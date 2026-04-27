Российский народ ответил сплоченностью на давление и угрозы – Путин
Российский народ ответил твердостью и сплоченностью на давление, угрозы и агрессивные выпады. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления... РИА Новости Крым, 27.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Российский народ ответил твердостью и сплоченностью на давление, угрозы и агрессивные выпады. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Совете законодателей при Федеральном Собрании РФ в Санкт-Петербурге.Как отметил Путин, парламентарии всех уровней открыли свой фронт сопротивления борьбы за Россию, ее безопасность и будущее.По словам президента, ошиблись те, кто думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренции – это уязвимое место России, где можно расколоть и расшатать общество. Такие люди просто не знают и не понимают Россию, не понимают ее народ, подчеркнул глава государства.
Для российского народа превыше всего любовь к Родине и стремление ее защищать – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Российский народ ответил твердостью и сплоченностью на давление, угрозы и агрессивные выпады. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Совете законодателей при Федеральном Собрании РФ в Санкт-Петербурге.
"На давление, угрозы, на откровенно агрессивные выпады против России наш народ ответил сплоченностью и твердостью, а государство – быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне. Это очень важно", – сказал российский лидер.
Как отметил Путин, парламентарии всех уровней открыли свой фронт сопротивления борьбы за Россию, ее безопасность и будущее.
По словам президента, ошиблись те, кто думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренции – это уязвимое место России, где можно расколоть и расшатать общество. Такие люди просто не знают и не понимают Россию, не понимают ее народ, подчеркнул глава государства.
"Для нас любовь к Родине, стремление ее защищать – превыше всего. Это смысл, исторический принцип суверенного мировоззрения. В нем наша сила. Без этого Россия не может существовать", - подчеркнул Путин.
