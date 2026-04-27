Новости СВО: потери врага и освобожденные территории
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Армия России разбивает военную технику НАТО на полях Украины, продвигается по фронту и освобождает населенные пункты в разных областях. Киевский режим лишился 1145 боевиков за сутки спецоперации по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Таратутино Сумской области. Также нанесено поражение живой силе и технике в Сумской и Харьковской областях. Противник лишился 165 военнослужащих, четырех автомобилей, боевой машине реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и восьми складов материальных средств.
Группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Ильичовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение формированиям ВСУ в Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая две HMMWV производства США, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял 195 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов, семь складов материальных средств и горючего.
Сводка Минобороны РФ на 27 апреля 2026 года
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской области и Запорожской областях. Противник потерял до 270 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Вооруженные силы РФ нанесли поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России разработали комплекс "Вика" для защиты инфраструктуры от БПЛА
Дело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войска
Минобороны России и КНДР договорились о долгосрочном сотрудничестве
 
16:07Польша вложила миллиарды в технику для наблюдения за территорией Белоруссии
15:50Четверо раненных при атаке ВСУ на Севастополь остаются в больнице
15:41Массовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновников
15:32Москва расширила санкции против еврочиновников
15:22При массированной атаке ВСУ поврежден обелиск "Городу-Герою Севастополю"
15:09Родители более 100 тысяч крымских детей получат пособия досрочно
14:55Путин согласился перенести срок погашения задолженности регионов
14:53Путин сменил главу Россотрудничества
14:43Новости СВО: потери врага и освобожденные территории
14:33Крымский мост сейчас: в очереди более сотни машин
14:25Российский народ ответил сплоченностью на давление и угрозы – Путин
14:17Инфляция в Крыму: на что существенно выросли цены
14:09Угрожали знакомому и вымогали 2 млн рублей: двум крымчанам дали срок
13:58ВТБ снизил первоначальный взнос по рыночной ипотеке на ИЖС до 20,1%
13:45Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне СВО
13:40В Крыму и Севастополе снова подъем ОРВИ
13:28В Туапсе на месте разлива нефти установили ловушки и дополнительные боны
13:17В Севастополе подорожали некоторые овощи - в чем причина
13:05За перевозку 110 кг наркотиков на Шри-Ланке задержаны 22 монаха
12:55Высота сугробов в Москве побила рекорд полувековой давности
Лента новостейМолния