Массовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновников - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Массовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновников
Массовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновников - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Массовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновников
Враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации. Об этом... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T15:41
2026-04-27T15:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Ранее мошенники создали фейковый канал главы администрации Феодосии Владимира Кима в мессенджере МАХ, и с чего помощью они пытались вступить в переписку, получить информацию, дезинформировать собеседников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты просят деньги от имени мэра СудакаПроверка телефонов на VPN - в полиции развеяли новый фейкКонфиденциальность разговоров в Мax – "слушают" ли мессенджер
Массовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновников

Враг подделывает с помощью ИИ видео крымских и федеральных чиновников

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Начались массовый вражеские вбросы переозвученных ИИ видео федеральных и крымских чиновников. Напоминаем, что доверять можно только официальным источникам информации", - написал он в своих соцсетях.
Ранее мошенники создали фейковый канал главы администрации Феодосии Владимира Кима в мессенджере МАХ, и с чего помощью они пытались вступить в переписку, получить информацию, дезинформировать собеседников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аферисты просят деньги от имени мэра Судака
Проверка телефонов на VPN - в полиции развеяли новый фейк
Конфиденциальность разговоров в Мax – "слушают" ли мессенджер
 
16:07Польша вложила миллиарды в технику для наблюдения за территорией Белоруссии
15:50Четверо раненных при атаке ВСУ на Севастополь остаются в больнице
15:41Массовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновников
15:32Москва расширила санкции против еврочиновников
15:22При массированной атаке ВСУ поврежден обелиск "Городу-Герою Севастополю"
15:09Родители более 100 тысяч крымских детей получат пособия досрочно
14:55Путин согласился перенести срок погашения задолженности регионов
14:53Путин сменил главу Россотрудничества
14:43Новости СВО: потери врага и освобожденные территории
14:33Крымский мост сейчас: в очереди более сотни машин
14:25Российский народ ответил сплоченностью на давление и угрозы – Путин
14:17Инфляция в Крыму: на что существенно выросли цены
14:09Угрожали знакомому и вымогали 2 млн рублей: двум крымчанам дали срок
13:58ВТБ снизил первоначальный взнос по рыночной ипотеке на ИЖС до 20,1%
13:45Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне СВО
13:40В Крыму и Севастополе снова подъем ОРВИ
13:28В Туапсе на месте разлива нефти установили ловушки и дополнительные боны
13:17В Севастополе подорожали некоторые овощи - в чем причина
13:05За перевозку 110 кг наркотиков на Шри-Ланке задержаны 22 монаха
12:55Высота сугробов в Москве побила рекорд полувековой давности
Лента новостейМолния