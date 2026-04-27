В Севастополе ребенок-инвалид получил медпомощь через прокуратуру

В Севастополе ребенка-инвалида обеспечили прибором для дыхания после проверки прокуратуры
В Севастополе по требованию прокуратуры ребенок с инвалидностью беспечен необходимым прибором для поддержания дыхания
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Необходимый прибор для поддержания дыхания выдали ребенку с инвалидностью в Севастополе после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве города.
Проверка проведена по обращению местной жительницы. Установлено, что заявительница является матерью 16-летнего подростка с инвалидностью. Мальчик страдает редким заболеванием.
"По жизненным показаниям с сентября 2025 года ему рекомендовано использование во время сна прибора неинвазивной вентиляции легких. Однако своевременно медицинским изделием ребенок не обеспечен", – сказано в сообщении прокуратуры.
По обращению матери были незамедлительно организованы проверочные мероприятия. Прокуратура района внесла главврачу "Городской больницы № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка" представление об устранении нарушений закона, уточнили в надзорном ведомстве.
"После этого семье ребенка-инвалида предоставлен необходимый прибор. Сегодня медицинское изделие передано законным представителям мальчика. На дому будет проведена настройка прибора и обучение его эксплуатации. Права несовершеннолетнего восстановлены", – добавили в прокуратуре.