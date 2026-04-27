Москва расширила санкции против еврочиновников - РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T15:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Москва расширила стоп-лист чиновников и иных деятелей из стран Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России. В соответствующем заявлении на сайте МИД РФ указано, что мера является ответом на 20-й пакет санкций Брюсселя.ЕС в четверг принял 20-й пакет антироссийских санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас в пятницу сообщила, что лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России.Кроме того, въезд в РФ запрещен представителям евроструктур, стран-членов ЕС, вовлеченным в принятие решений о военной помощи Украине и ведущим деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности Российской Федерации, создание препятствий морскому судоходству в интересах России, причастных к преследованию российских должностных лиц, учреждению "трибунала" в отношении российского руководства, выступающих за незаконное изъятие российских госактивов или использование прибыли от них.Россия имеет огромный опыт минимизировать последствия санкций и не прекращать работу вопреки новым и новым ограничениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введений новый санкций Евросоюза против России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санкции сделали Россию великой державой - политологСША продлили снятие санкций с российской нефтиЗападные санкции не повлияли на развитие космической отрасли РФ

