участников опроса по вопросам качества работы пассажирского транспорта в регионе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная транспортная система" Илья Зотов.Общероссийское объединение пассажиров провело опрос жителей Крыма по вопросам качества работы пассажирского транспорта. В нем приняли участие более 1 тысячи крымчан. На основании полученной информации в дальнейшем будут сформированы предложения по улучшению и развитию транспортного комплекса региона.Так, согласно данным опроса, в Крыму порядка 87% жителей региона пользуются безналичной формой оплаты проезда. При этом большинство из них говорят, что на межмуниципальных перевозках оплатить по карте невозможно: только в 88% случаев терминалы работают, а в 10% случаев – нет, сообщил он, уточнив, что в опросе участвовали 1030 человек."Это дает основание полагать, что, если будет введена полная безналичная система оплаты, а терминалы не будут работать, человек может быть признан безбилетником. Тогда следует внести инициативу: если терминал не работает, тогда поездка будет бесплатной", – выразил мнение Зотов, уточнив, что такой закон внедрен и работает на территории Московской области.При этом внедрять исключительно безналичный проезд в общественном транспорте в Крыму необходимо при активной работе транспортных карт, сказал он, отвечая на уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости Крым."Сейчас (в Крыму – ред.) доля платежей по транспортным картам не превышает трех процентов. Это исходя из данных нашего опроса. Но (для внедрения исключительно безналичной формы оплаты в общественном транспорте – ред.) транспортная карта должна быть постоянной при оплате проезда", – сказал спикер.Кроме того, необходимо отрывать точки пополнения транспортных карт – в отделениях почты, в банках и на остановочных павильонах.При этом тот факт, что в общественном транспорте Крыма появились терминалы для безналичной оплаты, эксперт назвал очень положительной новацией, и далеко не в каждом регионе России такое есть.Зотов напомнил также, что безналичная оплата проезда в общественном транспорте внедряется для того, чтобы водитель не отвлекался на выдачу сдачи и билетов.А к примеру, в Челябинске есть специальные устройства, позволяющие оплатить поездку за наличные средства без контролера и участия водителя. Такая же система прекрасно работает в Перми, там же есть огромное количество пунктов, где можно пополнить или приобрести проездную карту, сообщил спикер.Также, согласно опросу, 15% жителей Крыма считают, что транспорт в регионе старый, а свыше 85% удовлетворены его состоянием, отмечают новизну."58,5% крымчан считают, что общественный транспорт в Крыму работает удовлетворительно, а 40 с лишним процентов категорически недовольны", – озвучил цифры спикер, уточнив, что в других регионах страны доля категорически недовольных работой общественного транспорта достигает 70% процентов.В марте сообщалось, что транспортную карту планируют сделать единой для Крыма и Севастополя. Выпущенной в Крыму транспортной картой можно будет рассчитываться не только в автобусах и троллейбусах, но и в пригородных поездах. Также ведутся переговоры о том, чтобы этой картой можно было расплачиваться в общественном транспорте Севастополя.С 1 февраля 2026 года в Крыму была введена единая транспортная карта проезда. Власти республики предупредили, что наличными расплатиться будет нельзя в общественном транспорте предприятия "Крымтроллейбус", а с мая – и в машинах частных перевозчиков. Однако глава республики Сергей Аксенов заявил, что полного перехода на безналичный расчет не будет, так как проект еще недоработан. Ограничений на оплату проезда наличными в Крыму вводить пока не планируется, заверил руководитель региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подорожает проезд в общественном транспортеТранспортная карта в Крыму: во сколько обойдется и где купитьВ Крыму подорожает проезд в электричках

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

