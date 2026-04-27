Четверо раненных при атаке ВСУ на Севастополь остаются в больнице - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Четверо раненных при атаке ВСУ на Севастополь остаются в больнице
15:50 27.04.2026 (обновлено: 15:55 27.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Четверо пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Севастополь находятся в больнице под наблюдением врачей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В ночь на воскресенье ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены. Свыше 180 домов повреждены, вспыхнули 5 пожаров.

"В медицинских учреждениях города находятся четверо пострадавших — им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Дал поручение профильным ведомствам оказать материальную поддержку пострадавшим", - говорится в сообщении.

Все заявки от жителей, поступившие через систему "112", взяты на контроль. Все ранее поступившие обращения уже обработаны.
"Новые заявки оперативно направляются в муниципальные комиссии, работа ведется в плановом режиме. Решения о финансовой помощи и ремонтных работах будут приняты в ближайшие дни по итогам работы комиссий", - уточнил Развожаев.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
