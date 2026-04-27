Москва расширила санкции против еврочиновников
Москва расширила санкции против чиновников из ЕС в ответ на антироссийские рестрикции
15:32 27.04.2026 (обновлено: 15:34 27.04.2026)
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Москва расширила стоп-лист чиновников и иных деятелей из стран Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России. В соответствующем заявлении на сайте МИД РФ указано, что мера является ответом на 20-й пакет санкций Брюсселя.
ЕС в четверг принял 20-й пакет антироссийских санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас в пятницу сообщила, что лидеры ЕС на заседании активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России.
"Ограничительные меры с нашей стороны введены также против придерживающихся враждебных по отношению к России позиций гражданских активистов и представителей академического сообщества европейских государств, депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты", – сказано в заявлении на сайте МИД России.
Кроме того, въезд в РФ запрещен представителям евроструктур, стран-членов ЕС, вовлеченным в принятие решений о военной помощи Украине и ведущим деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности Российской Федерации, создание препятствий морскому судоходству в интересах России, причастных к преследованию российских должностных лиц, учреждению "трибунала" в отношении российского руководства, выступающих за незаконное изъятие российских госактивов или использование прибыли от них.
"В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым… запрещен въезд на территорию нашего государства", – указано в сообщении МИД РФ.
Россия имеет огромный опыт минимизировать последствия санкций и не прекращать работу вопреки новым и новым ограничениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введений новый санкций Евросоюза против России.
