https://crimea.ria.ru/20260427/massovyy-vbros-vrag-poddelyvaet-s-pomoschyu-ii-video-krymskikh-chinovnikov---1155552153.html

Массовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновников

2026-04-27T15:41

крым

новости крыма

олег крючков

фейк

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/10/1145739964_0:212:1200:887_1920x0_80_0_0_01504f2d7eb28ce1e9594bbc8fc55966.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Ранее мошенники создали фейковый канал главы администрации Феодосии Владимира Кима в мессенджере МАХ, и с чего помощью они пытались вступить в переписку, получить информацию, дезинформировать собеседников.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

