Российский народ ответил сплоченностью на давление и угрозы – Путин

Российский народ ответил твердостью и сплоченностью на давление, угрозы и агрессивные выпады. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления... РИА Новости Крым, 27.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Российский народ ответил твердостью и сплоченностью на давление, угрозы и агрессивные выпады. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Совете законодателей при Федеральном Собрании РФ в Санкт-Петербурге.Как отметил Путин, парламентарии всех уровней открыли свой фронт сопротивления борьбы за Россию, ее безопасность и будущее.По словам президента, ошиблись те, кто думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренции – это уязвимое место России, где можно расколоть и расшатать общество. Такие люди просто не знают и не понимают Россию, не понимают ее народ, подчеркнул глава государства.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

