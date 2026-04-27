Рейтинг@Mail.ru
Москва расширила санкции против еврочиновников - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260427/moskva-rasshirila-sanktsii-protiv-evrochinovnikov-1155551991.html
Москва расширила санкции против еврочиновников
Москва расширила стоп-лист чиновников и иных деятелей из стран Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России. В соответствующем заявлении на сайте МИД... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T15:32
2026-04-27T15:34
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
европейский союз (ес)
санкции
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6aca69981d5c3366e9e05ff7e38fa321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Москва расширила санкции против еврочиновников

15:32 27.04.2026 (обновлено: 15:34 27.04.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Москва расширила стоп-лист чиновников и иных деятелей из стран Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России. В соответствующем заявлении на сайте МИД РФ указано, что мера является ответом на 20-й пакет санкций Брюсселя.
ЕС в четверг принял 20-й пакет антироссийских санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас в пятницу сообщила, что лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России.
"Ограничительные меры с нашей стороны введены также против придерживающихся враждебных по отношению к России позиций гражданских активистов и представителей академического сообщества европейских государств, депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты", – сказано в заявлении на сайте МИД России.
Кроме того, въезд в РФ запрещен представителям евроструктур, стран-членов ЕС, вовлеченным в принятие решений о военной помощи Украине и ведущим деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности Российской Федерации, создание препятствий морскому судоходству в интересах России, причастных к преследованию российских должностных лиц, учреждению "трибунала" в отношении российского руководства, выступающих за незаконное изъятие российских госактивов или использование прибыли от них.

"В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым… запрещен въезд на территорию нашего государства", – указано в сообщении МИД РФ.

Россия имеет огромный опыт минимизировать последствия санкций и не прекращать работу вопреки новым и новым ограничениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введений новый санкций Евросоюза против России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияЕвропейский Союз (ЕС)Санкции
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
