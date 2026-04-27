https://crimea.ria.ru/20260427/chetvero-ranennykh-pri-atake-vsu-na-sevastopol-ostayutsya-v-bolnitse--1155552934.html
Четверо раненных при атаке ВСУ на Севастополь остаются в больнице
Четверо раненных при атаке ВСУ на Севастополь остаются в больнице - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Четверо раненных при атаке ВСУ на Севастополь остаются в больнице
Четверо пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Севастополь находятся в больнице под наблюдением врачей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T15:50
2026-04-27T15:50
2026-04-27T15:55
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4243fdba8a7f54a0cf9881439c353a95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Четверо пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Севастополь находятся в больнице под наблюдением врачей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В ночь на воскресенье ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены. Свыше 180 домов повреждены, вспыхнули 5 пожаров.Все заявки от жителей, поступившие через систему "112", взяты на контроль. Все ранее поступившие обращения уже обработаны.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_ce9ab656e39da744c9fb7997ffaaebc3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, атаки всу на крым
Материал дополняется
Четверо раненных при атаке ВСУ на Севастополь остаются в больнице
Четверо раненных при атаке ВСУ на Севастополь остаются в больнице под наблюдением врачей
15:50 27.04.2026 (обновлено: 15:55 27.04.2026)