Родители более 100 тысяч крымских детей получат пособия досрочно - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Родители более 100 тысяч крымских детей получат пособия досрочно
Родители более 100 тысяч крымских детей получат пособия досрочно - РИА Новости Крым, 27.04.2026
Родители более 100 тысяч крымских детей получат пособия досрочно
В связи с приближающимися майскими праздниками жители Крыма получат детские пособия досрочно – 29 апреля. Это коснется всех, кому деньги поступают через банк... РИА Новости Крым, 27.04.2026
2026-04-27T15:09
2026-04-27T15:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В связи с приближающимися майскими праздниками жители Крыма получат детские пособия досрочно – 29 апреля. Это коснется всех, кому деньги поступают через банк 3-го числа. Об этом сообщило Отделение Социального фонда России по Республике Крым.Отмечается, что 5 мая, как обычно, придут ежемесячные выплаты из материнского капитала на ребенка до 3 лет, 8 мая — пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет работающим гражданам. Родители, которым выплаты доставляет "Почта Крыма", получат деньги согласно графику работы почтовых отделений.Получателям пенсий выплаты на банковскую карту поступят традиционно 6, 12 и 22 мая. Почтовые отделения доставят пенсии по обычному графику с 4 по 23 мая, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что более трех тысяч крымских семей получили единовременные выплаты при рождении ребенка в этом году. Размер единовременного пособия после февральской индексации составляет 28 450,45 руб.Также с 1 июня жители России могут подать заявку в Социальный фонд на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, сообщала ранее пресс-служба СФР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплатыНазваны условия назначения пенсии в 2026 годуКак в Крыму ветеранам СВО оплачивают проезд до реабилитационных центров
Родители более 100 тысяч крымских детей получат пособия досрочно

Родители более 100 тысяч крымских детей получат пособия досрочно - СФР

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В связи с приближающимися майскими праздниками жители Крыма получат детские пособия досрочно – 29 апреля. Это коснется всех, кому деньги поступают через банк 3-го числа. Об этом сообщило Отделение Социального фонда России по Республике Крым.
"29 апреля на банковские карты "Мир" поступят: единое пособие на детей до 17 лет и женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, ежемесячные выплаты на детей военнослужащих, неработающим гражданам по уходу за детьми до 1,5 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 5 мая, как обычно, придут ежемесячные выплаты из материнского капитала на ребенка до 3 лет, 8 мая — пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет работающим гражданам. Родители, которым выплаты доставляет "Почта Крыма", получат деньги согласно графику работы почтовых отделений.
Получателям пенсий выплаты на банковскую карту поступят традиционно 6, 12 и 22 мая. Почтовые отделения доставят пенсии по обычному графику с 4 по 23 мая, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что более трех тысяч крымских семей получили единовременные выплаты при рождении ребенка в этом году. Размер единовременного пособия после февральской индексации составляет 28 450,45 руб.
Также с 1 июня жители России могут подать заявку в Социальный фонд на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, сообщала ранее пресс-служба СФР.
