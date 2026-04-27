Новости СВО: потери врага и освобожденные территории

Новости СВО: потери врага и освобожденные территории - РИА Новости Крым, 27.04.2026

Новости СВО: потери врага и освобожденные территории

Армия России разбивает военную технику НАТО на полях Украины, продвигается по фронту и освобождает населенные пункты в разных областях. Киевский режим лишился... РИА Новости Крым, 27.04.2026

2026-04-27T14:43

2026-04-27T14:43

2026-04-27T14:43

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

министерство обороны рф

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Армия России разбивает военную технику НАТО на полях Украины, продвигается по фронту и освобождает населенные пункты в разных областях. Киевский режим лишился 1145 боевиков за сутки спецоперации по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Таратутино Сумской области. Также нанесено поражение живой силе и технике в Сумской и Харьковской областях. Противник лишился 165 военнослужащих, четырех автомобилей, боевой машине реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и восьми складов материальных средств.Группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Ильичовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение формированиям ВСУ в Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая две HMMWV производства США, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял 195 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов, семь складов материальных средств и горючего.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской области и Запорожской областях. Противник потерял до 270 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Вооруженные силы РФ нанесли поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости, инфографика