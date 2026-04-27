https://crimea.ria.ru/20260427/roditeli-bolee-100-tysyach-krymskikh-detey-poluchat-posobiya-dosrochno-1155550941.html

Родители более 100 тысяч крымских детей получат пособия досрочно

В связи с приближающимися майскими праздниками жители Крыма получат детские пособия досрочно – 29 апреля. Это коснется всех, кому деньги поступают через банк... РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T15:09

новости

отделение социального фонда россии по республике крым

пособия и выплаты

крым

новости крыма

дети

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/01/1143053200_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_6a0dc127f0239cad1cb76ac429462a0c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В связи с приближающимися майскими праздниками жители Крыма получат детские пособия досрочно – 29 апреля. Это коснется всех, кому деньги поступают через банк 3-го числа. Об этом сообщило Отделение Социального фонда России по Республике Крым.Отмечается, что 5 мая, как обычно, придут ежемесячные выплаты из материнского капитала на ребенка до 3 лет, 8 мая — пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет работающим гражданам. Родители, которым выплаты доставляет "Почта Крыма", получат деньги согласно графику работы почтовых отделений.Получателям пенсий выплаты на банковскую карту поступят традиционно 6, 12 и 22 мая. Почтовые отделения доставят пенсии по обычному графику с 4 по 23 мая, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что более трех тысяч крымских семей получили единовременные выплаты при рождении ребенка в этом году. Размер единовременного пособия после февральской индексации составляет 28 450,45 руб.Также с 1 июня жители России могут подать заявку в Социальный фонд на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, сообщала ранее пресс-служба СФР.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

